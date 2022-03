“A las grandes editoriales no les interesan los autores literarios al uso”

La trata de personas envuelta en la corrupción política argentina cuyos tentáculos llegan a prostíbulos de España, los peligros de las redes sociales y el narcotráfico envuelven la nueva novela de Lucia Etxebarría, “Selene y los cuatro elementos”, el tercer libro que la ganadora de los premios Nadal y Planeta edita bajo un sello propio con la fórmula del crowfunding. La escritora estará en el Club FARO el próximo miércoles 9 de marzo.

– Aborda otro tema candente, la trata de mujeres, y la envuelve en narcotráfico y corrupción política, en este caso en Argentina, cuyos tentáculos llegan a España, ¿qué hay de real y qué de ficción en su historia?

– Toda la historia es real, pero para no verme en un problema gordo, cambié muchas cosas: puse a tres personas en una, cambié sitios,... Sé que este tema, la trata de personas, es difícil y nadie lo quiere leer, por eso me esforcé mucho por hacer una novela entretenida, divertida y glamurosa, meter toda la trama en un artefacto que no puedas soltar. Planteé la novela como una serie de televisión.

– ¿Se puede decir en este caso que la realidad que se encontró supera a la ficción?

– Y mucho. De hecho, eliminé detalles que me parecían demasiado gore y, obviamente, por el marrón grande que me podía caer. Una de las chicas en las que se inspira la novela apareció muerta en una bañera.

– ¿Cómo llegó este tema a sus manos y qué fue lo que más le sorprendió de lo que fue descubriendo en su proceso de documentación?

– Este tema me llega de casualidad por la hermana de una amiga que necesitaba 60.000 dólares - en principio me dicen que para reformar su casa- y al final, resumiendo mucho, era para salir de una red de prostitución en Argentina a muy alto nivel. A partir de ahí, empecé a leer y me encontré muchas historias parecidas, una muy importante es el caso de Marita, que la raptan en Argentina, su madre le sigue la pista hasta España , llega al burdel donde estaba su hija y le dicen que se había ido el día anterior porque sabían que la madre aparecería. Con esas y otras historias creé una novela que igual al lector que tiene parientes que van a clubes de alterne les interesa saber que hay detrás de todo eso.

"La trata de personas existe y existirá mientras haya una Ada Colau que salga al balcón con la representante del sindicato de proxenetas y desde un partido político te digan que eso es trabajo sexual”

– ¿Por qué sigue habiendo trata?

– Existe y existirá mientras haya una Ada Colau que sale a un balcón cada año con la representante del sindicato de proxenetas, mientras te estén diciendo desde un partido político que esto se llama trabajo sexual, mientras exista una educación de los niños a través del porno, de escenas sexuales en internet que tú ni yo hemos practicado. Lo que hay detrás es una sociedad individualista, consumista, cruel, que permite cosas que hace pocos años no existían. La prostitución ha existido siempre, por supuesto, pero este tipo de redes de esclavitud son muy recientes. Y luego hay feministas diciendo que el porno es fantástico y que nosotras somos unas histéricas.

– ¿Usted es abolicionista?

– Hay que explicar bien qué es la abolición, Nueva York y Suecia tienen modelos abolicionistas de la prostitución muy sensatos que prohiben que un tercero se lucre, que a una mujer la coaccionen y que haya anuncios del tipo “anal por 50 euros” que establecen la venta del cuerpo como si fuera un producto. Que luego haya personas que libremente quieran establecer acuerdos privados, bien, siempre las habrá. Los datos de la policía dicen que el 90% de las chicas que están en la prostitución están en un modelo de trata. Ninguna chica en su sano juicio se metería en eso y, si lo hace, no va sola porque se arriesga a que la maten. Eso le paso a Florinda, una adolescente de 17 años que apareció muerta en Valencia. De ella se supo su nombre;_de otras ni eso. Esa historia de que alguna se mete y se forra es un mito absurdo.

