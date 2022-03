Pam&Tommy: sexo y difusión en VHS

Increíble pero cierto, os voy a hablar de una serie que incluye sexo explícito, pornográfico y hasta un pene que habla, que emiten ni más ni menos que en “Disney plus, plas, ples” o como se diga, parece que la industria del mundo mágico infantil por excelencia quiere ampliar su target de edad y pone en sus pantallas (por un módico precio, obviamente), esta pedazo de serie llamada como sus protagonistas: Pam&Tommy.

Para las y los más jóvenes os pongo en antecedentes: mediados de los 90, internet como lo conocemos ahora no existía, si querías ver pornografía tenías varias opciones, una era ir a un videoclub, donde tenían una zona amplia pero escondida al fondo, donde se ofertaban cientos de títulos, que normalmente se mezclaban a la hora de pagar el alquiler de las cintas con alguna de Bruce Willis o Stallone para disimular, el porno era algo que en general consumían solo los hombres (no hay más que verlo), pero eso es otro tema. La segunda opción para ver pornografía explícita en esa época en España, era estar suscrito al otro “Canal plus, plas, ples, plis”, que por entonces te ponía algunos programas en abierto como las “Noticias del Guiñol”, “Lo más plus” etc…y otros “codificados”, como super estrenos de cine y la peli porno que ponían los viernes por la noche y que a través de esas imágenes difusas y confusas se podía intuir que había personitas manteniendo relaciones sexuales.

En ese contexto se basa la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee, ella actriz de éxito icono sexual de los 90 que dejó su interpretación corriendo por la playa para el recuerdo, él batería de una banda de rock de moda de la época. Se casaron a los 4 días de conocerse, todo muy sexo, drogas y rock&roll, pero eso no es la base de la historia que relata la serie. En la intimidad de su luna de miel y de su privacidad sexual la pareja decidió grabarse practicando sexo en diferentes situaciones, sexo amateur de la pareja de moda del momento. Grabarse practicando sexo, una de las fantasías más repetidas y que en la era del sexting nos trae tantos gustos como disgustos. Esta fantasía y esta cinta que la pareja grabó libremente se encontraba en una caja fuerte que tristemente robaron (aquí no destriparé más la trama por si queréis ver la serie aunque es una historia popular que dió la vuelta al mundo), pero sí me gustaría reflexionar sobre el impacto que puede tener la difusión de tus comportamientos e interacciones sexuales privadas en la vida de una persona. No conozco a Pamela Anderson, pero está claro que la peor parte se la llevó ella, ¡El machismo una vez más!...Tommy era un “cabrón con suerte” y ella, pues ya imagináis que se decía de ella.

La cinta con contenido sexual super explícito se vendía en copias piratas VHS en el parking de cualquier supermercado, y se empezó a comercializar por el “internet” que existía en la época, no como descarga en una web sino para que llegara a tu casa la morbosa y vergonzosa cinta de video.

¿Qué significa para una persona ver expuesta su intimidad sexual?

Con un mínimo de empatía que tengamos, podemos entenderlo, es, por hacer una comparación ínfimamente parecida, como cuando vamos al baño y entran porque está roto el pestillo de la puerta, te sientes vulnerable, expuesta, humillada etc. algo así pero multiplicado por mil.

Las consecuencias psicológicas que puede acarrear una vulneración de la intimidad tan grave puede pasar por la inevitable ansiedad, aislamiento, posibles disfunciones sexuales desde el episodio de exposición en adelante, depresión y hasta el suicidio, que según estudios recientes sobre el “sexting”, es 4 veces mayor que en personas que no han sufrido este hecho.

Por otro lado y si volvemos al caso de Pamela Anderson, es casi seguro que su carrera como actriz se ha visto afectada por esa exposición pública, en la actualidad su actividad laboral se centra en el activismo medioambiental y acciones sociales relacionadas con la protección de los animales y algunos cameos esporádicos en series y películas.

En su vida privada es imposible adivinar cómo se sentirá pero supongo que marcaría un antes y un después en su vida.

Una de las reflexiones que he hecho viendo esta serie, es que a Pam&Tommy les robaron una cinta VHS de una caja fuerte, pero hoy es mucho más accesible distribuir imágenes de sexo casero porque se encuentran en nuestra herramienta más cotidiana: el teléfono móvil, para evitar daños mayores, mucha mucha precaución con lo que grabamos/fotografiamos y a quién/quienes se lo enviamos.

Nos vemos en próximas entregas, hasta entonces como siempre os espero en www.saludplacer.com.