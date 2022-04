Jóvenes talentos renuevan el teatro gallego

“Hacer teatro en Galicia es siempre un acto de resistencia, un riesgo que asumes y tienes que renovar cada día”, afirma la dramaturga de 29 años Laura Porto Crabeiro. “Es hacer país, no tener que marcharte fuera para hacer cultura”, considera la actriz Cris Iglesias, también de 29 años. Ambas se han formado en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), de cuyas aulas han salido la mayoría de los jóvenes que forman la nueva generación de profesionales del teatro en Galicia, como también han salido el actual director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, primer egresado de la ESAD que ocupa este cargo, Chechu Salgado, Goya al mejor actor revelación, y gran parte de las compañías y profesionales galardonados en los premios María Casares de teatro.

Además del espacio de formación, esta nueva generación comparte como elementos comunes la defensa del idioma gallego y una serie de inquietudes por temas que les ha tocado vivir por su edad. En cuanto a sus propuestas escénicas, son heterogéneos y diversos, de manera que podemos encontrar unos que se acercan a las reglas del teatro de texto más clásico y canónico mientras otros apuestan por la hibridación, introduciendo en sus creaciones diversas artes escénicas como la danza, las performances, la música o la expresión corporal.

Hablamos en este reportaje con siete profesionales menores de 40 años que nos ofrecen su visión del teatro y comparten sus inquietudes: los dramaturgos Ernesto Is, Laura Porto y Pablo Carrera, también actor, la actriz Cris Iglesias, el actor, músico y director Davide González, el intérprete Jimmy Núñez y la compañía A Panadaría.

Ernesto Is, dramaturgo muy activo

“Me puede emocionar una obra de cualquier compañía de Galicia como una de Madrid, Berlín o Japón. Me interesa la hibridación y aunque al salir de la escuela exploré con la compañía Feira do Leste montajes más cercanos a lo performativo, nunca renuncié a la vertiente más textual, al teatro de historias y personajes al que está más acostumbrada la gente, aunque siempre intento innovar buscando nuevas fórmulas”, explica Ernesto Is, uno de los dramaturgos más activos actualmente en Galicia, Premio Abrente de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en 2021 por “Profetas”, galardón que ya ganó ex aequo en 2016 por su obra “Fendas”, beneficiario de la primera beca de dramaturgia y creación del Agadic, con “Relato para un incendio”, participante en la VI Programa de Dramaturgias Actuales del INAEM con “El hombre que soñaba con elefantes en las estrellas”, ganador de una beca de los teatros de las capitales de Euskadi y escritor prolífico que desde 2016 ha creado once piezas teatrales.

A sus 34 años, este asturiano de Gijón afincado en Galicia desde hace una década y titulado por la ESAD tiene referentes tan diversos que van desde Lina Pérez, Clara Gallo o Fernando Penle en Galicia, Juanma Llorca a nivel estatal, la bailarina Pina Bausch o clásicos como Shakespeare, Samuel Beckett y Valle Inclán. “Cojo lo que más me estimula de ellos”, explica. Formado anteriormente en el audiovisual, Ernesto Is también se inspira en el cine, tanto en las películas más actuales como en los clásicos, en cuadros, fotografías y en la música. “A veces hago listas en Spotify sobre canciones que pueden ambientar mis piezas aunque no aparezcan en ellas”, indica.

De hecho, en una de sus últimas obras, “Relato para un incendio”, las canciones de los 80 están presentes para encuadrar uno de los tiempos del texto basado en la Galicia rural estudiada por un antropólogo danés al que le chocaba ver en las casas más humildes de la comarca de Ordes el contraste entre la vida que llevaban los labradores en la década de los 70, sin apenas electricidad y agua corriente, y el espacio privilegiado que ocupaban e sus viviendas los aparatos de radio, de donde salían músicas como las de los Beatles.

La memoria histórica y sobre todo identidad entendida de diferentes formas -”ya sea de un pueblo, de una familia o de un momento”- son temas recurrentes en la obra de Is. Lo es en “Hotel Europa”, una comedia sobre cómo la especulación urbanística y las nuevas fórmulas de alojamiento turístico afectan a un hotel de provincias, en “Despois das ondas”, que plasma la añoranza de María Casares, hija del presidente de la república Casares Quiroga, por volver a Galicia tras tener que haber dejado España por la guerra civil.

