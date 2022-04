Los retratos vivientes de Maside en Combarro

El recientemente fallecido pintor Xulio Maside recordaba que su tío, refiriéndose a Combarro, le confesó más de una vez: “Alí fun feliz”. Así lo cuenta Rafael Vallejo Pousada, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Vigo y miembro de la asociación cultural A Solaina, un colectivo que ha rastreado, hasta el fondo, las particularidades de aquella estancia de Carlos Maside en el “paraíso de los hórreos” que, precisamente este año, celebra su 50 aniversario de la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Veinte años antes de esta declaración, el prestigioso artista plástico llegaba con sus aperos a esta villa marinera, donde permaneció entre los meses de agosto y octubre de 1952, sumido en una actividad febril plasmada en más de tres centenares de apuntes, dibujos, acuarelas y óleos de paisajes y retratos de vecinos que le sirvieron como modelos. Algunas de estas obras, sobre todo dibujos, fueron publicadas en un volumen editado por Galaxia en 1959 pero, señala Vallejo, “esta tan extensa obra elaborada en Combarro era apenas conocida”. De hecho, hubo que esperar hasta 2019 para que se realizase, en el Museo Provincial de Pontevedra, una exposición con el título “Carlos Maside en Combarro, 1952. Bosquexos, debuxos e acuarelas”.

Quienes visitaron esa muestra se encontraron con varias sorpresas, entre ellas la de desvelar que algunos de aquellos retratos sí que gozaban de popularidad (lo que había ocurrido es que se desconocía su procedencia) y que los modelos que los inspiraron habían sido vecinos combarreses. Item más, y como ya había descubierto la asociación A Solaina en 2012, dos de ellos todavía vivían, y continúan haciéndolo, en el mismo Combarro que los vio nacer. FARO DE VIGO se hizo eco en estas mismas páginas del descubrimiento y fue así como se llevó a cabo la “presentación pública” de “los modelos vivientes de Maside en Combarro”.

EL RAPAZ Y LA PEIXEIRA

Maruja Vicente Pérez, propietaria de un conocido restaurante de la villa, recibió una grata sorpresa al confirmar que el óleo titulado “A Peixeira”, uno de las más famosas obras de Maside, es un retrato de ella misma con más de medio siglo menos, es decir, de una niña de 13 años. Un día en el que junto a sus amigas paseaba por el muelle de Combarro, el pintor se acercó y se dirigió directamente a ella para preguntarle: “¿Me dejas que te haga un retrato?”. Maruja no respondió de inmediato, sino que lo consultó antes con su madre y, ya con el permiso concedido, se presentó, ante el pintor, quien le dijo que la necesitaba como modelo durante dos semanas”. Para ello, claro, tendría que presentarse vestida con las ropas adecuadas. Dicho y hecho: “El vestido que me puse -testimonió Maruja- lo había tejido una hermana mía, que era modista. Tenía un color verde-mar bonitísimo. La pañoleta, muy colorida también, era una de las muchas que siempre nos traía papá cada vez que volvía de trabajar en Bilbao. Y la patela... bueno, la patela me la puso él, porque seica le hizo gracia. ¡Y a mí también, claro! Yo tenía solo 13 años cuando me pintó, pero ya quería ser una mujer mayor, quería ser como una de las señoras pescantinas que vendían en la plaza”. Marisa descubrió que es la “Peixeira” de Maside cuando llegó a su casa, no se acuerda exactamente del año, un calendario patrocinado por la, en aquel aquel entonces, Caja de Ahorros de Vigo, en cuya portada figuraba una peixeira en la que se reconoció de inmediato: Pero si esta rapaza sou eu!”.

