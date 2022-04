“Eliminar las Humanidades es un suicidio cultural”

Profundo conocedor del mundo clásico, el periodista y escritor Fermín Bocos (Santander, 1949) acaba de publicar “Zeus y familia” (Editorial Ariel), un relato histórico sobre dioses, héroes y templos que se lee como una novela de aventuras y una guía de viajes, en el que las luchas de poder, las traiciones, los celos, las infidelidades, los incestos y hasta los bestialismos nos ofrecen una versión amena e irónica de la mitología del Olimpo, un legado cultural vigente en el presente. Con una larga trayectoria en el periodismo radiofónico y televisivo, Bocos, actual columnista político de Europa Press, sostiene que suprimir las Humanidades de los planes de estudio nos condena a un suicidio cultural. El autor estará en Club FARO el próximo miércoles 6 de abril.

'Zeus y familia' de Fermín Bocos es un fresco erudito (¡y divertido!) del mundo clásico que lanza puentes con la actualidad para dejar constancia de la vigencia de la producción intelectual de griegos y romanos. — Editorial Ariel (@EditorialAriel) 9 de febrero de 2022

– ¿Cómo surgió su libro sobre la familia de dioses del Olimpo y que pretende con él?

– El origen es un compromiso adquirido hace años con mi hijo durante un viaje familiar a Ítaca junto a mi mujer, Julia Navarro, en que le estábamos contando la historia que relata Homero alrededor d e la peripecia de Ulises. Al llegar al antro de las ninfas, la niebla que había ese día se disipó y mi hijo, sorprendido, no paraba de preguntar más detalles. Así que le dije “no lo sé todo, pero escribiré un libro”. La pretensión es respetar a los clásicos, que no se olvide el legado que, aunque tenga tres milenios, es todavía tan presente: el nuevo proyecto para volver a la Luna justamente lleva el nombre de Artemisa, y hace poco, antes de la pandemia, se celebraron en el Mediterráneo unas maniobras de la OTAN bautizadas Neptuno 2022.

– ¿Por qué es importante conocer el mundo clásico y qué les diría los gestores de lo público para que no retiren las Humanidades de los planes de estudio?

– A los que ahora son estudiantes no les servirá para encontrar un trabajo el primer día que empiecen a buscarlo, pero les dará una visión de conjunto del mundo que les ayudará a pensar y fortalecerá sus propias opiniones frente al pensamiento líquido que les rodea. No soy quien de recomendar nada a los políticos, pero creo que liquidar las humanidades de los planes de estudio es un suicidio cultural a medio plazo. En el plano concreto, te priva de algo tan esencial como interpretar una obra de arte y de saber cuando estás ante el cuadro de “Los borrachos” de Velázquez que estás ante el triunfo de Baco o que “La alegoría de La primavera” de Botticelli es el nacimiento de Afrodita, una diosa que al mismo tiempo remite a la fecundidad femenina. Ese conocimiento a través de las humanidades nos trasmite una fortaleza intelectual que nos va a ayudar en la vida. Lo tengo claro.

– Usted es un enamorado del mundo clásico, ¿qué le ha enganchado de él y qué nos trasmite para entender el presente?

– Grecia es el origen de nuestra cultura, nuestra madre. Roma acabó siendo la dueña del Mediterráneo y luego aparecieron, por razones de interpretación de los estilos de conducta, dos gendarmes, uno en Jerusalén y otro en La Meca. El conocimiento del mundo clásico nos transmite la idea de una visión hedonista de la vida, que conecta un poco con el mundo actual si uno tiene claras las raíces. En la filosofía hedonista también había un límite, que era el conócete a ti mismo y de nada en exceso. Ese punto intermedio se pierde con la obsesión que trae luego la visión cristiana de la vida, sobre todo en comportamientos sexuales.

– Con el edicto de Constantino en el año 313 el cristianismo pasa a ser una religión oficialmente admitida y con Teodosio se prohíbe el culto a los dioses paganos, ¿qué perdimos con las decisiones de ambos emperadores?

– Con ellos se impone una visión del mundo con una moral rígida sobre todo en materia de costumbres de las relaciones sexuales, todo ello atañido a un libro sagrado, la Biblia y los evangelios, y a su vez a una casta sacerdotal encargada de mantener esa ortodoxia. Los dioses no desaparecieron, simplemente se sumergieron en el olvido. El mundo griego se sumergió en Bizancio y al final, curiosamente, da la vuelta por el Mediterráneo a través de los filósofos árabes para volverlo a recuperar en la Edad Media. Y eso es el germen que pone en pie al Renacimiento, esa gloria de las obras de arte en mármol, las esculturas y pinturas, los temas relacionados con la mitología griega.

– En un momento en que se habla la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial , ¿deberíamos plantearnos otro Renacimiento?

– Digamos que se ha cruzado Marte, el dios de la guerra, en una invasión injustificada que provoca un caos del que puede surgir cualquier cosa. Creo, espero y deseo que no tengamos que hablar de una Tercera Guerra Mundial, pero ya estamos hablando de una guerra en Europa que provoca muerte, desolación y refugiados. Eso anula la confianza en la razón. Yo, que he sido testigo de algunas guerras, como la de Irak, el Líbano y conflictos en África, no imaginaba ver ese horror en Europa.

"Putin ya ha perdido la guerra desde la óptica de la opinión internacional y de los afectos que él contaba tener de los ucranianos"

– ¿Vislumbra alguna salida airosa para Putin en el conflicto?

– Putin ya ha perdido la guerra desde el punto de vista de la opinión internacional y sobre todo desde el punto de vista del afecto que él en algún momento pensó que le iban a tener los ucranianos. Gane o no gane alguna posición en Donbás o Crimea, no contará con el apoyo de los ucranianos que sobrevivan, los cuales están mostrando un valor que nos está admirando y llamando a la conciencia de todos los europeos.

– Hablemos de periodismo. ¿Cómo ve el momento actual para la profesión?

– Atraviesa uno de los peores momentos de su historia, sino el peor. Estamos en un mundo donde lo viejo -lo analógico, el papel- no ha desparecido y lo nuevo -lo digital- no ha llegado a desplazar a lo antiguo- La combinación de ambos nos describe una industria de la comunicación atravesando un momento complicado. Lo nefasto es cuando en cuando en algún momento se cruzó el llamado periodismo ciudadano y algunos llegaron a pensar que bastaba cualquier testigo de un acontecimiento con un móvil en la mano para captar una imagen e interpretar lo que acontece. Eso, unido a que muchos medios no dispongan de recursos para enviar a sus redactores a las guerras y acontecimientos, hace que a veces estemos en manos de quien nos cuenta la historia desde su perspectiva y no la de un periodista formado para contextualizar los hechos.

Programación del Club Faro en abril