“Siempre fui un soñador”

Nació en Madrid tras la finalización de la guerra civil, el primer año de la Victoria, como se decía por entonces, y su familia pertenecía a esa amplia clase media de bajo poder económico que formaba el tejido del país. Pura casualidad. No duró mucho su estancia en aquella ciudad y apenas transcurridos cinco años se trasladaron a Galicia, de donde era originaria su madre y lugar de adopción de su padre. En Vigo transcurrió su niñez consciente, la adolescencia y gran parte de la juventud. En Bilbao, en tiempos de agitación en el País Vasco, halló trabajo en una empresa de ingeniería, matrimonio y familia y su vida le llevó por el mundo adelante, por ejemplo a Pakistán por temas nucleares o a Arabia Saudí para la construcción de la Universidad Islámica de Riad. Autor de El ayer que se nos fue, en el que Vigo es protagonista y El manuscrito de Ribadavia, el viaje ha sido una de sus pasiones. Así cuenta su vida.

🙶 Nacer en uno u otro lugar es cuestión de azar y esa realidad nos hace diferentes. No es lo mismo venir al mundo en una capital del orbe desarrollado y en el seno de una familia bien posicionada que hacerlo en una remota aldea de África cuyas posibilidades de subsistencia y desarrollo son ciertamente limitadas. Yo formo parte de la gama de los privilegiados. Pocos recuerdos tengo de aquella época en un Madrid muy castigado por el conflicto y los que guardo se difuminan en una densa niebla sin poder concretar si son propios o inducidos. Años de hambre, racionamiento y ahorro, por poco significado que dichos vocablos tuviesen para mí a edad tan temprana. La ropa se cosía y remendaba en casa; a los zapatos se les ponían medias suelas mediante el procedimiento de hacer unas plantillas con cartones o periódicos doblados; el sucedáneo del café era una cascarilla similar a la capa externa del maní (decían que provenía del cacao aunque nadie supiese cómo era el cacao) cuyo desagradable sabor, por muy endulzado con azúcar que estuviese, apenas podía pasar desapercibido; tiempos de aceite de hígado de bacalao, de ricino, de Calcigenol y agua de “litines”... Pero también un tiempo sin preocupaciones porque todo se nos daba hecho, porque viviendo bajo el manto protector de la familia desconocíamos las angustias y nada habíamos de temer”.

El primer año de mi estancia en Galicia lo pasé en Ribadavia, de donde era oriunda mi madre y fue allí donde el Espíritu Santo decidió insuflarme el “uso de razón” a la temprana edad de siete años, requisito indispensable para celebrar mi primera comunión que lógicamente iba precedida de una confesión general de los pecados cometidos hasta entonces, cuando ni siquiera sabíamos en qué consistía ese concepto. De Ribadavia a Vigo y de las monjas a los Maristas; de hábitos a sotanas la diferencia no era mucha mientras la vida transcurría por cauces de feliz monotonía, como la de los muertos en los cementerios ¿Pensar? Sí, claro, pero sin que trascendiese, para no molestar. ¿Hablar? Dependía de qué, con quién y, naturalmente, dónde. Allí en Vigo hice todo el bachillerato y de esa época son mis mejores amigos. La formación académica fue buena, incluso muy buena si hubiera que compararla con la actual, al igual que los valores inculcados, hoy trastocados cuando no desaparecidos. La educación podría haber sido mejor, sin duda, pero los tiempos tampoco eran los más adecuados. Con la perspectiva que da el tiempo, un poco de la libertad que hoy se goza hubiese sido muy bienvenida, pero la dictadura militar y eclesiástica de la época no la hacía posible. La juventud de aquella época se ha descrito en un libro mío : El ayer que se nos fue, cuyo relato omito por no ser repetitivo”.

Mi familia era de talante conservador y tendía a inclinarse ligeramente hacia la derecha. Quizá por ello, por buscar el equilibrio o por un cierto espíritu de rebeldía, yo lo hacía en el sentido opuesto, pero las tendencias eran tan firmes que apenas logramos caminar centrados. Así las cosas, cuando consideré que debía dar por finalizada una etapa de mi vida, decidí trasladarme a Bilbao para desarrollarme profesionalmente, aunque hubiese por medio razones de tipo sentimental, mucho más poderosas. Allí me casé y de allí son mis tres hijos. Con el tiempo, la vida es contingencia, me casé por segunda vez y allí permanezco y creo que lo haré por lo que me reste, aunque a Vigo vuelva repetidamente”.