Bastante más breve fue la relación del pintor con Antonio Besada, según su testimonio: “A mí lo único que me dijo fue que me sentase en una banqueta y que me estuviese quieto... Creo que no pasó ni media hora y me dijo ¡ya está! Me dio un caramelo y me fui a jugar con mis amigos. Ni él me enseñó el dibujo ni yo me interesé mucho por verlo”. Tuvo que pasar medio siglo para que Antonio Besada, ya jubilado de sus mareas en los calderos de Sudáfrica, se reconociese en el dibujo que Maside había hecho, en un “plis plas”, de aquel niño de nueve años que se encontró en el peirao combarrés. Los de A Solaina se lo enseñaron y él confirmó: “Pois claro que son eu!”.

un vecino más

“Los testimonios de quienes lo trataron en Combarro -relata Rafael Vallejo- coinciden en que Don Carlos Maside, pese a su estatus de pintor y de hombre de ciudad, vivió como un combarrés más, adaptado al ciclo vital de los vecinos, a las rutinas diarias, a sus trabajos y a sus gentes. Les acompañó. Serio, pero cálido y faladeiro cuando la confianza se establecía, les siguió con ojo analítico, observador, con su lápiz, sus pinceles y sus cuadernos de dibujo bajo el brazo. No quiso perderse nada de lo que para él era relevante, singular, en esas vidas sencillas, cotidianas. Con un día dividido en dos partes: por la mañana, salida a tomar apuntes de la gente que le servía de motivo para su obra, empezando en el muelle de A Rúa. Por la tarde, continuación de las obras iniciadas en la habitación que le había habilitado para este fin Celia Rodríguez (que le alquiló la casa donde residió) o inicio de otras; la tarde era la ocasión también para que sus modelos fueran convocados y dibujados”.

El Carlos Maside que arribó a Combaro, invitado por Valentín Paz Andrade, era un creador recuperado para el arte y un hombre de regreso a la vida. Tras la guerra civil, en la que se había alineado y comprometido con la causa republicana, decidió encerrarse en su casa-estudio de la rúa Vilar de Santiago, en donde vivió en radical aislamiento voluntario hasta 1945. Entre la soledad, el desencanto y la pena por todos aquellos compañeros asesinados o que habían tenido que exiliarse, el artista debió sentirse tan intensa como dolorosamente solo. Lejos semejaban los tiempos de eclosión galleguista, del descubrimiento de las vanguardias en París, del Madrid bullicioso de la Generación del 27, donde, entre otros, entabló amistad con Valle Inclán, al que acompañó en sus últimos días en Santiago... Y de un activismo político que, en 1930, ya le había dado el disgusto de haber tenido que pasarse unos días encerrado en la Cárcel Modelo acusado de conspiración.

FLORECIMIENTO ARTÍSTICO

Desde el punto de vista artístico, como señala su biógrafa, la historiadora María Esther Rodríguez Losada, “en la localidad de Combarro (Maside) experimenta un florecimiento artístico y espiritual que paradójicamente coincide con el declive de sus fuerzas físicas. En el conjunto de su obra representa una etapa en plenitud, en la que se ilumina su paleta y crece la intensidad cromática. Combarro le presenta nuevos retos en los que confirma sus apuestas irrenunciables sobre la esencia del arte. En Combarro, caminando por los senderos de la proximidad y de la emoción, encuentra respuestas a íntimos interrogantes sobre el ser de su pintura”.

Aunque falleció apenas seis años después, en junio de 1958, puede decirse que las obras pintadas en Combarro culminaron la traca final de la explosión del proceso creativo vital de pintor del que, este año, se cumple el 125 aniversario de su nacimiento. Así lo da entender en una carta dirigida a su amigo Luis Seoane, en junio de 1953, del que extraemos este párrafo en el que se puede leer, en referencia a su última exposición, que tuvo lugar e Santiago: “Te envío ahora el catálogo de mi exposición y alguna fotografía. Como verás, en ella no hay ninguna novedad salvo la “Peixeira”, cuya figura pinté en Combarro directamente del natural. Pasé el verano allí haciendo apuntes y acuarelas. Al regresar, caí enfermo y no pude, apenas, coger los pinceles. Solo ahora, cerrada ya mi exposición y repuesto de cuidados en grado suficiente, voy a intentar descargar la tensión por esta forzada y larga inactividad”. Desgraciadamente no pudo hacerlo, al menos con la energía de la que dispuso en Combarro.