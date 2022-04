SonDeSeu, dos décadas actualizando la música de raíz

Corría el año 2001 cuando los maestros del extinto conservatorio de música tradicional de la Universidad Popular de Vigo, los mismos de la actual Escola municipal de Música Folk y Tradicional (ETRAD), se miraron en uno de los ensayos que habían preparado para la asignatura de práctica orquestal. “Esto es algo nuevo. Y potente. Funciona”, se dijeron con el gesto. Meses antes habían arreglado algunas piezas del repertorio de música tradicional gallega para que pudieran tocar juntas todas las secciones de la escuela - canto, arpa, violín, zanfona, requinta, gaita y percusión, instrumentos a los que más tarde unieron el contrabajo y la cuerda pulsada-. Nacía así SonDeSeu, la primera orquesta sinfónica folk de Galicia, precursora y pionera en España e incluso en Europa, donde creó escuela y sirvió de inspiración a otras formaciones.

Veinte años después, con cinco discos editados y conciertos por medio continente, la formación sigue con la misma energía con la que nació e integra en su seno a medio centenar de alumnos y maestros, aprendices y músicos profesionales que transmiten un mismo mensaje musical: la vieja tradición de las músicas de raíz desde la óptica del siglo XXI. De ello da buena cuenta su repertorio, con raíces en la sociedad rural y ramas que mecen al son de la vida moderna, la urbe y la comunicación global.

SonDeSeu creó una nueva vía para la comprensión de la evolución de las músicas tradicionales, mezclada con elementos contemporáneos, y una visión original que se aproxima a las expresiones de la música culta.

Hablamos con los maestros de la ETRAD fundadores de la orquesta, que dos décadas después continúan formando parte de ella, Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, Xaquín Xesteira “Xocas”, Xisco Feijóo, Xosé Liz, Alfonso Franco y Begoña Riobó, que comenzó en la orquesta como alumna de violín y ahora es maestra de esa sección instrumental. Todos ellos combinan su trabajo en SonDeseu con su carrera musical profesional, tanto en solitario como integrand otras formaciones.

“Sen querelo nin pretendelo atopamos unha fórmula completamente nova da que non tiñamos referencia nin en Europa nin en ningún outro sitio. Ata os anos 90 todos os instrumentos da música tradicional ían por separado”, explica Rodrigo Romaní, actual director de SonDeSeu, exintegrante de Milladoiro y maestro de las secciones de arpa y contrabajo en la ETRAD. Ya al hacer los arreglos a las primeras piezas, “descubrimos unha serie de cousas que non sabíamos: unha que o que estabamos formando non era un grupo instrumental, senón unha orquesta con seccións instrumentais tocando a mesma melodía,igual que nas orquestas de formato clásico. Nos dimos conta de que estábamos a facer algo que pagaba a pena e decidimos sacalo adiante. Falamos con Caixanova, o que naquel momento estaba para apoiar ese tipo de cousas, e así podemos facer o primeiro concerto público no Teatro García Barbón, onde celebraremos os 20 anos hoxe”. Y es que la orquesta folk hará una gira con motivo de su aniversario con cuatro conciertos en acústico: el 12 de mayo en Vigo (Teatro Afundación), el 21 de mayo en Lugo (Auditorio Municipal), el 3 de junio en A Coruña (Teatro Colón) y el 18 de junio en Santiago (Auditorio de Galicia).

“Tras o primeiro concerto e ver a acollida do púbico, que nos percibiu como algo novedoso, potente, como un grupo golk en grande , seguimos avanzando sen plantexarnos en ningún momento ‘temos que chegar hasta aquí’ ou ‘temos que durar 20 anos’. No momento en que o corpo pedíache algo máis, por exemplo dentro da percusión, ampliábamos metendo instrumentos tradicionais ou clásicos, buscando un tipo de efectos que fixeran a música máis grande”, explica Xaquín Xesteira “Xocas”, maestro de la sección de gaitas y percusión y presidente de la Fundación SonDeSeu, declarada de interés gallego en 2006.

