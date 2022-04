¿Hay que poner límites al humor?

La bofetada que propinó Will Smith al comediante Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Óscar como reacción a un comentario jocoso del presentador de la gala sobre la alopecia que sufre Jada Smith, la esposa del actor, ha dado la vuelta al mundo y, más allá de tratar de buscar excusas para defender un injustificable acto violento y hasta machista, reabre el debate sobre los límites del humor. Preguntamos a siete cómicos y humoristas gallegos sobre la frontera que separa lo que se considera gracioso de lo que es una ofensa.

“Preguntar dónde están los límites del humor es como preguntar a qué lado de la frontera está la aduana” Luis Piedrahita

Luis Piedrahita lo tiene claro. “No está bien pegar a la gente. Ni por un chiste, ni por un rayazo en el coche, ni siquiera por una canción como la salchipapa. Sin embargo, esa bofetada tiene más que ver con educación, la templanza o el carácter de una persona que con el humor y sus misteriosos límites. La idea de los límites del humor es errónea por una razón muy sencilla: el humor trabaja siempre en el límite, con un pie en la realidad y otro en la ficción. Esa es su naturaleza. Preguntar dónde están los límites del humor es tan extraño como preguntar a qué lado de la frontera está la aduana. Pues... la aduana está justo en la frontera, con una puerta a cada lado. El humor igual. El humor no tiene límites porque el humor es un límite en sí, el límite entre la realidad y la ficción”.

“Non me atrevería a facer bromas sobre o sida diante de enfermos, pero eles si están autorizados a facelas” Carlos Blanco

Similar postura es la del actor y comediante Carlos Blanco. “Non sei responder a esa pregunta, é complicado establecer esa liña porque é algo subxectivo. Diría que o límite é o bo gusto, pero eso tamén é relativo. Quen decide o qué é gracioso? Non hai un museo de pesas e medidas do humor. O humor evoluciona, o que hai anos non ofendía -mira os casetes de Arévalo facendo de mariquita ou de gangoso-hoxe nos ofendería, e con razón. No caso de Chris Rock, para mín fixo un par de chistes de mal gusto, o cual non xustifica que o outro machito subira a darlle un sopapo. No meu caso, como digo a veces de broma nos meus espectáculos, non me meto ni con Mahoma nin cos narcos porque teño moito aprecio a miña vida. Non me atrevería a facer bromas sobre o sida diante dun grupo de enfermos, pero eles si están autorizadas a facelas”.

“Fue suficiente la cara de Jada de ‘no me hace puñetera gracia tu comentario casposo’” Arantxa Treus

Aunque sostiene que el humor no debería tener cotos, la cómica viguesa Arantxa Treus afirma que en el ejercicio de su profesión intenta no ofender a las personas porque “en el momento en que haga daño a alguien deja de ser gracioso”. “También es cierto que ahora tenemos la piel muy fina y nos ofendemos por cualquier cosa”, agrega. Respecto al “chiste” de Chris Rock, esta actriz y monologuista lo califica de “comentario totalmente ofensivo sobre una enfermedad, es atacar sin ningún tipo de respeto a alguien que lo está pasando mal”. Censura también la reacción de Will Smith por varias razones, “primero, porque la violencia es inadmisible de cualquiera de las maneras; segundo, porque Jada sabe defenderse perfectamente y su cara de ‘no me haces ni puñetera gracia’ fue suficiente; y tercero, porque al recoger el Óscar, Will Smith se disculpó diciendo que lo hizo por amor. El amor no es eso, eso es violencia”. Arantxa Treus se pregunta por qué el foco estuvo puesto en los dos protagonistas varones y “nadie se fijó en cómo estaba ella, que se quedó sentada como un señora ante un discurso casposo y una respuesta al mismo nivel cuando su marido sacó su capa de machote para defender a ‘mi mujer’. No es tu posesión, oye”. “Lo que me pareció más importante en la gala, de lo que todo el mundo debería estar hablando, en lugar de esos dos machitos, es de cuando Lady Gaga cogió de la mano y tranquilizó a Liza Minnelli, que iba en silla de ruedas, en un momento en que se puso nerviosa. Eso es sororidad y compañerismo”.

