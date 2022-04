“Putin, como Stalin, es tan inteligente como maligno”

Es uno de los periodistas españoles de referencia, y ya no solo por ser el presentador del espacio informativo Noticias de Antena 3, el de mayor audiencia en nuestro país, sino por una trayectoria de más tres décadas de ejercicio profesional a lo largo de las cuales ha recibido algunos de los más prestigiosos premios de Comunicación que se otorgan en España. Pero Vicente Vallés también escribe libros y, tras los ensayos periodísticos “Trump y la caída del imperio Clinton” y “El rastro de los rusos muertos”, ahora se estrena en la ficción con la novela “Operación Kazán” (Espasa). ¿El argumento? Quédense con esta pista: a partir del nacimiento de un niño en Nueva York, en 1922, los servicios de inteligencia soviéticos diseñan el más audaz plan de espionaje jamás imaginado.

— ¿Qué le ha movido a dar este salto a la ficción?

— La idea me surgió cuando estaba escribiendo mi libro anterior, “El rastro de los rusos muertos”, una de cuyas partes está dedicada a la injerencia de los servicios de inteligencia rusos en las elecciones americanas de 2016, cuando ganó Donald Trump.Llegué a la conclusión de que si la injerencia rusa llegaba a tales extremos, qué pasaría si ascendemos uno o dos escalones y lo convertimos en una ficción, es decir, si inventamos una injerencia todavía mayor y a partir de ahí montamos una historia. Esa fue la idea inicial, así que me puse a escribir uja novela, primero preguntándome si sería capaz de terminarla y, después, de editarla. Y, bueno, aquí está.

“La ‘Operación Kazán’ es una ficción pero, desde los atentados del 11-M o la injerencia rusa en las elecciones de EEUU, yo ya no descarto que pueda pasar cualquier cosa”

— No quisiera adentrarme mucho en la trama so pena de que me abronquen los lectores de la entrevista. La Operación Kazán (que, por cierto, dura un siglo) no sucedió, pero ¿pudo haber sucedido?

— En estos momentos, las cosas reales y las de ficción se entrecruzan hasta tal punto que ya no sabes cuáles son unas y cuáles otras. Hace diez años también resultaba inimaginable que hubiese injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos, y sin embargo… La trama de “Operación Kazán” es ficción aunque, eso sí, creada sobre la base de hechos reales. Y ya te digo, a estas alturas no puedes apostar ni un euro a que algo es imposible que suceda o que nunca sucederá. Imagínate qué le dirían a alguien, en los años 90, que escribiese sobre que unos aviones se iban a estrellar contra las Torres Gemelas. Seguramente calibrarían que al autor se le había ido la olla, pero el caso es que semeja que vivimos en un mundo en el que las cosas más inverosímiles acaban ocurriendo.

— Hay detalles que demuestran que tiene usted un gran conocimiento de los temas de los que habla: política internacional, servicios de inteligencia, Historia... Detengámonos en los datos históricos. ¿Quizás lo más divertido para usted ha sido cambiar la Historia, o darle una vuelta, para introducir tu propia historia?

— Claro, al final, al tratarse de una novela te puedes permitir licencias literarias que no te permitirías en un ensayo, donde estás limitado por la pura realidad. Es cierto que en “Operación Kazán” hay mucho de historia real, con lo cual el lector aficionado a la Historia va a encontrar asuntos que le pueden interesar porque todos los detalles históricos han sido tratados con el máximo detalle, y lo único que es ficción es la trama de espionaje.

— También me llama la atención la meticulosidad y hasta la minuciosidad de las descripciones de escenarios e incluso de las armas de los agentes secretos. ¿Todos estos escenarios y armas tan precisas como esas existen o se las has inventado?

— La mayor parte de los escenarios que describo con minuciosidad los he visto con mis propios ojos o los he investigado. En ese aspecto he procurado ser lo más preciso posible. Por lo que concierne a las armas, evidentemente yo no soy un experto, pero me informé sobre ello para explicarlas en la novela. Y, en el caso de los lugares, o bien los he investigado o bien he estado allí, en algunos incluso varias veces.