Entre las metas de este dramaturgo, figura “seguir viviendo del teatro”. Su sueño es poder estrenar en el teatro Jovellanos de Gijón, su ciudad natal. “Veo factible salir de Galicia incluso con obras escritas en gallego, ya lo hizo Chévere con 'Eroski Paraíso' y lo hacen otras compañías a las que sobretitulan las piezas”, comenta.

Cris Iglesias, haciendo país como actriz

Precisamente en “Eroski Paraíso” debutó como actriz profesional la coruñesa Cris Iglesias, de 29 años, tras completar su formación en la ESAD. “Foi unha sorte sendo tan nova estar rexida por unha compañía tan consolidada coa que fixen unha xira brutal por toda España, Portugal e incluso estivemos en París”, relata. Tras la obra de Chévere, participó como intérprete en “Liberto”, estuvo dos años como actriz en la versión teatral de “Fariña” (ya había intervenido en la serie de televisión) y el pasado verano estrenó en Andalucía y estuvo de temporada en Teatro de la Abadía de Madrid con la coproducción uruguayo española “Fuenteovejuna, historia de un maltrato” de la directora Marianella Morena, a la que conoció hace años en la MIT de Ribadavia. “Todos os espectáculos nos que estiven foron a MIT, que para min é un lugar de aprendizaxe onde ver teatro internacional e establecer sinerxias”, dice.

Actualmente esta joven actriz forma parte del elenco de “Arte sen guión”, un coproducción de Galeteatro, compañía fundada por compañeros de la ESAD, con el Centro Dramático Galego estrenada en la Cidade da Cultura. El espectáculo, una comedia con formato de teatro de calle, busca la creación de un teatro gallego medieval.

Lo positivo de hacer teatro en Galicia es, para Cris Iglesias, hacer país: “Con Chévere xa aprendín o valor de facer cultura aquí porque si todos nos vamos fora, non queda teatro en Galicia, onde hai moito público e moita tradición”, explica. Lo negativo, el sacrificio sin apenas recompensa que ello conlleva. “Me pregunto que fan os teatros pechados durante a semana, por que ter salas baleiras i espectáculos que o seu recorrido non vai más alá das seis funcións?, por que non ter compañías residentes en teatros ou programación semanal? O Salón de Teatro de Santiago, por exemplo, ten funcionariado traballando todos os días e non hai pouco “A peste” de Cándido Pazó estivo un mes con público todos os días”.

Formada en la música desde niña en el conservatorio y en la danza contemporánea y flamenca Cris Iglesias siempre supo que quería ser actriz porque “o teatro é o formato total onde integrar as artes escénicas das que veño e levo practicando dende hai anos”, Su meta es hacer un espectáculo personal en el que muestre que además de intérprete “son percusionista e tamén me considero danzarina”.

Davide González, premio María Casares

A sus 30 años, Davide González, lleva dedicándose profesionalmente al teatro desde 2012, haciendo sesiones de cuentacuentos con música y, ya en grandes espectáculos desde 2014, cuando finalizó su formación en la ESAD y entró en el CDG para interpretar “As laranxas máis laranxas de todas as laranxas”. Con Incendiaria, la compañía que integra con Vanesa Sotelo, logró cuatro nominaciones a los XXV premios María Casares por una pieza de creación propia interpretada por él, “Microspetivas dun marica milenial”, que finalmente se llevó dos galardones, al mejor actor protagonista y al mejor texto original en la última edición de estos premios. “Foi unha sorpresa porque inda que Vanesa e máis eu levamos tempo traballando, a compañia é nova e a nosa linguaxe é diversa”, comenta el actor, músico y director.

Tras ese éxito, se embarcó junto a su compañera de Incendiaria y la compañía A quinta do cuadrante (Tito Asorey y Melania Cruz” en la coproducción ”A lúa vai encuberta” con el CDG y actualmente forma parte del elenco de intérpretes de “Ás oito da tarde, cando morren as nais”, una pieza del CDG con texto de Avelina Pérez y dirección de Marta Pazos estrenada el pasado jueves en Santiago, donde permanecerá hasta el 1 de mayo para luego iniciar una gira. “Son consciente de que sou unha persona privilexiada porque tiven a sorte de non parar dende que empecei a traballar. Hai dificultades a nivel teatral neste país, pero dende a precariedade hai moitas boas profesionais, moi boa producción e moito talento ao que hai que apoiar e dar visibilidade”, comenta.

