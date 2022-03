“Es sano que el adolescente rompa los límites”

Los adolescentes soportan peor el nivel de estrés que los adultos, ¿hay alguna razón biológica para ello?

– Su nivel basal, la forma que tiene de preparase nuestro cuerpo ate una posible amenaza, es más alto. Como tienen que enfrentarse a situaciones de adulto sin la experiencia de serlo, tienen que estar más alerta y eso eleva el nivel de estrés. En segundo lugar, hay una hormona que a los adultos nos ayuda a desestresarnos y a los adolescentes cuando están muy estresados todavía les estresa más.

– Afirma que muchos aspectos de nuestra adolescencia empiezan a generarse en la adolescencia de nuestros progenitores, ¿cómo?

– Con las marcas epigenéticas, que se establecen a través de la interacción con el ambiente y que modifican ligeramente la forma de funcionamiento de nuestros de genes. Hay algunas actitudes o actividades, como por ejemplo consumir marihuana durante la adolescencia, que hacen alguna de estas marcas e influyen en cómo será el carácter de los descendientes que vayan a nacer en el futuro de esa persona.

– Compara la adolescencia con la metamorfosis de los insectos, ¿es solo una metáfora o responde a una realidad biológica?

– A nivel cerebral es una auténtica metamorfosis porque hay muchas conexiones neuronales que cambian, algunas desaparecen, otras se forman nuevas, y el cerebro que termina la adolescencia se parece al que empezó esa etapa, pero no es el mismo. Es como una rana y un renacuajo, es el mismo animal pero en ese caso todo su cuerpo es diferente.

– ¿Cuáles son los principales cambios cerebrales?

– Destacaría tres. El primero sucede en la amígdala, zona que genera emociones, que se vuelve hiperreactiva. Los adolescentes reaccionan más rápido y con mayor intensidad a cualquier situación que requiera un componente emocional. La segunda zona, que es la que más cambia, es la corteza prefrontal, que permite gestionar y generar los comportamientos más complejos: la reflexividad, la planificación, la toma de decisiones conscientes e incluso la gestión emocional. Les cuesta más reflexionar, planificar y les pedimos ambas cosas, debemos hacerlo porque es la forma que tiene para madurar esas capacidades, pero tenemos que ser conscientes de que les cuesta mucho más que a un adulto. Y la tercera zona, el estriado, que es la que genera las sensaciones de recompensa, ellos descubren que hay actividades que les activan esa zona y les produce sensaciones de recompensa, de placer, entonces ensayan y se equivocan.

– Tenemos que entender lo que les está pasando y a la vez ponerle límites, ¿cómo acompañarlos durante esa etapa de sus vidas?

– Lo primero es explicarles lo que les pasa. Aunque no les vayamos a convencer, vivirán lo que les sucede con menos angustia y sensación de soledad. Luego hay que empatizar con ellos, lo que no significa no ponerles límites. Hay que ponérselos aunque debemos saber que los intentarán romper y que incluso es sano que lo hagan.

"Cuanto más rechazo muestren hacia nosotros, más apoyo debemos prestarles, sin atosigarles ni darles consejos porque no nos harán ni caso"

– ¿Por qué suelen rechazar a sus padres?

– Ya nos han oído mucho durante su infancia, saben lo que pensamos y conocen nuestras reacciones, prefieren la opinión de sus compañeros con los que están pasado la adolescencia, con los que su cerebro busca socializar al máximo porque serán con quienes construyan la sociedad del futuro. Finalizada la adolescencia, ya recuperarán lo que siempre les hemos dicho y lo ponen todo en su lugar.

– ¿Por qué son desordenados y se duermen tarde ?

– El desorden es un reflejo de las conexiones caóticas que suceden en su cerebro. Los hay extremadamente ordenados, los que intentan lograr un orden interno a través del externo. El sueño por las noches les llega dos horas más tarde porque ese es el tiempo que su ritmo circadiano está retrasado respecto al de los adultos y preadolescentes.

– ¿Se ha adelantado la edad de comienzo?

– Se ha adelantado un poco la pubertad, unos meses o un año, debido a la mejor alimentación de la humanidad, pero esto no supone que haya avanzado la adolescencia. Lo que sucede es que imitan comportamientos de adolescentes cuando aún no lo son y eso deberíamos evitarlo porque son niños comportándose como algo que no son, lo que trae más inconvenientes que ventajas.

– ¿Y el final se puede acelerar?

– La adolescencia acaba cuando el cerebro ha madurado lo suficiente -entre los 18 y los 20 años-. Podemos acelerar ese proceso dando apoyo emocional, buenos ejemplos y manteniendo estímulos para que estén motivados, reflexionen, piensen y decidan. En general los adolescentes dejan de comportarse como tal cuando su entorno de adultos les reconoce como unos iguales en derechos y deberes. Y ahí es donde a veces fallamos los padres, que los seguimos viendo como nuestros niñas y niños.

– ¿Qué otros errores cometen los padres?

– Hacer una barrera cuando pensamos que nos están ofendiendo por algún motivo. Siempre digo la frase del filósofo Jaume Funes “Cuanto menos hagan para que les queramos es cuando más debemos quererles” para explicar que cuanto más rechazo muestren hacia nosotros es cuando más apoyo emocional debemos darles, sin atosigarles, pero sí haciendo ver que siempre estaremos dispuestos a escucharles.

– ¿El diálogo constante con ellos funciona?

– Si tú se lo pides, se van a cerrar en banda. Es mejor estar cerca de ellos haciendo nuestras actividades porque cuando nos vean más desprevenidos vendrán a contarnos algo. Y será cuando menos lo esperemos - no quieren que les soltemos un sermón - y nos dirán : “¿Sabes qué le ha sucedido a fulanito”. Ese fulanito muchas veces son ellos mismos, pero no lo dirán para no sentirse aconsejados. Debemos escucharles siempre sin darles consejos, sino preguntándoles por su opinión para que ellos piensen, reflexionen y vean qué alternativas tienen. De lo que les digamos nosotros no harán ni caso.