Esa energía que trasmitieron al público en el primer concierto se fue repitiendo en Galicia y reproduciendo también en todos los lugares de España y Portugal, primero, y de otros países de Europa más tarde, a los que la formación acudía. Madrid (actuaron en el Circo Price), Helsinki, Glasgow, Setúbal, Lorient fueron cayendo rendidos a su propuesta musical. “O bonito e cando vas a un auditorio que non coñece de nada a orquestra. De repente tocas en Helsinki ou abres o festival Celtic Conections en Glasgow e a xente primeiro pon cara de sorpresa, acto seguido hai unha enerxía que acaba envolvendo a todo o auditorio, e o ultimo cuarto de hora e tanta a enerxía que sae do escenario como a que o público devolve á orquestra”, manifiesta Anxo Pintos, maestro de la sección de zanfona e integrante del extinto grupo Berrogüetto desde su fundación en 1995 hasta su disolución en 2015.

Para Xocas, el concierto más apotéosico que recuerda es el del año 2009 en Lorient, donde cerraron el festival intercéltico. “Subimos ao escenario con moitas ganas -xa tocara antes Berrogüetto- e o público acabou completamente entusiasmado con nós”, recuerda. “Todos os concertos acaban sendo festa, xa sexa os que damos en Castrelos ou cando vas a concellos pequenos que fan un esforzo para contar con SondeSeu. Todos son memorables”, añade.

La novedosa fórmula lograda por SonDeSeu sirvió de referencia para otros países con la creación de la Red Europea de Orquestas Folk (ENFO, por sus siglas en inglés), un proyecto que arrancaba con un festival en el auditorio de Castrelos en Vigo en 2008 y en el que formaciones de Escocia, Finlandia e Italia aprendieron de la orquesta folk gallega para más tarde trasladar la experiencia a otros países europeos. “Tratátabase de algo sinxelo e complicado á vez, que era competir no mundo profesional cunha escola municipal, non cun grado de conservatorio”, explica Romaní.

La orquesta folk gallega no solo sirvió de cantera de la que salieron músicos, sino que atrajo a bandas y artistas que realizaron colaboraciones con la formación. Soledad Jiménez (cantante de “Presunos Implicados”), Treixadura, Susana Seivane, Rosa Cedrón, Uxía Senlle, Carmen Paris, Kepa Junquera, Luis Peixoto, Vanesa Muela o Nino Galissa colaboraron de una manera estrecha con SonDeSeu.

La colaboración más exótica que recuerdan es la que protagonizaron con el intérprete de Guinea Bisau Nino Galissa, que pemitió por primera vez la fusión de la cora africana con instrumentos tradicionales gallegos y clasicos, algo que a partir de ahí se fue repitiendo con otras formaciones gallegas. “Nino quedara maravillado ao ver como esa sonoridade para nós diferente se mezclaba coa orquesta e de repente todo encaixaba. Nos preguntou, asombrado: ¿Isto sae destas aulas?”, recuerdan Xocas y Romaní. “Primeiro facemos o arranxo das melodías dos colaboradores, e despois ensaiamos. É moi curioso ver como se contaxian os artistas con os 50 músicos detrás, ata tal punto de que logo nos piden máis arranxos”, añade Anxo Pintos.

El secreto de la longevidad y éxito de SondeSeu, experiencia todavía vinculada al mundo pedagógico en que nació, reside en la ilusión y generosidad coleciva que ponen sus integrantes, que dejan aparte sus egos y protagonismos para trabajar en equipo. “Isto é un traballo colectivo de moitas individualidades”, apunta Rodrigo Romaní. Para Xisco Feijóo, maestro de la sección de canto y solista que acaba de sacar su álmbun en solitario “Peixe”, sin embargo, hay un eje central sin el que Sondeseu y la ETRAD no existirían. Y se llama Rodrigo Romaní. “É un experto preñado de ideas, que sabe parilas sen dor e con toda a valentía do mundo. Atopou un equipo que lle seguiu, pero Rodrigo é un dos grandes, un dos iniciadores xa con Milladoiro, ao que un día se lle ocurriu unha idea dunha escola de música tradicional e folk. De el saiu a idea de facer unha congregación de países europeos que non tiñan orquesra folk e agora si a teñen”, comneta.

“Visto dende agora para atrás, parece mentira que xa pasaran vinte anos que eu, se teño que facer un balance, os lembro como de intensidade, intensidade e intensidade”, explica Xisco Feijóo, maestro de la sección de canto, quien señala que además de la actividad escénica, la orquesta no ha parado de realizar proyectos dentro de la fundación que la rige. Algunos de ellos son el Libro Blanco de la Educación en Música Tradicional, elaborado en 2006, especiales de las Letars Galegas o el espectáulo “O Canto das Illas”, consistente en tres días de conciertos y audivosual en el Auditorio Mar de VIgo para promover en 2015 las Illas Cíes como patrimonio de la humadidad. Para tal ocasión, Anxo Pintos compuso la pieza “San Martiño” y Rodrigo Romaní la suite Illas dos Deuses, inerpretada por SonDeSeu, la orquesta Vigo 430, la coral Casablanca y un quinteto de viento.

