“Un crimen es un fracaso colectivo”

Carles Portas es un pionero en España del true crime, un género heredero de la crónica negra de toda la vida. Periodista -con mención especial en los Premios Ortega y Gasset incluida-, reportero de guerra, guionista y autor de libros sobre crímenes reales, Portas vuelve a demostrar su magistral faceta de narrador de relatos de crónica negra con "Crímenes. Diez casos reales" (Reservoir Books).

– Una de sus rases más repetidas es “poner luz en la oscuridad”. ¿Qué descubre sobre la naturaleza humana y la sociedad cuando lo hace?

– Que la maldad existe y debemos ser conscientes de ello para entender mejor el comportamiento humano. Eso no quiere decir que todo el mundo que sea malo cometa un crimen; hay gente que lo que hace es amargarle la vida a alguien de su familia, pareja, o al vecino, por el placer de hacer daño. Otros, afortunadamente muy pocos en porcentaje, acaban con la vida del prójimo. Descubrimos también otras cosas, porque al final los crímenes también nos definen, somos crímenes y un crimen no deja de ser un fracaso colectivo ejecutado por su protagonista y sufrido por la víctima.

– ¿Caemos en un error cuando acudimos a las psicopatías para tratar de comprender muchas de las conductas criminales?

– Cada uno tiene sus circunstancias, físicas o mentales, que hacen que no sea capaz de controlar esos instintos o encuentre placer en no controlarlos. No soy un experto en crímenes, he contado decenas de ellos pero no me atrevo a hacer un análisis. Lo que me mueve es la narración, contar buenos relatos, que en el mundo de la crónica negra abundan, con personajes muy potentes y tramas con grandes giros.

– A la hora de narrar crímenes, se pone como regla sagrada cumplir por las “tres erres”.

– Acabo hablando de esa teoría tras muchos años de experiencia y ver qué hace que nuestros relatos tengan solidez y lleguen al público. Las tres erres son: rigor, porque partimos del periodismo y todos los datos tienen que estar muy contrastados, respeto, sobre todo por las víctimas y sus familiares, pero también por los hechos e incluso por los asesinos porque son personas y humillarlos no es nuestro objetivo, y ritmo narrativo, porque nuestro éxito pasa porque el lector o espectador reciba con entusiasmo nuestro libro o nuestra hora de producto.

– ¿Dedicarse a la crónica negra le ha hecho más desconfiado o cauteloso en su vida personal?

– Lo que más me cambió en mi carrera fue ir como corresponsal de guerra, ver el horror constante a cada paso hace que minimices los problemas, que te des cuenta de que la maldad puede llegar a industrializarse y que tienes que vivir con intensidad y positivismo. El relatar crímenes me lo tomo más como un trabajo, sí que tengo un deje que por suerte se me pasa muy rápido, y es que intento fijarme en las personas con las que me cruzo en situaciones un poco raras y pienso ‘a ver si me acuerdo por si ha pasado algo y luego puedo ser un buen testigo’. No me he vuelto más desconfiado, tengo la suerte de ser hombre y eso me reduce las posibilidades de estar en riesgo porque, desgraciadamente, hoy en día las mujeres tienen muchísimas más posibilidades que un hombre de entrar en situaciones de riesgo, lo cual nos empobrece muchísimo como sociedad. Tampoco tengo miedo porque sé que las posibilidades de que se cometa un crimen contra mí son infinitamente pequeñas -es más probable que me toque la lotería-, por suerte tenemos unos índices de criminalidad bajísimos.

"La mayoría de los asesinos no son especialmente listos y al final acaban atrapándolos. Cuando un caso no se resuelve es más bien por negligencia de los investigadores que por la pericia del criminal"

– En los diez casos que rescata en su libro abarca un periodo entre 1982 y la actualidad. ¿Ha evolucionado la forma de matar y la de investigar?

– En la investigación de crímenes, hay un antes y un después en el estudio del ADN y otro aún más importante con la aparición de los teléfonos móviles y la geolocalización. La manera de matar ha evolucionado mucho menos, la mayor parte de crímenes se cometen sin pensar demasiado, pero cuando alguien quiere cometer un crimen ya tiene en cuenta las maneras de investigar y pretende evitarlo.

– ¿Qué caso le arrancó más el sueño?

– El de la montaña de Tor, sobre el que escribí mi primer libro, y hace 25 años que estoy trabajando en él, creo que ya soy un personaje de la propia historia. Otro que me apretó bastante fue el de “Le llamaban padre”, título de un podcast que hice en 2016, que es la historia de un pederasta que estuvo abusando de sus hijos de acogida durante 17 años. Como le captaron 300 cintas de vídeo con todo grabado, no hubo necesidad de interrogar a las víctimas, las cuales me contaron a mí la historia por primera vez. El resto de casos los llevo con mucha pasión mientras trabajo en ellos, pero los olvido cuando me pongo con el siguiente. Aprendí de un psicólogo amigo mío que no me puedo llevar el trabajo a casa para no tener pesadillas a diario

– Hay clichés de la novela negra que proceden del mundo de los hechos, ¿sucede lo mismo al revés?

– Algún criminal hay que se nutre de series y libros, pero la mayoría no son especialmente listos. Cuando alguien comete un crimen es porque le han fallado todas las estrategias de vida y al final lo atrapan, ya que los niveles de resolución son altísimos. Cuando un crimen no se resuelve es más bien por negligencia de los investigadores que por la pericia del criminal. Hay giros narrativos en la realidad que ningún guionista sería capaz de inventar.