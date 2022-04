Los mitos actuales de la pandemia

Estamos viviendo a caballo de dos realidades: una en la que la mayoría piensa que la pandemia de covid terminó, y la otra en la que aunque hemos superado el pico de la última ola podría estar preparándose la siguiente. La mayoría de nosotros conocemos a personas que tienen Covid a pesar de estar vacunados. Sigue habiendo hospitalizaciones y fallecimientos por Covid a pesar de que la información ha desaparecido de los medios de comunicación y que cada Comunidad Autónoma comunica estos datos como le parece oportuno.

La pandemia ha cambiado, pero la idea de que se acabó es falsa. Omicron es una variante importante de manera similar a Delta el verano pasado y Alpha el invierno anterior. La narrativa de que la pandemia ha terminado existe porque la mayoría de la gente (incluido el gobierno) ahora cree en al menos uno de los tres grandes mitos de la era Omicron. Necesitamos superar estos mitos para, en primer lugar, anticipar el futuro y, en segundo lugar, hacer algo para prepararnos.

El primer mito es que el coronavirus ahora es endémico. Otra enfermedad con la que tenemos que vivir. Desafortunadamente, tenemos que vivir con Covid. Pero la palabra “endémica” se usa comúnmente en epidemiología para describir una enfermedad que no se propaga sin control en ausencia de medidas de salud pública; en cierto sentido, significa una enfermedad predecible.

Esto claramente (todavía) no describe a Covid. A nivel mundial, acabamos de experimentar, con mucho, el mayor aumento de casos de la pandemia hasta el momento con la variante BA.1 de Omicron. Muchos países de Europa, están experimentando una segunda ola de Omicron (BA.2) apenas unos meses después de la primera. Ninguno de las dos se predijo y están cambiando rápidamente nuestra evaluación de la evolución del coronavirus y las implicaciones para la protección en base a la vacunación o a la infección previa. Muchos avisan que vendrán nuevas olas de variantes, pero no sabemos cuándo ni cómo serán. Tras cada ola muchos declararon que el covid era endémico y la siguiente ola mostró que estaban equivocados.

Es probable que el covid se vuelva endémico, en una escala de tiempo desconocida, pero incluso entonces, la endemicidad ciertamente no significa necesariamente que la enfermedad sea leve. La tuberculosis y la malaria son endémicas en muchos países y no son enfermedades leves. Tal como están las cosas, tratar de ignorar una enfermedad que todavía es tan impredecible es como darle la espalda a un lobo hambriento oculto en el bosque.

Otro mito es que este coronavirus está evolucionando para ser más leve, y cada nueva variante será más leve que la anterior hasta que se convierta en un resfriado común. Nuevas variantes de Covid han surgido rápidamente en los últimos dos años. Cada variante “de preocupación” ha generado varias ramificaciones, como la ola de BA.2 actual, pero la mayoría de las nuevas olas que han cambiado la situación epidemiológica provenían de variantes que han evolucionado de forma completamente independiente entre sí. Omicron no evolucionó de Delta y Delta no evolucionó de Alpha, Beta o Gamma. No ha habido progresión a través de variantes sucesivas, ni un camino hacia la “suavidad”.

Tampoco es cierto que los virus siempre evolucionen para volverse más leves. Lo que impulsa la evolución es la transmisión: prosperarán las variantes que infecten a más personas. Debido a que la mayoría de las transmisiones de Covid ocurren mientras las personas tienen pocos o ningún síntoma, la gravedad no es un factor determinante de la evolución, sino un subproducto de las mutaciones que mejoran la transmisión y cómo interactúan con los niveles existentes de inmunidad. En Alpha y Delta, produjo a una mayor severidad y para Omicron una severidad (algo) menor, pero esto fue un accidente evolutivo. La siguiente variante podría volver a ser más severa o no.

Si bien muchos asumen que los otros cuatro coronavirus que causan resfriados comunes comenzaron como epidemias y finalmente se convirtieron en los resfriados leves de hoy, no tenemos idea de si esto lleva años, décadas o siglos, o incluso si es inevitable. Simplemente no sabemos mucho sobre la evolución a largo plazo de los nuevos coronavirus en humanos.

Finalmente, está el pernicioso mito de que de alguna manera hemos “terminado” nuestro programa de vacunación y no tiene sentido esperar a volver a la normalidad. España tiene un alto nivel de vacunación, particularmente en las poblaciones más mayores y más vulnerables. Desafortunadamente, la inmunidad de las vacunas disminuye en cuestión de meses, principalmente contra infecciones, pero también contra enfermedades graves y la muerte.

A medida que el mundo está cada vez más vacunado, infectado o ambos, la forma en que el virus evolucionará para mejorar la transmisión será evadiendo mejor nuestro sistema inmunológico, como lo hizo Omicron. Esto significa que las vacunas existentes (dirigidas a cepas antiguas) y la infección anterior serán menos capaces de protegernos de una nueva infección, como lo están descubriendo decenas de miles de personas con su segunda (o más) infección por covid. En lugar de depender de refuerzos frecuentes de las mismas vacunas, debemos desarrollar vacunas mejores y más duraderas.

Debemos apoyar el efecto de las vacunas existentes reduciendo la transmisión. Volver al comportamiento normal no nos devuelve a la vida normal. Pero podemos aprender a vivir mejor con Covid.

Podemos introducir mejoras serias en la infraestructura: mejor ventilación, menos hacinamiento, mayor purificación y esterilización del aire, más espacios verdes, modificar nuestra forma de trabajar y muchas otras medidas sociales pero primero debemos dejar de creer en estos mitos sobre la situación actual de Covid.