Un proyecto “milagreiro”

Begoña Riobó, alumna de violín en 2001 y actual maestra de la sección de este instrumento, califica de “milagreiro” tanto el nacimiento de la orquesta como su supervivencia . “É increíble que unha formación con tanta xente siga ahí despois de vinte anos. Hai un punto de comunidade importantísimo, porque a pesar de que vaia entrando e saíndo xente, ese bo rollo segue estando”, comenta. Su compañero Alfonso Franco, maestro de la sección de violín y también fundador de SonDeseu, coincide en la apreciación. “Aínda é máis increíble tendo en conta que é unha agrupación na que conviven amateurs e profesionais, que tocan xuntos en teatros, graban xuntos, formando un crisol de xente que vén de distintas partes da música. Todos os mestres alleos que tiveron a oportunidade de asistir a un ensaio ou a xiras quedaron soprendísidismos que dunha escola coma esta poidera saír algo así. E me refiro a mestres de gran nivel, xente da Berckley o da Sidelius”, añade.

Ambos músicos fueron protagonistas de la progresiva incorporación del violín a los grupos de música tradicional gallegos, algo que pasó de ser curiosos a común hoy en día. El punto de partida de este proceso, está, para Begoña Ribó, en el momento en que se pudo aprender a tocar este instrumento de manera tradicional. “Cando empecei co violín eu non quería facer clásico, pero era o único que había. Atopei a escola (ETRAD) e logo esta orquesta cun proxecto didáctico detrás que supón un aliciente para mellorar. Ahí está o xérmolo”.

“Demasiado al norte de España”

La repercusión mediática que hubiera tenido SonDe Seu de haber nacido en otro lugar sería mayor. Así lo considera Xosé Liz, maestro de las secciones de requinta cuerda pulsada y músico habitual en producciones con los grandes del folk gallego que recientemente ha iniciado su carrera en solitario. “SonDeSeu está demasiado ao norte de España pero tamén demasiado ao sur de Galicia. Noutro contexto -imaxínate unha orquestra cos grandes mestres do flamenco- estaría nas televisións nacionais todo o día. E si estivera en Santiago, co apoio da Xunta, sería outra cousa. Por iso me parece tan espectacular como inxusto. Non hai parangón europeo coetáneo, tal vez a Sibelius, pero SonDeSeu está ao mesmo nivel”, sostiene Liz.

La “movida” del folk

A la revindicación de su compañero respecto a la repercusión se le suma la de Anxo Pintos al decir que “o folk e o tradi son más contemporáneos que o rock e o propio pop”. El exintegrante de Berrogüetto, grupo premio de la crítica en Alemania en dos ocasiones y nominado en los Grammy latinos, compara la movida de los 80 en Vigo con el impacto de la música tradicional hecha en Galicia. “A Movida, sí, ¿pero qué pasa co folk? Budiño, Carlos Núñez, ou Berrogüetto non paramos de mover a música por toda Europa durante anos e non sei quen puxo máis tempo e mellor no escaparate ao noso país”, manifiesta.

Fenómeno “Tanxu”

Sea como sea, el fenómeno Tanxugueiras ha vuelto a poner en el mapa de la música más comercial al folk gallego. “É unha maravilla ver cativos disfrazados de Tanxu ou adolescentes aos que o rollo tradi non lles vai nada, poñerse a tocar a a pandeireta. Os que estamos dentro, xa sabemos a sorte que temos en Galicia de ter unha cultura tradicional tan rica, que é a base das Tanxugueiras”, dice Anxo Pintos. “Xurdiron dentro de agrupacións tradicionais e agora deron ese salto a facer o que lles da absolutamente a gana sin ter que pasar por ningún comité de sabios. Nós cando eramos novos, cuidado”, añade Xisco Feijóo. “Cando me peguntan si eu ou as Tanxugueiras contribuimos a que a música tradicional se fusione, digo que non. A música tradi é actual, está na rúa cada vez máis. Esperemos que ese boom sexa aproveitado e non se quede en flor dun día”, agrega.