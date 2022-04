Tras las paredes, vida de interiores

Hay en las pantallas televisivas un programa titulado La casa de los secretos en que se tejen y destejen amoríos entre jóvenes de buena apostura, pero a mí lo que siempre me hizo pensar fueron los secretos de cada casa, esos que esconden las cosas vividas entre sus paredes, las vidas de interiores, todo eso que transcurre ventanas para adentro. ¿Qué inmenso mundo inesperado e inexplorado de relaciones asomaría al exterior si pudiera ser contado? Una casa no es siempre un hogar pero quiere serlo y es antes de nada una referencia especial, espacial, afectiva, emocional de nuestra memoria. Allí donde se nace, allí donde se crece, allí donde se inicia la construcción del armazón sentimental, allí donde se vive el amor y a veces el desamor de nuestros mayores y luego de nosotros mismos.

Me vino a la mente todo esto por culpa de un libro de pequeño formato, entre biografía y ficción, que lleva por título Mujer joven sosteniendo una carta, una obra del pintor holandés Caspar Netscher. El libro, editado en 2016, no creo siquiera que esté a la venta porque su autor, el vigués Iñaki Alonso, lo escribió por puro placer personal y para regalárselo a los suyos. No voy a hablar aquí del argumento, la casi obsesiva búsqueda de un cuadro que habría formado parte de su paisaje doméstico de la infancia, pero me interesó mucho el libro por la vida que Iñaki insufla a un chalé de Vigo que siempre me llamó la atención en la ascensional calle Marqués de Alcedo, ahí por la ladera del Castro. Una construcción de 1905 pero como de un estilo colonial desconocido, de una factura que nada tiene que ver con la de los edificios de ese Vigo espléndido de la piedra que crecía en esa época. Era la casa de sus abuelos, que la compraron en 1936, pero cita como primer propietario a un enigmático Herbert Backhoff que la dejó ese año y salió del país asqueado de lo que veía venir en España entre izquierdas, derechas y centros. Y vino, claro que vino, en forma de una guerra fratricida.

Iñaki, que también nació y creció allí, introduce en la misma, a veces ficcionalmente como en el caso del rey Alfonso XIII o Joaquín Sorolla, a interesantes personajes que la visitan, y otros que sí lo hicieron en realidad, desde el alcalde vigués Martínez Garrido a Álvaro Cunqueiro. A unos, en la primera etapa de la casa, con Backoff, a otros ya con sus abuelos. ¡Cuántas historias encierra una sola casa a través de la suya propia,de las personas o generaciones que se suceden en ella!.

Podríamos hablar de las casas en que nacimos y que abandonamos con dolor por una razón u otra. Yo acabo de pasar ante la de mis abuelos, en el corazón viejo de Vigo, donde está mi memoria de la infancia, y está deshabitada, como poblada por espíritus. Y es que no voy a entrar en ese mundo del más allá, de las fuerzas extrañas que habitan una casa. Yo no creo en ellas pero han dado juego a películas como Tras las paredes, Detrás de las paredes... que antes fueron libro porque es mucha la literatura que se puede crear con estos seres de extramundo, estas presencias domesticas invisibles. En el caso de la casa viguesa que cito, ya con más de cien años en las faldas del Castro, no se declaran hechos de esa índole paranormal, aunque sí aparece en el desván un misterioso cofre en el que halló el autor un antiguo libro de diseño de estructuras metálicas, escapularios viejos, una boina raída y una carpeta de cartoncillo azul cerrada con gomas elásticas, postales y cartas escritas en alemán entre el propietario inicial y una farmacéutica alemana a punto de morir. Pero eso no es lo que me importa a mí, sino pensar, repensar sobre ese universo de vidas y conductas que se esconden tras los muros de una casa.