— Es que también incluye descripciones de lugares de Normandía en la Segunda Guerra Mundial.

— (risas) En esa guerra no estuve, claro. Pero en 2019, cuando empezaba a escribir la novela, me fui con la familia una semana de verano en la que recorrí Normandía de arriba abajo tomando nota de todo, de los pueblecitos, de la orografía del terreno…

— El gran secreto de estas novelas , llámense de género negro o novela de espías, es conseguir que al lector le resulte difícil dejar de leerlas, que quiera más y más. ¿Cómo ha conseguido ese efecto adictivo?

— Yo creo que cualquier libro, sea novela o ensayo, ha de superar el examen de las primeras 40 o 50 páginas, que es el margen de confianza que el lector suele dar al autor. Si en esas 40 o 50 páginas, lo que estás contando no le interesa al lector, seguramente es muy difícil que pueda seguir leyendo, porque no va a perder el tiempo con algo que no le engancha habiendo como hay tantos libros por leer. Te digo esto porque es que yo también soy lector, y por eso desde el principio traté de que quien abra “Operación Kazán” se interese no solo por la trama, sino también por los detalles, los escenarios y los personajes.

— También es cierto que hay novelas que cuentan más verdad que los manuales de Historia o las propias informaciones periodísticas. Podría citar desde los “Episodios Nacionales” de Galdós hasta “Patria” de Fernando Aramburu. ¿Está de acuerdo?

— Lo que ocurre, en el caso del periodismo, es que por su propia naturaleza no tiende a compilar en una sola obra las explicaciones a un hecho concreto, sino que lo vamos contando día a día. Es decir, que hacemos una sucesión de pequeñas historias parciales, contando una porción pequeña de lo que está ocurriendo. Eso hace que en alguna medida el ciudadano pueda perder el hilo de lo que que ocurre, porque nadie lee el periódico todos los días ni escucha un informativo de radio o TV invariablemente. En el caso de “Patria”, hay que percatarse de que lo que Fernando Aramburu cuenta es una historia que dura 50 años; de repente, alguien, con una sabiduría enorme y una grandísima calidad literaria te lo resume en un un libro y, claro, parece que has encontrado razones que, antes, no habías conseguido encontrar. Y eso no porque sea mejor lo uno que lo otro, sino porque es un formato diferente, de manera que en buena medida lo que permite un libro es compilar en una sola obra todo lo ocurrido durante un período extenso de tiempo.

— Hay momentos en “Operación Kazán”en que, puestas las comparaciones, a mí me parece que el personaje Putin (Karlof) sale peor parado que el mismísimo Stalin.

— (risas) Que Stalin fue un asesino, un criminal en serie masivo, nadie lo duda. Pero también era un tipo inteligente, malignamente inteligente si quieres, como lo es el propio Putin.

— Este libro lo acabó de escribir antes de que empezase la invasión de Ucrania. ¿Lo hubieses modificado con la guerra?

— Seguramente sí, pero más que en la trama, lo que hubiese hecho es incluir algún episodio con referencia a la guerra. Sería algo parecido a lo que hice con el asalto al Capitolio, que cito aunque sea de pasada en el libro, porque ocurría aún mientras escribía la novela. Pero en el caso de la guerra de Ucrania no me dio tiempo. El libro estaba ya terminado y en fase de edición.

— Hablando de esta guerra: ¿Usted cree que puede derivar en un peligro nuclear?

— Nadie puede descartar nada, pero me parece muy improbable. Aunque, cuando vimos a los tanques rusos apostándose en la frontera con Ucrania, tampoco creíamos que acabarían invadiéndola, pensábamos que de lo que se trataba era de una maniobra de presión, para asustar o para conseguir algún beneficio. Pero casi todos nos equivocamos.

— Tras unos días con esperanzas de paz, hemos comenzado esta semana con las imágenes de la matanza de Bucha. Esto no pinta nada bien ¿no?

