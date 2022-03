¡Ay, aquellos tiempos en que recibíamos a Dios!

Mi hermana debió tener un pronto nostálgico aunque tenga muy cordial relación con el presente y me envía una foto de los dos haciendo la Primera Comunión, con mis padres a ambos lados, todos postrados en reclinatorios en actitud reverente. ¡Oh, Dios mío, qué pintas pero qué belleza interior, que frescura corporal! Veo al padre Rector de los Jesuitas de aquel año 1959 a punto de darme la Sagrada Forma (no voy a cometer la vulgaridad de decir una hostia, aunque sea correcto) y admiro mi boca entreabierta para recibirla en una especie de estado de éxtasis. No era para menos si iba a recibir a Dios con todo mi aparato cognitivo creyendo en tal causa. Echo mucho de menos aquel estado de hipnosis supraterrenal, de mística casi teresiana con perdón de la santa porque lo suyo era de muy superior magnitud. Mi hermana posa a mi lado esperando su momento, ojos entornados, cabeza gacha y recogida en sí misma en estado de arrobamiento celestial como mi padre y mi madre que, por cierto, está guapísima. ¡Ay, aquellos tiempos en que teníamos conciencia de pecado y qué placer el dolor cometerlos y confesarse para volver a ellos!

Claro, el pasado es visto desde el presente como un país extraño. A mí luego la vida me traicionó y me quitó esa fe inocente, pura, sustituyéndola por una razón ilustrada que no me dio mejor suerte porque me hizo perder el espíritu de lo mágico. Total para nada, para cambiar la Iglesia por un supermercado y a Dios por el gilipollas de turno con rostro humano. Esa foto de mi divina recepción se tomó en la iglesia del colegio de los jesuitas, en aquellos tiempos en que la educación era vertical y entraba en el paquete del alumnado que nos dieran unas hostias porque sí, y estaba bien porque todo lo que no mata endurece. Podía ser posible que hubiera “bullyng” entre los alumnos pero era inimaginable en aquellos tiempos que, como está ocurriendo ahora, se lo hicieran estos a los profesores con insultos y ataques verbales ante su silencio por si las asociaciones de padres metomentodas, por si el protocolo colegial, por si el director hace la vista gorda que no quiere líos con los políticos…. Los teóricos de la educación sabrán porqué han dejado tan inerme al profesorado ante esa caterva de mozalbetes en estado febril que es –fuimos- el alumnado.

Claro, aquellos tiempos en que recibíamos a Dios no se hablaba de Ley Trans sino la de Vagos y Maleantes, no estaba Montero sino Franco, y los manolitos nunca podían ser manolitas, no nos dejaban cambiar de sexo ni en un momento de arrebato porque decían que el pan era pan y el vino, vino. Pena, porque yo me hubiera pasado a mujer en el DNI para librar de la mili aunque, la verdad, no sé para qué miento porque yo nunca quise evitarla. Sé que el pacifismo es un estado de consciencia superior, pero yo nunca pensé en la objeción de conciencia. Será que en aquel tiempo no teníamos un sustrato franquista, como dicen que tenemos ahora los espeleólogos de la sociedad española y la memoria histórica, sino que teníamos a Franco y el poder no se andaba con lindezas, pero la mili fue un experiencia inolvidable. La única vez que me acosté y me levanté con gentes de los más diversos orígenes, que comí lo que me daban, que callé por cojones, que tuve un mando único y no me creí sujeto solo de derechos sino de deberes, que supe qué era en su diversidad España no leyéndola sino sudándola, roncándola, mamándola con sus gentes del norte y sur, este y oeste. Una experiencia igualatoria y comunal, defensora a ultranza de la paz pero preparada, por si acaso, para la guerra. Estos chavalillos, pobres, ni hicieron Comunión ni mili. ¡Ay, aquellos tiempos en que recibíamos a Dios!