Docente en el conservatorio Mayeusis de Vigo hasta hace dos años -cuando comenzó a trabajar con una compañía de Portugal- y formado en la ESAD en interpretación gestual, Davide González concede mucha importancia en sus interpretaciones al trabajo con el cuerpo. “Para min non hai separación entre o texto, a danza e o movemento. Son unha persona diversa e creo nun teatro que integre as diversidades artísticas”. Su sueño: “Que se lle den ás artes escénicas a importancia que teñen e que as políticas culturais aboguen por defender o gran potencial que temos aquí”, comenta el actor de Mos.

Dramaturga rural y nativa digital

Tres años después de completar su formación en la ESAD, la dramaturga de 29 años Laura Porto Crabeiro se define como “mujer rural y nativa digital”. “Me gusta decir que tengo las manos en la tierra y la cabeza en las estrellas”, comenta esta joven de Covelo con dos obras publicadas y estrenadas en el circuito profesional. Con “Reina de extinción”, el primer montaje de la compañía Amorodio, estrenada el año pasado, hizo también de directora, aunque lo considera una excepción. “A mí lo que me gusta es escribir”, aclara. “Mi trabajo es conmover al espectador desde mi posición vital de ser mujer en el lugar que estoy”, dice desde su casa de Covelo. Y también “defender la diversidad en todos los campos de la vida, aunque soy consciente de que esto es ahora y mi voz cambia con el tiempo, no sé lo que será dentro de un tiempo; en cierto modo abrazo esa incertidumbre y me gusta”, relata.

En cuanto a las temáticas que aborda, en su primera obra publicada se basó en la esencia del mundo rural, y en la siguiente, “La madre”, el próximo montaje que Amorodio estrenará en 2023, realiza una pieza documental sobre las hermanas Touza, las heroínas de RiIbadavia que salvaron a decenas de judíos que huían de la Gestapo. “Está siendo bonito habla de la feminidad desde la perspectiva de utilizar los cuidados como herramienta de lucha”, manifiesta.

Dos puntos comunes en los textos de Laura Porto -también en los no publicados- es la feminidad -ser mujer en diferentes épocas- y la diversidad afectiva -en sus obras suele introducir personajes que se salgan de la heteronorma-.

Partiendo de la base de que hacer teatro en Galicia es un acto de resistencia, “un acto de amor y en cierto modo un acto de fe” que ha asumido y renueva cada día, Laura Porto comenta que “cada mañana, cuando me levanto, me pregunto a mí misma: “ ¿Quieres jugártelo todo a esta carta? "Por ahora a la respuesta es siempre sí, mientras sea así, seguiré luchando”. Aunque considera que Galicia es una potencia a nivel de creación e innovación y su teatro es exportable, a Laura Porto no le apasiona la idea de salir de Galicia. “Me gustaría quedarme, aunque si la vida o el camino me lleva fuera... A veces resistir es también cambia de lugar o trayectoria”, sostiene.

A Panadería, comedia crítica

Areta Bolado (1985), Noelia Castro (1988) y Ailén Kendelman (1989) son las más veteranas de este reportaje. Las tres forman la compañía A Panadaría, con una década de trayectoria. Actualmente están preparando en Madrid en coproducción con el Centro Dramático Nacional su pieza “As que limpan/Las que limpian”, que llevarán a escena en el Teatro María Guerrero desde el 20 de abril al 15 de mayo. “Cando saímos fora de Galicia, representamos o espectáculo en castelán inda que conservamos frases e algunha canción na lingua orixinal porque nos parece importante reivindicar a diversidade lingüística do estado”, explica Areta Bolado. En esta ocasión, harán dos funciones en gallego con subtítulos en castellano, el 14 y el 15 de mayo.

“Nestes case dez anos de traxectoria da compañía, fíxemos unhas 150 funcións fora de Galicia e a recepción do público ao noso traballo e fragmentos en galego é moi cálida. Mesmo aconteceu que algunha xente se nos achegou a dar as grazas por isto”, afirma Areta Bolado.