Emocionalmente no me costó gran esfuerzo integrarme en la sociedad vasca. Es cuestión de carácter y voluntad. Lo hubiera hecho en cualquier otra que me hubiera tocado vivir. Son las ideas y los sentimientos los que unen a las personas. En Euskadi está mi hogar, pero jamás olvidaré mi lugar de origen, de ahí que haga propias las palabras de la nostálgica canción Dous amores:”A patria é o que adoro no meu fogar”. Afortunadamente me acompañan esos dos amores. Cuando llegué al País Vasco me encontré con una problemática sociopolítica bien diferente de la que dejaba atrás y cuando uno se adapta a la nueva situación, ésta lo atrapa sin remisión. En aquellos tiempos, en mi tierra de adopción, la política se vivía con mucha intensidad y mi tendencia primitiva a inclinarme hacia el lado zurdo se intensificó, lo que me originó algún que otro problema en el terreno profesional. Ello me llevó a trabajar en lugares tan diferentes del mío como Pakistán y Arabia Saudita, en los que permanecí alrededor de tres años y que me procuraron una experiencia realmente positiva, lo que no se hubiese producido de haber sido otras las circunstancias”.

El primer destino tuvo su origen en un ostracismo involuntario: “o a Pakistán o a la calle”, me habían dicho en la empresa donde yo trabajaba por entonces. La razón no era otra que mi pertenencia a un movimiento político sindical con el exclusivo fin de lograr un convenio colectivo en una ingeniería especialmente conservadora que pasaba por ser una de las principales ingenierías del país. Resultábamos incómodos hasta el punto de estar vigilados por la policía y ser acusados de estar pagados por “el oro de Moscú” para hundir dicha empresa. Un simplismo sólo comprensible si nos retrotraemos a la época. Anteriormente ya habían “pasaportado” a cuarenta de mis compañeros, por lo que yo me podía sentir altamente favorecido. El castigo debería pasar por ejemplar al resto de implicados, pero lo que no se figuraban era que me sintiese muy a gusto en mi nuevo destino, una estancia que me procuró un enriquecimiento cultural y humano considerable. La reacción a tal situación fue la esperada, me enviaron de nuevo a Bilbao con el exclusivo fin de ponerme definitivamente de patitas en la calle. Eso sí, tan católicos como eran, tuvieron la delicadeza de decirme que no me preocupase por mi futuro profesional, porque Dios, en su infinita Providencia, velaba por nosotros. En aquel momento pensé que empleaban un lenguaje mayestático: “Nos, los Otros”. Pero esa es otra historia”.

Así como en la temprana juventud nos bebíamos el mundo a grandes sorbos, en esta incipiente madurez creíamos en las utopías, luchando por cambiar la sociedad porque creíamos que ello sería posible, porque teníamos esperanza en un futuro más justo, porque teníamos ideales. Pero no éramos ingenuos; sabíamos perfectamente que los grandes poderes que rigen los destinos de la humanidad habían tejido una tupida red en la que estamos todos atrapados. Salir de ella, deshacerla, era nuestro objetivo, cada cual en la parcela que le tocaba, y el esfuerzo era considerable porque cuando se trata de salir de esa trampa, más se va uno enredando, hasta que las fuerzas le van a uno abandonando, que no las ideas. Había solidaridad y disciplina, dos valores desaparecidos en la sociedad actual, el primero trastocado en individualismo y el segundo a menudo confundido con dictadura”.

Llegué a Pakistán en plena celebración de su independencia, exactamente treinta y cuatro años después de que se produjese, en un tiempo en el que el país tenía dos de sus fronteras en guerra: una en la que luchaban afganos contra rusos; la otra en escaramuzas constantes con su vecina India para asegurarse el dominio sobre Cachemira. La razón de mi estancia en aquel país era la de participar en la realización de un proyecto de seis centrales nucleares. No es que Pakistán tuviese por aquel entonces una necesidad energética de tal magnitud, pero sí de la de poseer la bomba atómica a fin de equilibrar la fuerza militar de su vecina: “Tendremos la bomba atómica aunque todos los paquistanos tengan que comer hierba”, había prometido el entonces presidente Ali Bhuto ajusticiado posteriormente por Zia Ul Hack que se hizo con la cúpula del poder mediante un golpe de estado, instaurando una dictadura militar. Recuerdo que alguien de la embajada española apuntó la idea de recluirnos en algún lugar de las montañas para evitar cualquier problema de índole política, porque se podría pensar que éramos nosotros lo que íbamos a ayudarles a la fabricación del artefacto nuclear, en cuyo caso nos encontraríamos en peligro. El Oriente se presta a este tipo de elucubraciones. De hecho, en la calle, cuando se enteraban de que nos encontrábamos trabajando para la Comisión de Energía Atómica nos interrogaban con cierto guiño de complicidad sobre la presumible fecha de obtención de la bomba en cuestión”.

