Aquella Semana Santa de mi infancia

Escribo estas líneas el Martes Santo según el calendario cristiano y no sé cómo se habrán desarrollado las procesiones de Semana Santa hasta este Domingo de Resurrección en que saldrán publicadas. Pasé en Vigo el Domingo de Ramos y al acabar este artículo asistiré en Salamanca a la procesión de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Cruz y Nuestra Señora de la Sabiduría; mañana miércoles espero presenciar en Valladolid la del Santísimo Cristo de las Mercedes y de paso ver la del Arrepentimiento, no sé si iré el jueves en Zamora a la de Jesús Yacente, el viernes en Salamanca a la de la Buena Muerte … Todas habrán pasado y algunas se habrán suspendido cuando se publiquen estas líneas. Deus non está connosco en lo que al tiempo se refiere.

Yo le quise regalar a mi rubia una mantilla con peineta pero declinó la oferta. No es que me haya vuelto un fan procesional, ni siquiera tengo fe, pobre de mí, pero tengo a la Semana Santa y sus ritos en la memoria de mi infancia en aquella España marcada por el franquismo penitencial, cuando esta semana iba en serio y comer carne era una actividad sospechosa, cerraban los cines y teatros, las iglesias no podían hacer sonar sus campanas, las radios evitaban música ligera y toda la vida política y social giraba en torno a este acontecimiento. Yo presenciaba en Vigo, sobrecogido, estas manifestaciones, muy participativas entonces, y ni imaginaba, porque no había llegado la televisión, que había otras en el sur de España cuyo esplendor devocional hacía insignificante el nuestro.

Todo es según el cristal con que se mira. Si lees sobre estas celebraciones en determinados órganos de opinión verás que sus articulistas aprovechan para vincularlas con el franquismo de entonces, que ciertamente las fomentó. Ya se sabe que para algunos obsesos el dictador es el principio y fin de todas las cosas, como si antes no hubiera habido historia. España y su mundo procesional vienen de mucho antes. Ya me hubiera gustado presenciar una procesión como aquella cuya descripción acabo de leer en un libro de viejo. Era en aquel siglo XVII de opulencia conventual y un Jueves de Corpus, en Madrid. Leo cómo caminaba hacia la Calle Mayor, precedida de un sacristán con vara de palio y dos monaguillos con dalmáticas azules y encarnadas de rayas, con campanillas repiqueteadas a compás; seguía la marcha con atabaleros y trompetas delante. Luego, los pendones, sus Mayordomos y Oficiales de Cofradías y, detrás, una increíble diversidad de órdenes religiosas compitiendo en esplendor penitencial entre ellas. Como no estaba entonces el Generalísimo, seguro que hay articulistas que se empeñan en desvelar el omnímodo poder eclesial sobre la vida humana, su fastos y prebendas, o el “bochornoso” origen de los capirotes. Allá ellos con el coñazo de su dolorosa pluma.

Yo me quedé asombrado, emocionado hace unos años cuando vi en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid una colección de imaginería policromada castellana que iba desde el XIII al XVIII, con piezas talladas por escultores tan importantes como Alonso Berruguete, Felipe Bigarny, Pompeo Leoni, Pedro de Mena, Andrés de Nájera, Juan de Juni o Gregorio Fernández. No andamos tan espléndidos en arte sacro en el Vigo procesional que yo conocí de niño y es cierto que de la devoción hemos pasado al turismo pero en Galicia andamos en estas lides ya desde el siglo XV o XVI, cuando nació el culto de la mano de frailes franciscanos y dominicos. La cultura no solo se nutre de experiencias racionales y técnicas sino, de modo muy importante, de las simbólicas en esos ámbitos de la vida-muerte, violencia-paz del individuo. Por eso vamos de procesiones hace mucho tiempo.