Apocalípticos, integrados y otras expecies jubilatorias

De vez en cuando me gusta pasear por las librerías y gozar con la vida de los libros, su perfecta colocación , el magnífico diseño de sus portadas que es en sí una obra de arte... En Vigo lo hago en la Casa de Libro y en Salamanca en Letras Corsarias, y siempre acabo hallando algo que atrae mi viejo instinto cazador. Resultado de estos recorridos fueron, por ejemplo, El infinito en un junco, que es un verdadero descubrimiento sobre la historia de los libros que te abre a impensados horizontes, una joya literaria preñada de belleza. Otro libro que cayó en mis manos por puro azar es La avenida, de Francesco Pecoraro, un tipo que empezó a escribir a los 62 años. Me llamó la atención porque es una mirada incisiva a la sociedad desde su experiencia de más de 70 años, y lo que ve es un apocalipsis lentísimo, una nueva caída de Roma y de la civilización occidental con la muerte de las ideologías políticas que prometían paraísos, y de las aspiraciones al cambio.

Pero me interesó más otro aspecto, su situación de jubilado, estar viviendo lo que califica él como los “años inútiles de su jubilación”, en los que su vida se reparte entre el supermercado, el hospital, un piso gris en una séptima planta, el bar y la sensación frustrante de vivir en un paisaje diferente que no le pertenece. La pregunta es qué ocurre cuando han pasado muchos años, no crees en nada y todo nos da igual. De alguna manera, el autor hace un retrato de una generación a la que yo pertenezco que ve caer todos los sistema de valores que otorgaban a sus poseedores lo que él llama “herramientas necesarias para una contralectura de la realidad, de la economía y de la historia”. Y es que, como señala el libro y le copio, él mismo fue un prometedor joven de clase acomodada que estudió Historia del Arte y pretendía destacar y brillar como profesor, hasta que se topó con las trabas académicas de catedráticos corruptos e incluso con “la indiferencia del mundo”.

De ahí pasó al funcionariado, larga etapa que también se describe en la novela con perspicacia y humor. Los jubilados de hoy, entre los que se cuenta, viven con unas pensiones optimistas “calculadas en los tiempos de la socialdemocracia” y asisten atónitos, con una conciencia de “existencia residual retribuida”, a los cambios de un sistema que parece a punto de saltar por los aires. Me aplico yo ese cuento y me veo representado, si bien no he vivido con la jubilación el maltrago de pasar de hacerlo todo a no hacer nada por mi obligación cotidiana con el columnismo, lo cual me evita la sensación de estar en la clase que Pecorero llama de los inútiles. Sin embargo, sí conozco casos en mi entorno de gente con ascendiente social y laboral antaño que tras su jubilación, andan por ahí despistados, como almas en pena, viendo como cada vez son más transparentes, cada vez menos reconocidos, cada vez más ceros a la izquierda.

Pecorero observa los cambios en su barrio, llamado en tiempos de fascismo en Italia la Rusia pequeña, y a mí me recuerda la Rusia chiquita de Vigo y como viejos comunistas, como el autor, habrán vivido un desencanto creciente respecto a la evolución de sus creencias, y sentido que los sacrificios hechos por ellas han sido en balde. Ser jubilado es, para unos, llegar a la ansiada meta del dolce far niente pero también hay quienes lo consideran algo traumático no solo por el camino hacia la invisibilidad en que se ven a sí mismos sino por la observación de que en el entorno hay un Apocalipsis, lento, es cierto, pero real, al menos desde sus perspectivas y creencias. Y ya no digo si cobran pensión mínima.