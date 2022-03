“El paraíso es una ficción alcanzable”

Su estreno en la ficción, con la novela “El tercer paraíso” le valió a Cristian Alarcón (1970) el Premio Alfaguara 2022. En ella, el periodista y escritor chileno residente en Argentina desde los cuatro años, cuando sus padres escaparon de la dictadura de Pinochet, reconstruye la vida de su familia materna desde el encierro al que le obligó la pandemia y que aprovechó para ocuparse de su jardín, sumergirse en el mundo de la botánica y emprender un viaje literario. El resultado es “una novela feminista, queer y botánica” que surge de una experiencia íntima y personal para convertirse en una propuesta de la transformación que debe surgir en medio del sufrimiento causado por la guerra, el cambio climático y la crisis sanitaria, en un una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas.

– ¿Qué ha supuesto para un cronista y ensayista como usted la experiencia de adentrarse por primera vez en la literatura de ficción?

–En principio, la construcción de algo absolutamente novedoso para mí por los materiales con los que trabajé, que son la inspiración que me produjo haber sido un niño que escuchó historias demasiado crueles en su vida y luego un cronista que se dedicó a escuchar historias un poco peores. Esta vez me liberé del límite con el que siempre he jugado indagando en expedientes judiciales, documentaciones, pruebas, entrevistas, declaraciones y testimonios. Conté con la simple memoria y el permiso que me terminé dando para inventarlo todo y convertirlo en una historia que se defienda a sí misma con las herramientas que la literatura tiene. Es una historia completa que intenta resumir en 40 años el sentir de un grupo de mujeres y de un niño y por otro lado, el acontecer pandémico de un escritor que se adentra en la botánica para buscar un modo de zafarse del tedio, el aburrimiento y la angustia que producen el encierro y el aislamiento.

– La novela surge de un momento de soledad y desesperación, ¿cómo fue el proceso que le llevó a encontrar refugio en su jardín, en la deconstrucción de su pasado y en la literatura de ficción?

– A lo largo de la pandemia enfermé dos veces de Covid -creo que tres, pero la tercer prefiero negarla porque ya era Omicron-. La primera vez me contagió un novio que rompió la burbuja, me sentí muy desgraciado pero simplemente el miedo era superior y el virus no me afectó tanto. La segunda, ya en 2021, cai realmente en el infierno de la peste, en el padecimiento físico extremo y el miedo a la muerte. Y ese temor, que fue real porque no me llegaba el aire a los pulmones, me hizo escapar todavía más al campo, abandonar la ciudad y recuperarme, con permiso de mi médica infectóloga, ocupándome de las flores de mi jardín. Volví a mi pueblo, a 2.800 kilómetros de Buenos Aires, para encerrarme a escribir mientras no paraba de llover. En algún sentido creo que estaba desmintiendo el destierro y tratando de sepultar esa herida que fue tan dolorosa en su momento. La novela no es sobre la dictadura ni la trama política y social que todo el mundo conoce de América Latina. Lo que me impulsó a escribir fue algo mucho más etéreo que una parte mil veces escrita de la historia.

– Elige escribir sobre su familia a partir de las historias de su madre y abuela y no de sus antepasados masculinos, ¿es una reivindicacion feminista?

– Esto ha sido así en todo mi trabajo, incluso como periodista. Las mujeres me han conducido por los barrios, me han protegido de las balas, me han ofrecido testimonios sobre las muertes de sus hijos y también me han intentado cobrar por haber contado a veces contar de más. En este caso, al ser una novela, no siento que le debo a nadie nada, solo un agradecimiento por lo que me fue narrado y me sirve de inspiración para esta historia ficticia, en la que nadie puede sentirse cuestionado porque he inventado todo lo que he querido.

– La define como una novela feminista, queer y botánica.

– El feminismo es siempre una tarea pendiente para un varón, ser condenado por el patriarcado que no solo nos ha hecho más o menos machistas, sino que ha condicionado nuestra felicidad y libertad. La lectura de los efectos subjetivos del patriarcado sobre los varones está aún pendiente. Y no lo digo solamente como un hombre cis, gay, metropolitano y privilegiado, también en relación a sujetos que vienen a cuestionarme permanentemente mis vínculos. Es una novela feminista en cuanto al lugar y al desapego que este narrador varón tiene para narrar a estas tres mujeres fuertes, sobrevivientes, luchadoras pero también crueles, salvajes, apasionadas y al mismo tiempo duras. Es un honrar no desde la autocomplacencia ni la compasión, no desde l perdón ni del resentimiento, es un honrar desde el desapego. Es decir, la larga mano del patriarcado a través de estas mujeres ya no me toca. También es una novela botánica y queer; ahí es donde entra el debate también pendiente de por qué el mundo está dividido en lo masculino y femenino, ahí la naturaleza tiene mucho que enseñarnos y la relación entre lo no binario y lo botánico es profunda. Hay algo que se escapa de los modelos de lo femenino y masculino, que inaugura una época y nos puede llevar a otra zonas de placer.

– ¿Dónde esta ese tercer paraíso?

– El tercer paraíso es una ficción alcanzable para todos. Si nos dejamos abrumar y silenciar por la existencia terrible de la guerra, la pandemia, el cambio climático y cualquiera de las grandes lacras que azotan y azotarán a la humanidad, perdemos ese paraíso cuya construcción está en su momento más delicioso, en un nivel de instrucción y de compromiso con ciertas subjetividades que a algunos, en medio de la desazón, nos ofrecen instancias novedosas a la hora de establecer vínculos con los demás, de salir de la lógica neurótica, obsesiva, siempre maníaca y fóbica que nos pone en relación de falta con los demás . Es una operación muy profunda, si se quiere de orden psicoanalítico, de no sufrir en vano. Estamos ante una posibilidad revolucionaria, ante un momento de profundísima transformación que todavía no podemos intuir el tamaño que tiene. Estamos yendo a un lugar en el que ya no dependemos exclusivamente de las materialidades históricas ni económicas y atisbamos caminos alternativos que transitar.