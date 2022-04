A flor de piel

Jamás, ni en el espejo ni en el otro, vemos aquello que somos sino aquello que queremos o pretendemos ser. Hemos construido una sucesión de identidades que disfrazan lo que nos compone a todos: sangre y orines. Acogemos a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos a la vez que despreciamos a los que se hunden en el Estrecho. Poco importa la distancia geográfica real, la historia compartida o siquiera las migraciones que se rastrean en nuestros genes. En última instancia, somos hijos de aquel primate que se irguió por primera vez sobre sus piernas en la sabana africana. Pero los ucranianos se nos parecen más que el moro y el negro que naufragan. Por eso nos duelen.

En periodismo se estudia la jerarquización de las noticias en función de su relevancia. La proximidad es una de los principales factores; no la proximidad física, sino la emocional, que la completa y trasciende. La invasión rusa, como el atentado de las Torres Gemelas, nos conmociona porque somos capaces de concebirnos en un piso de Kiev o una oficina del World Trade Center, mientras la muerte se nos abalanza. El relato de un niño soldado en el Congo o de un sirio bombardeado químicamente se nos antoja, en cambio, ajeno. Un horror que no nos salpica. En la aritmética del dolor no pesa igual toda la carne.

Esta guerra nos afecta más que otras, claro, en la inflación y el desabastecimiento. Pero sobre todo en el escalofrío de esos pequeños ucranianos jugando en sus calles entre cascotes; pequeños y calles tan similares a las nuestras. En Tiempo de matar, un abogado de Misisipi defiende a un padre negro que ha matado a los dos violadores de su hija. En su alegato final, pide a los miembros del jurado que cierren sus ojos. Les relata con profusión de detalles cómo la niña es raptada, arrastrada, atada, desnudada y penetrada; cómo destrozan su matriz y después le tiran latas, le rompen los huesos, mean sobre ella, la ahorcan hasta casi asfixiarla y la acaban arrojando a un riachuelo desde un puente. “Y ahora imaginen que es blanca”, concluye.

Imaginemos que los ucranianos tuviesen la piel aceitunada o que los senegaleses fuesen rubios. No debería afectar a nuestra compasión pero lo hace, igual que a nuestra crueldad. Las autoridades estadounidenses, pocos meses después del ataque a Pearl Harbor, decidieron internar en campos de concentración a más de 100.000 ciudadanos de origen japonés; incluso a aquellos que ya habían nacido en América, de segunda o tercera generación. Les preocupaba su hipotética lealtad al emperador, el sabotaje, el quintacolumnismo. Los estadounidenses de origen alemán, en cambio, siguieron en libertad aunque no hacía demasiado que los miembros de la German American Bund habían desfilado por las calles de Nueva York con sus esvásticas. La II Guerra Mundial resulta ilustrativa en su brutalidad asimétrica: el exterminio eslavo, judío o chino por parte de quienes se sentían superiores, la impiedad del Pacífico, la consideración de iguales en el frente occidental.

Un joven pasa hambre en un país recién salido de un conflicto bélico. No tiene más porvenir que destrozarse las manos arando la tierra. Desprecian su idioma y lo discriminan por su cultura. Empaca sus escasas pertenencias y deja atrás hogar, familia y paisaje. Cruza fronteras y mares, aferrado a la esperanza. Se desloma en trabajos mal pagados. Se hacen chistes a su costa. Sobrevive o se agosta; se instala o retorna. Puede ser ucraniano, palestino, rohingya. Y ahora imaginen que es gallego. Recordémonos así, a flor de piel, cuando nos prediquen odio.