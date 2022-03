El Óscar que tocó en Galicia

Lo anunciaba Gwyneth Paltrow al grito de “¡España!”. La madrugada del 28 de febrero de 2005 la película española “Mar adentro” de Alejandro Amenábar se hacía con el Óscar a la mejor producción en habla no inglesa. La cinta, basada en la vida del tetrapléjico de Porto do Son Ramón Sampedro y en su batalla por acabar con su vida de manera digna y legal, tenía alma y corazón gallegos. Rodada en diversas localizaciones entre las rías de Arousa y Muros-Noia y con banda sonora de Carlos Núñez, la producción cinematográfica presentaba a un Javier Bardem, en el papel protagonista, y a Lola Dueñas -que encarnaba a Rosa, la amiga de Boiro de Sampedro, la que le ayudó a morir suministrándole cianuro- , con un logrado acento gallego y expresándose en ocasiones en la lengua vernácula de Galicia. Y no solo estos dos actores protagonistas, sino también el trío de intérpretes gallegos que formó parte del elenco principal: Celso Bugallo, Tamar Novas y Mabel Rivera.

Galicia celebró el triunfo cosechado por Amenábar en Hollywood como propio, como ya lo había hecho en los sucesivos galardones que había ido recogiendo hasta el momento la película en los Premios del Cine Europeo, el Festival de Venecia (León de Plata) y, en especial en los Goya, donde la cinta se llevó 14 de los 15 galardones en los que fue nominada. Los tres actores gallegos resultaron premiados: Mabel Rivera como mejor actriz de reparto, Celso Bugallo como mejor actor de reparto y Tamar Novás como actor revelación.

"No seguí la gala porque no tengo televisión. Al día siguiente me llamaron para ir a celebrarlo a Madrid” Celso Bugallo - Actor (Vilalonga)

Celso Bugallo, que interpretaba a José Sampedro, hermano del protagonista, se enteró a eso de las siete de la mañana por una llamada telefónica de que la película había ganado el Óscar. El actor pontevedrés no tiene televisión, así que no siguió la gala y se quedó leyendo hasta tarde en su casa de Pontevedra. “Sentí una satisfacción tremenda de haber participado en un producto cinematográfico premiado por Hollywood” comenta. “Al día siguiente me llamaron para ir a Madrid a celebrarlo y me pusieron un billete de avión. Bardem y Amenábar acababan de llegar de Los Ángeles con la estatuilla y organizaron una comida con todo el equipo de la película. Tuve en la mano el Óscar, Bardem y yo lo tocábamos juntos todo el rato, puede parecer una tontería pero fue gracioso. Estuvimos celebrándolo hasta tarde. Luego me fui al hotel y al día siguiente cogí el avión a Vigo”, relata Bugallo.

“Mar adentro” era la tercera película en la que participaba Bugallo, tras “La lengua de las mariposas”, de José Luis Cuerda, y “Los lunes al sol”, de Fernando León de Aranoa. El intérprete gallego venía de una larga trayectoria en el teatro y era conocido en Galicia por su intervención en series del canal autonómico. Por su interpretación de José Sampedro obtuvo el Goya al mejor actor de reparto. Cuando oyó su nombre en la gala de la academia española, sintió una mezcla de nervios, tensión y preocupación “porque también estaba nominado Juan Diego”, expresa. Pero tal vez el mayor premio por su participación en esa película le vino durante el pase privado que se realizó para la familia de Sampedro en Noia, donde estaba presente el José real, al que él interpretó. “Al acabar la proyección vino hacia mí y me dio un fuerte abrazo. Sentí una gran satisfacción”, manifiesta el actor de Vilalonga que tras esa interpretación ha intervenido en 36 películas.

Para Tamar Novas, “Mar adentro” fue su segunda película, tras haber participado en “La lengua de las mariposas” encarnando a Roque, el amigo del niño protagonista. Su interpretación del sobrino de Sampedro le supuso el Goya al actor revelación en 2005, cuando tenía 18 años y estudiaba primer curso de Comunicación Audiovisual. “Decidí empezar a formarme como actor. A mí tanto “Mar adentro” como “La lengua de las mariposas” me regalaron comenzar en esta profesión junto con los mejores. No sé si habría sido actor de no ser por esas dos películas”, comenta el santiagués.

"Se me ocurrió pesar el Óscar en el restaurante donde estábamos celebrándolo. Creo que eran cinco kilos” Tamar Novas - Actor (Santiago)

Novas recuerda haber seguido la gala de los Óscar en una bar cercano a su casa de Santiago, con las dudas sobre “si lo ganaríamos nosotros o El Hundimiento”. Pero lo que más recuerda de ese premio es cuando lo celebró en Madrid con sus compañeros de la película. “Uno de los actores, Francesc Garrido, bromeaba con lanzármelo. Estaba a unos cuantos metros de mí... y finalmente lo hizo. Lo cogí al vuelo tras unos segundos eternos en el aire. Recuerdo la cara de todo el mundo, pálidos, y Francesc, muy tranquilo dijo '¡yo sabía que Tamar lo cogería de cualquier manera!'. Luego se me ocurrió llevarlo a la cocina del restaurante donde estábamos, para ponerlo en una báscula y saber cuánto pesaba. Todos los cocineros se hicieron fotos. Creo que eran cerca de 5 kg, bastante pesado”.

Diecisiete años después, Tamar Novas considera que han sido muchas las repercusiones de semejante logro. “A nivel profesional y mediático es una forma de estar en el mapa. Este oficio es muy difícil, si hace falta suerte para trabajar... Imagínate para conseguir algo así. Y te ayuda a tener fe. Lo que han conseguido Almodóvar, Amenábar, Javier Bardem, Penélope Cruz... es importantísimo! No creo que seamos del todo conscientes aún de lo grandes que son. Las mayores repercusiones para mí no habrían sido tanto ganar el Óscar como haber trabajado con ella y ellos”, concluye.