Tras un largo período en el que no me fue posible encontrar trabajo, por razones que resultarían obvias a cualquiera que haya vivido aquella época, acepté el que me ofreció una ingeniería con sede en Madrid para trasladarme a Arabia Saudita como responsable del desarrollo y supervisión de la construcción de un faraónico proyecto de más de tres mil millones de dólares: la Universidad Islámica de Riyadh, como si dijéramos un “Seminario” a lo grande. Como siempre fui un soñador acosado por la realidad ya me veía sumergido en el mundo de Sherezade, sin percatarme de que los lugares ni los tiempos eran los mismos que se narran en los cuentos orientales y que la imaginación idealiza. La experiencia me lo hizo saber bien pronto. La ausencia de libertades se constata de inmediato en el momento en que uno pone el pie en aquellas tierras: te retiran el pasaporte y pasas a ser propiedad del sponsor de la empresa que te contrata. Tal es así que si alguien decidía abandonar el país salía previamente una reseña en el periódico para que el que estuviese interesado conociese tal decisión a fin de alegar cualquier comportamiento anómalo durante su estancia, con la consiguiente rendición de cuentas. Las actividades artísticas estaban absolutamente prohibidas, al igual que cualquier tipo de ocio y si a esto se añade que la legislación del país sigue a rajatabla la Sharía (ley islámica del ojo por ojo), puede uno darse cuenta de la situación que le espera durante su ausencia: violación o asesinato, corte de cabeza (tuve la desagradable ocasión de presenciar una de ellas); robo, amputación de la mano derecha; embriaguez, cuarenta palos”.

Todo viaje representa una aventura, pero no por lo extraordinario que pueda ocurrir, que casi nunca tiene lugar, sino por lo que rodea esa experiencia, por lo que puedas encontrar, por el entorno que cambia según sea el estado de ánimo, por lo que se aprende sin apenas darse cuenta de ello; eso viene mucho después. Yo realicé entre mis viajes un viaje en solitario por Guatemala y Chiapas por razones que no vienen al caso. Partiendo de una remota aldea del altiplano guatemalteco, Tz´oloj´ché, me dirigí al Yucatán atravesando la zona de Verapaz, conocida por ser último reducto de la guerrilla y en el que las fuerzas gubernamentales se emplearon a conciencia para combatirla con especial saña durante los treinta y seis años que duró el conflicto. Visité las ruinas mayas de Tikal y, en Sayaxché, alquilé una barcaza para alcanzar la frontera con México a través de los ríos Pasión y Usumacinta. Dormí en unas cabañas en plena selva acunado por los aullidos de los monos aulladores y otros de origen desconocido que, contra lo que se podría creer ofrecen más tranquilidad que inquietud. Ya en territorio mexicano visité las innumerables ruinas mayas que guarda aquella selva hasta llegar a Palenque. Desde allí, a San Cristóbal de las Casas, bellísima ciudad colonial sólo comparable a Antigua Guatemala y desde allí, en un viaje interminable hasta la frontera con Guatemala para, siguiendo la cordillera de los Cuchumatanes, regresar de nuevo al punto de partida”.

En mis primeros años de estancia en Bilbao, me matriculé en Ciencias Geológicas, carrera que me vi obligado a abandonar, muy en contra de mi voluntad, en el tercer curso. Más tarde, ya jubilado, me dediqué a viajar lo que pude y cuando no, a leer y soñar, pues, como decía Stevenson, los mejores viajes son los que se hacen con la imaginación. Y no le faltaba razón. También estudié árabe y lo que, desde mi perspectiva actual, creo me hubiese gustado hacer con anterioridad, Humanidades. Y, cómo no, aprender a tocar el piano partiendo de cero, pues desgraciadamente nunca había estudiado solfeo. Esta última afición creo que me ocupará hasta que desaparezca el instrumento o bien lo haga mi persona🙷.