La asignatura pendiente de las energías renovables

Un aerogenerador estándar puede pesar mil toneladas, el equivalente a 20 casas, y contiene 700 toneladas de cemento, 200 toneladas de acero, 50 toneladas de hierro, 20 toneladas de fibra de vidrio y tierras raras difíciles de extraer como neodimio, praseodimio y disprosio. Cada pala de un aerogenerador pesa alrededor de 30 toneladas y durará unos 20 años, momento en el cual debe ser reemplazada. Actualmente no se reciclan las palas usadas.

Un panel solar está compuesto básicamente de silicio, que se fabrica principalmente en China. Para hacer silicio lo suficientemente puro requiere procesar el silicato con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fluoruro de hidrógeno, tricloroetano y acetona. Además, también se necesita cadmio, cobre, indio, galio, vidrio y plástico. Actualmente no se reciclan los paneles solares.

Una batería de vehículo eléctrico pesa habitualmente entre 100 kg y 600 kg. Este peso depende de la capacidad energética de la misma, que se mide en kWh, aunque también depende de la densidad energética de la batería y del sistema de refrigeración. Una batería de 60 kWh contiene 10 kg de litio, 25 kg de níquel, 15 kg de manganeso, 12 kg de cobalto, 75 kg de cobre y 150 kg de aluminio, acero y plástico. Estas sustancias no se encuentran en la naturaleza en estado puro, en general, de cada tonelada de mineral que se extrae de una mina, solo 200 kg son aprovechables. En total, para fabricar cada batería, tenemos que desenterrar más de 50 toneladas de la corteza terrestre, además de utilizar mucha energía y enormes cantidades de agua. Actualmente las baterías de los vehículos eléctricos no están diseñadas para ser recicladas.

Cualquier tipo de extracción de recursos es perjudicial para el planeta

De entre todos los elementos no renovables que hacen posible la energía renovable cabe destacar el litio. El 65% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el llamado “triángulo del litio”, una zona del planeta localizada en Argentina, Bolivia y Chile. Su minería es especialmente controvertida porque se necesitan aproximadamente 2,2 millones de litros de agua para producir una tonelada de este material, y la zona geográfica del triángulo del litio se concentra en varias salinas que existen a lo largo del desierto de Atacama y otras áreas áridas vecinas, lugares en los que el agua es un bien muy escaso, y clave para las comunidades locales y sus medios de vida, así como para la flora y fauna local. Además, dado que las reservas de litio no satisfarán la demanda futura, pues se agotarán en 2040 al ritmo de fabricación actual, es necesario que reflexionemos y pensemos ya en un plan B. Una opción interesante y alternativa a las baterías de litio es la que proponen algunos fabricantes de automoción, como Toyota, BMW, o Stellantis, el gigante resultante de la fusión de Fiat Chrysler y PSA. Estos OEM no descartan que, en el futuro, tras esta etapa inicial dominada por el litio, triunfen en el mercado los vehículos de pila de combustible, que generan electricidad a partir de hidrógeno, un elemento químico que constituye el 75 por ciento del universo en el que vivimos. Existen varios métodos que se pueden utilizar para producir hidrógeno puro a partir de moléculas que lo contienen: se puede extraer del gas natural (el método más común), se puede obtener del agua mediante electrólisis o se puede producir biológicamente a partir de algas o ciertos tipos de bacterias. Sin lugar a duda, coger el oxígeno del aire y hacerlo reaccionar con el hidrógeno que tenemos acumulado en el depósito de un vehículo para obtener electricidad (y vapor de agua como único residuo), y recargar ese depósito en solo tres minutos suena realmente bien. Pero la realidad es que, en la actualidad, la economía del hidrógeno necesita todavía importantes mejoras porque este combustible se almacena en forma líquida comprimida, y producir y comprimir hidrógeno líquido a un volumen que pueda transportarse en un automóvil requiere de una gran cantidad de energía. Además, por ahora es demasiado alto el precio de fabricación de una pila de combustible.

Dicho todo la anterior, la reflexión que cabe hacer es, ¿es acertada la estrategia actual de economía verde que se está planteando con aerogeneradores, paneles solares y baterías de litio? A mi juicio, es un camino necesario que debemos transitar dado que la prioridad en estos momentos es reducir las emisiones de CO2, y estas acciones contribuirán a alcanzar este importante objetivo. Pero es necesario que dentro del ámbito de la UE se establezcan sin demora requisitos de ecodiseño que simplifiquen el proceso de reciclaje de estos productos, porque dentro de 20 años habrá millones de baterías, paneles solares y aerogeneradores que habrá que desechar. Evitar este impacto ambiental en el futuro requiere de mucha sabiduría en el presente.

Desde una perspectiva global, la economía circular sólo reutiliza el 9% de los 84 mil millones de toneladas de materiales que se consumen cada año, y esta cifra no crece, desciende. Por otra parte, se calcula que el 62% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se liberan durante la extracción, el procesamiento y la fabricación de bienes para atender las necesidades de la sociedad; solo el 38% se emite durante el uso de esos productos y servicios.

En definitiva, las energías renovables, si no se integran dentro de un marco de economía circular, ni serán renovables, ni serán sostenibles, ni serán efectivas a nivel medioambiental. Además, cambiar a una economía circular, desde un modelo lineal de producción y consumo de comprar, usar y tirar, implicaría mucho más reciclaje, reparación, reutilización y readaptación de productos, generando numerosos de puestos de trabajo, y creando bucles de materiales locales con la consecuente reducción de las cadenas de suministro, muy cuestionadas en la actualidad por la crisis logística y de suministros. La economía circular presenta, en definitiva, una gran oportunidad para entrelazar iniciativas sobre innovación y creación de empleo con objetivos ambientales y climáticos, pero se necesitarán las políticas correctas para incentivar la creación de estas nuevas industrias. Confío en que sepamos encontrar el camino, aunque esas denominadas “políticas correctas” nos puedan parecer algo lejano y utópico en estos oscuros días que nos está tocando vivir.