“Soltar palabras de forma libre no hace daño. Si el comentario no le sentó bien, podría rebatirlo con otro chiste” Luis Davila

El humorista gráfico Luis Davila, autor de las viñetas “O Bicheiro· que publica en FARO DE VIGO, considera que “nada justifica la violencia. Will Smith hubiese quedado como un señor al recoger la estatuilla diciéndole al presentador que el comentario no le sentó bien, rebatiéndole con palabras el chiste o, siendo una persona dada al humor, contrarrestándole con otra broma”. “El humor no debe tener límites, soltar palabras de forma libre no debe hacer daño. En mi caso, trato de aproximarme cada vez más a la línea roja, teniendo claro a quién te diriges. En determinados círculos puedes hacer un humor más negro, más ácido, más agresivo y en otros lugares eres más comedido, pero siempre tratando de sacar el sarcasmo, la ironía y los dobles sentidos, limitándose lo menos posible”.

“Puedes hacer comediacon absolutamente todo, consciente de dónde estás y con empatía” Cristina Moreira

Ser consciente del lugar en el que te encuentras es una de las premisas que ha de tener en cuenta el cómico a la hora de ofrecer su espectáculo. Así lo afirma Cristina Moreira, quien añade como requisito la empatía con la audiencia. “El humor en general no tiene límites; los límites son saber con quien estás hablando”, comenta. “A mí el cómico que se ríe de su público no me gusta nada, pero es verdad que en las galas te piden que te metas con las actrices y los actores. En este caso, creo que ni Will Smith, ni Chris Rock, ni Jada Picket están bien. Ella no ha asimilado el problema que tiene, con lo cual el humorista debería tener empatía y como cómico reconocer cuando se equivoca”. De todos modo- continúa- “el chiste no me pareció para tanto”. “Vengo de una familia de clowns negros y aprendimos a salir de los problemas a través del humor, incluso creo que a la primera persona que he hecho daño con el humor es a mí misma en el sentido de que he banalizado algún problema que no estaba afrontando. Una vez superado el problema, puedes hacer comedia con absolutamente todo; estoy en una época de decir barbaridades sabiendo en qué sitios puedes decirlas. La cómica y el cómico tienen que jugar con los límites, romperlos”, agrega.

“Nunca hago chistes de cojos ni tartamudos, pero sí he bromeado con la cojera de Fraga” Moncho Borrajo

Moncho Borrajo recurre a tres apartados para analizar lo ocurrido en la gala de los Óscar. “Primero, ¿quién escribió el guión del cómico? No me creo que en Hollywood dejen improvisar, alguien escribió ese comentario, que no fue un chiste como tal. En segundo lugar, habría que preguntarse si eso estaba preparado porque la gala era plúmbea, tremendamente aburrida y gracias a esa bofetada, se habló de ella. Y en tercer lugar, y lo más importante, habría que ver la intencionalidad del cómico. Parto de la base de que yo, cuando tengo personas con problemas en mi teatro y la gente me lo hace saber, gasto bromas. Por ejemplo, si alguien va en silla de ruedas le digo ‘¿cómo estás motorizado? Te prohibo pasar de 120, que ya estoy harto de que te quiten puntos. Y esa broma, a la persona no le ofende porque tiene asumido su problema o enfermedad. La intención del cómico no es ofender en ningún momento a una persona, yo nunca he hecho chistes de cojos, tartamudos o minusválidos, pero si he bromeado con la cojera de Fraga y él se reía. O con el labio torcido de Mari Trini, y ella acentuaba el gesto conmigo en el escenario. Creo que esta mujer (Jada Smith) no tiene asumido su problema y que el cómico no tuvo intención de reírse de ella, más bien fue un comentario comparándola con la teniente O’Neil, una mujer brava que supera sus problemas y acude a la gala con la cabeza rapada. Si te fijas, todos los que están alrededor en la gala no se ofenden, solo Will Smith, que habría que preguntarse qué cocodrilo tenía dentro para lanzarse a dar ese guantazo. Se dice que su esposa y el cómico tuvieron una relación.

“Si ves que has ofendido a alguien, te bajas del personaje y te disculpas” Malala Ricoy

Malala Ricoy considera que “la bofetada fue completamente preparada y guionizada, así que el debate no es sobre los límites del humor, sino hasta dónde llega la pseudo realidad televisiva y ese espectáculo por parte de Hollywood para atraer audiencia a una gala cada vez más aburrida”. Aclarado esto, “si ves que has herido a alguien, te bajas del personaje y te disculpas con la persona que has ofendido. La humanidad está por delante del humor”.