— No son nada halagüeñas, no. Yo creo que Occidente está actuando digamos que de una manera moderada, intentando no llevar a Putin a un punto en el que se encuentre sin salida, porque cuando alguien como él, con tanta facilidad para apretar el gatillo, se vea sin salida, las cosas sí que pueden ir a peor. Pero, de la misma manera, lo que tampoco se puede hacer es consentir lo que está ocurriendo. Hay que reaccionar, pero hay que hacerlo de tal manera que puedas medir más o menos las consecuencias posteriores de lo que haces. La no acción no es una opción. Lo de Bucha no puede quedarse simplemente en denunciar que es horroroso, habrá que hacer algo pero, reitero, tiene que ser muy medido y, a la vez, quedando clara la firmeza de Occidente frente a algo que es intolerable.

"Si a la Tercera guerra mundial podemos llamarla guerra cibernética, está claro que hace muchos años que estamos en ella”

— Si a lo ocurrido entre los años 50 y la caída del Muro de Berlín se le llamó Guerra Fría. ¿Cómo podemos denominar, o definir, al periodo actual?

— Desde que cayó el Muro podemos distinguir, al menos, dos períodos. Con ese hecho simbólico se inició lo que parecía ser la esperanza de democratización de los países de Europa del Este, una esperanza que cristalizó en algunos de esos países ,pero en otros no. Esa esperanza duró en torno a 10 años, pero entones se produjeron sucesos como la guerra de los Balcanes y, algo importantísimo, la llegada al poder de un Putin del que si al principio se pensó que podía encabezar ese intento democratizador, al cabo de unos años no solo se ha demostrado que no. sino que, bien al contrario, estamos viendo que Putin no solo no ha buscado la democratización sino que actúa como freno a la democracia, un freno que se ha convertido en una estrategia que está llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias.

— El espionaje, o llámelo “servicios de inteligencia”, ha alcanzado una sofisticación tremenda, y más de mano de la tecnología. ¿La III Guerra Mundial será Ciberguerra?

— Si consideramos que la Ciberguerra es la Tercera Guerra Mundial, tendremos que admitir que la estamos viviendo desde hace tiempo.

“En la política española hay materia para una o varias novelas de intriga”

— ¿Cómo se lleva la presión de ser el presentador del informativo con mayor audiencia de la televisión en España?

— Tiene una doble vertiente. Por un lado es una satisfacción para el equipo de Informativos de Antena 3 Noticias. La otra parte es que te sientes muy responsabilizado porque sabes que todos los días el equipo tiene que dar lo mejor de sí para que lo que contamos siga siendo lo más seguido por los telespectadores.

— Habrá gente que eche de menos una novela con intrigas políticas sin salir de España. ¿Cómo lo ve?

— Materia hay, desde luego. A mí la verdad es que siempre me ha interesado más la política internacional, especialmente la americana y la rusa, por eso estos tres libros han sido una forma de salir de esa rueda de hámster en la que muchas veces nos metemos los periodistas en el ámbito nacional y que es la que, salvo excepciones como ésta de la guerra, mayor tiempo nos ocupa. Pero sí, la política nacional también da para escribir ensayos y novelas de intriga, que no te quepa duda.

— Desde dentro de la profesión, usted que conoció a ambas: ¿Añora la generación de políticos que lideraron la Transición?

— Siempre pasa eso de que volvemos la vista atrás e, intentando compararlo con lo que vivimos hoy, parece que nos gusta más lo de antes. Es cierto que en España hubo una generación política muy buena, quizás mejor que la actual, pero yo no soy muy partidario de pensar que las cosas que se hacían antes siempre estaban mejor hechas que las que se hacen ahora. Vivimos en otra etapa, con una sociedad diferente, y tenemos que darnos cuenta de que los políticos no caen del cielo, sino que surgen de nuestra sociedad, de manera que si no gustan los políticos que tenemos, a lo mejor es porque no nos gusta la sociedad que conformamos. No hay que pensar mucho en cómo eran antes y cómo son ahora, lo importante es que seguimos eligiéndolos con nuestros votos.