Las tres integrantes d e A Panadaría se conocieron en el montaje de una lectura dramatizada para la MIT de Ribadavia y comenzaron a ensayar una pieza de microteatro que finalmente creció y se convirtió en “Pan! Pan!”, su primer espectáculo. “Non sabemos moi ben se temos talento pero si que adicamos moito esforzo e tempo a integrar diferentes técnicas, experimentar sobre a nosa linguaxe, documentarnos e adquirir habilidades”. Ailén Kendelman es la compositora y directora de los espectáculos. “No demáis, nosoutras non dividimos as tarefas de dirección, dramaturxia e interpretación”.

La honestidad en la creación desde lo que les interpela, preocupa o cuestiona forma su visión del teatro. “Somos mulleres, galegas, feministas, gordas, lesbianas, bisexuais... Isto atravésanos”. Su investigación está principalmente en el terreno de la comedia empleada desde una manera crítica y en cómo ésta puede adquirir capas y más capas de significado.

Si bien Areta Bolado considera que la ESAD fue un buen lugar de encuentro que dejó huella en “moitas de nós”, considera que no tiene la perspectiva suficiente para hablar de un lenguaje común que una a los jóvenes profesionales en lenguaje o discurso, “Por sorte, na nosa xeración existen moitas formas de entender a escena e iso é riquísimo”. Respecto a su horizonte, meta o sueño, “agora mesmo é atopar o xeito de conciliar que a actividade da compañía sexa sostible económicamente e que, ao mesmo tempo, poidamos ter lugar para o descanso e os coidados”.

de la comedia del arte

Pablo Carrera (30 años) está interpretando actualmente la pieza “Rastros”, una coproducción de la compañía Condetrespés con el CDG que lleva a escena la pieza original de Roberto Vidal Bolaño coincidiendo con los 20 años de su muerte. Simultanea este trabajo con las funciones de “Crónicas de ouro”, un espectáculo sobre autores del Siglo de Oro que su compañía, Vicus Teatro, pasea por institutos y en el que Carrera ha reciclado textos de autores de esa época enlazando la pieza con un hilo dramático. “Como actor, teño que estar agradecido á comedia do arte, un estilo que descubrín na ESAD ao que ao principio era moi reacio pero que fun probando facendo espectáculos, incluso en Italia, coa asociación Indignati de comedia de arte en Galicia”.

Como dramaturgo, este joven vigués tiene otras dos obras, además de la dedicada al siglo de oro: “Tres niveis”, un proyecto de teatro físico, y “O cadro é ser feliz”, una comedia de enredo más tradicional. “Busco o humor, a xente necesita rirse, e agora me decanto por historias de texto con introducción, nudo e desenlace”, ralata el actor y dramaturgo para el cual la principal dificultad de hacer teatro en Galicia es generar una ruta para llevar su trabajo también a pueblos.

Abrirse camino a los 27

Con 27 años, seis después de haber completado su formación en la ESAD, Jimmy Núñez no ha parado de trabajar ni siquiera en pandemia. El espectáculo que iba a estrenar el 15 de marzo del fatídico 2020 con Náufragos Teatro, “Onde viven os monstruos” pudo representarse en verano de ese año y actualmente protagoniza con esa compañía coruñesa “Hugo”, una pieza basada en los trastornos del espectro autista. Entremedias, también tuvo la oportunidad de trabajar con la compañía portuguesa Arteimagen.

“As oportunidades laborais para a xente nova son escasas, vexo a traxectoria dos compañeiros que saímos da ESAD no meu ano e hai poucos traballando de manera continuada, moitas veces temos que tirar a iniciativa personal para sacar adiante proxectos, coa imposibilidade de obter axudas e sen chegar a entender ben o réximen de autonònomos nunha actividade coma o teatro, na que che tes que dar a coñecer e non tes traxectoria avalada por moitas representacións”, explica.

Profesor en la Escola Municipal de Teatro de Vigo, donde empezó de niño su formación, y director de una compañía aficionada en la Sociedad Cultural Atlántida de Matamá, Jimmy Núñez también es actor del audiovisual. “Cando me saen probas para series ou pelis sempre as fago. A alternancia sempre está aí”.