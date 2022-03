¡Rociiiítooo, tira de la cadena, cariño!

Rociiítooo, tira de la cadena! gritó Jorge Javier, ídolo de masas. Y la hija de la tonadillera, que ya había hecho aguas mayores y menores ante el público, tiró por la taza las cartas que había encontrado de su madre. Esto me lo he inventado, pero sería perfectamente factible si los guionistas así lo dispusieran en uno de esos programas de la tele-realidad que mentes puritanas que todavía creen en principios llaman televergüenza. La pregunta es si hay suficientes programas en las cadenas televisivas para que, yendo de uno a otro, se pueda conseguir mantener el encefalograma plano de los televidentes. Yo creo que sí. Si enlazamos Gran Hermano con Sálvame, El Juego del Calamar, Quien quiere casarse con mi hijo, La isla de las tentaciones y algún otro de turismo sexual como First dates Crucero conseguiremos no pensar en nada importante que vaya a enturbiar nuestro deseo de no ser nadie. Lo último que está produciendo uno de ellos, dicho metafóricamente, es un programa de necrofilia, casi coprofagia y, en todo caso negocio funerario que una hija de la coplera mayor del Reino realiza con la muerte de su madre en un llamado Montealto que suena a nombre de cementerio.

¿Por qué Telecinco ha suprimido a Rocío Carrasco de todos sus programas tras la emisión de 'Montealto: regreso a la casa'? Vale, Rociíto puede aparecer sentada en una taza de water tirando de un cadena si suena calderilla, puede cismar familias, devolver ciento por uno a su Antonio David y convertir un maltrato filial en uno de los Episodios Nacionales que ni Galdós, pero estoy empezando a pensar que no es tan malo que procuren mantenernos en un estado de estupidez consentida con su cultura de calimocho. Sería peor una sobredosis de caballo o que no tuviéramos más opciones que los programas culturales de La 2 o la retransmisión de la deprimente guerra de Ucrania. Y limpiar un inodoro a cambio de 100 euros. Quedarse en ropa interior para ganar 1.500. Quemar una foto gigante de Isabel Pantoja y sumar otros 100 euros. Hacerse un piercing por 2.000. Responder preguntas íntimas sobre uno mismo o sus compañeros de trabajo, leer públicamente whatsapps privados... no es tan macabro como esa España salvaje del culto a la muerte, de balas que van y vienen y cánticos guerreros que son parte de la historia de este país. Beber ratas licuadas, recoger y degustar animales atropellados ―a veces en estado de descomposición―, ingerir el humor vítreo de los ojos de una vaca, sumergir la cabeza en su sangre, ordeñar una cabra con la boca o hacer vino con gusanos y beberlo no es tan malo sino, como diría esa buenísima comunicadora que es Mercedes Milá, una experiencia sociológica o, como lo haría el filósofo Gustavo Bueno hijo, “una reproducción del sistema de creencias en un entorno controlado”. Todos estos jóvenes que nutren estos programas salen de su anonimato, de la grisura de su vida, del paro o el trabajo mal pagado para entrar en un mundo de ilusiones , de entornos tan bellos como antes imposibles para ellos, de dimes y diretes bien remunerados, sexo sin mirar a quién gratis... ¿como no vamos a comprenderlos? ¿Qué cóctel de humanidad saldría si metiéramos en una batidora las personalidades televisivas de gente como Kiko Hernández, Belén Esteban, Lidia Lozano, Kiko Matamoros, Chelo_García Cortés,María Patiño, Gema López, Víctor Sandoval... junto al de todas esas nuevas famosas por el mérito de ser hijas, sobrinas o allegadas de quienes fueron realmente estrellas? Saldría una pócima tóxica pero, como contrapartida, es el maná que les está enriqueciendo a ellos, da trabajo a mucha gente y distracción y satisfacción del morbo a quienes los siguen enganchados. Ver una tarde entera uno de esos programas envilece la conciencia, es cierto, pero no menos que un empresario que malpaga o un trabajador que racanea en su trabajo.