Memorias de casas de mal tono

Soy un tipo de la vieja guardia que vi nacer las primeras organizaciones feministas en Galicia, allá por lo años 70. Digamos que las viví muy de cerca y no solo por mi trabajo periodístico. Hubo un tiempo en que dormí cerca de un amenazante libro sobre la mesilla de noche del lado femenino de la cama cuyo título me hacía despertar a veces sobresaltado cuando tenía un mal sueño. Lo firmaba Valérie Solanas, y no recuerdo si era “Manifiesto para castrar al macho”, o “para la organización del exterminio del hombre”, pero alguna de ambas declaraciones estaban en portada, en cuya parte inferior se destacaba el dibujo de una tijera y dos huevos de gallina que constituían un mensaje fácilmente descifrable. Tal manifiesto había surgido en Francia dentro de una segunda ola de ultrafeminismo, pero las españolas, recién surgida la democracia, luchaban entonces por cosas más esenciales, como el divorcio o el aborto. Aseguro que conocí hasta las entretelas los esfuerzos de las gallegas, a las que se debe que hayamos superado taras machistas.

Escribo sobre esto porque ayer acabé en la cama un libro sobre la historia de los burdeles y, al leer esa visión de conjunto, quedé tan airado como para firmar otro manifiesto para castrar al macho si alguien me lo pide ahora que aún estoy bajo los efectos justicieros de tal lectura. Nunca tuve acceso carnal al mundo de la prostitución por una especie de ética y estética que me lo impidió, pero hubo un tiempo allá por los 90 en que andaba libre como el viento y forjé una inusual amistad que nunca pasó de eso con una ex chica de alterne en la treintena, de extraordinaria belleza gitana porque esa era su etnia materna, inteligente, autosuficiente y con un humor envidiable. Salíamos al menos los jueves a tomar copas en aquel Vigo rayado y encanallado y luego la dejaba en el portal de su casa con un beso cordial. Le cogí cariño verdadero, amical, pero luego la perdí en los vericuetos de la vida, y sabe Dios por donde andará ahora.

Aunque no hablábamos de sexo ni aún menos de puterío, con ella conocí algunas claves de esa vida de interiores prostibularia de la que había salido, y cómo no la nutrían los sectores más menesterosos de la sociedad sino hombres de mayores medios, aunque estos iban a los burdeles más selectos. Ya no hablo de los grandes artistas ”visitantes” en el XIX y XX. Recordé a mi amiga el otro día, en esas manifestaciones del 8 de marzo en que las feministas andaban divididas, una parte en contra de la ley trans del Ministerio de Igualdad de Montero y a favor de la abolición de la prostitución. Desde luego, mi intelecto no me permite entender esa libre autodeterminación de género de la citada ley, que implica principalmente que una persona puede elegir su sexo sin necesidad de pasar por un comité médico. Será que la ministra tiene una inteligencia superior a la general.

Respecto a la abolición de la prostitución no sabría qué decir, pero recién salido como estoy de la lectura sobre la historia de los burdeles, casas de tono, colegios de señoritas, casas de mala reputación, de mancebía o como se les quiera llamar, firmaría ahora a su favor. Hay una perspectiva falsamente amable y hasta literaria pero por otra está la del negocio, la explotación de la carne y de la pobreza y esa es intolerable. En la Antigüedad se practicaba la prostitución sagrada, en la Edad Media fue negocio de Estado e Iglesia, estar al servicio de las fuerzas armadas ha sido una constante en las guerras de todas las culturas, en China las “damas de las flores” vivían bajo un régimen dictatorial, Quevedo escribió sobre la “hermanitas del placer”… y gran parte del arte de siglos pasados tuvo una inspiración burdelaria. Pero hay tal dolor oculto bajo todo ello que hoy firmaría la abolición de la prostitución. Bueno, hoy al menos. Es tema harto difícil.