– Además de la prostitución de alto standing, los personajes femeninos de la novela nos introducen en el mundo de las redes sociales, las influencers y la libertad de orientación sexual, ¿ha querido hacer un retrato de la sociedad actual, denunciar sus peligros o ha elegido esos temas como ingredientes de éxito para la historia?

– En primer lugar, ahora mismo las redes de prostitución funcionan mucho por Instagram y me interesaba verlo. Segundo: quería hacer un contrapeso entre un mundo sórdido y uno muy glamuroso del Madrid pijo que me conozco muy bien. Y luego me interesaba mucho introducir mujeres -basadas en las que conozco- diferentes a las que estamos acostumbradas a ver, señoras que no necesitan de nadie para salir adelante. Respecto al tema de las influencers y redes sociales, tenemos la declaración de la ex CEO de Facebook en el congreso de los EE UU diciendo que esta red social hacía encuestas internas que demostraban que había redes de trata y datos que constataban que las jóvenes en Instagram perdían autoestima, autovalía y les provocaba trastornos alimentarios. Yo, que soy una persona mayor con tres carreras, un grado en psicología y cinco idiomas, entro 20 minutos en mi cuenta de Instagram y empiezo a verme gorda y con arrugas. Imagínate una chica joven a la que le están metiendo una visión falsa de la realidad.

– Otro personaje es una editora que “fabrica” best sellers, ¿es una denuncia al mundo editorial desde su experiencia personal?

– Cuando le dieron el Planeta a Carmen Mola y todo el mundo se quedó con que los tres escritores utilizaron un pseudónimo de mujer, me sorprendió que nadie cayera en que habían reconocido que la autoría de la novela era colectiva. En la gran mayoría de los libros que sacan esas fábricas de best sellers hay alguien que pone la cara, la influencer de turno, y detrás de ella hay un corrector, un editor y hasta cuatro personas ahí metidas. El autor literario al uso que trabajaba solo, tipo Flaubert, Javier Marías o yo, ahora mismo no funciona, no les compensa a esas editoriales porque somos autores que tardamos dos o tres años en hacer un libro, somos problemáticos y no somos lo comerciales que deberíamos ser. Las grandes editoriales ahora mismo son fábricas de best sellers que hacen novelas en autoría compartida, pero también hay sellos editoriales pequeños muy literarios.

– Supongo que por eso ha apostado por autoeditarse y hacer crowfunding, ¿qué ventajas e inconvenientes le ve a esta fórmula?.

– Realmente no me autoedito, tuve que crear una editorial para abarcar la distribución. Y la hice con la idea de publicar a más autores que se encontraban con los mismos problemas que yo, algunos de ellos muy importantes. Luego me encontré con un problema de un acoso salvaje con acusaciones constantes de plagio y agresiones en la calle, tema que he tenido la suerte de que haya sido admitido judicialmente -detrás hay cuestiones políticas- y enfermé. Me tuvieron que tratar de una cuadro de estrés de libro y el psiquiatra de la Seguridad Social me dijo que me ocupara de mi salud, así que tuve que aparcar lo de editar a otros autores. El crowfunding que he hecho para este libro y los dos anteriores tiene dos ventajas: no te expones a un riesgo monetario y fidelizas al lector, porque la persona que te ha ayudado económicamente está mas implicada. Inconvenientes no le veo ninguno.

– También ha tenido problemas en las redes sociales por pronunciarse en contra de la ley trans.

– La ley trans no tiene nada que ver son los transexuales, es una ley mordaza anticonstitucional que abre puertas a lo que está pasando en Canadá con la ley C-16, que mete sanciones desmesuradas y absurdas si, por ejemplo te equivocas en los pronombres y llamas mujer a una señora que dice ser un hombre -cuando simplemente dices lo que ven tus ojos-, y ha derivado en que a una madre soltera con el salario mínimo le congelen la cuenta por haber donado 50 dólares a una manifestación. Cuando dije eso, muchas en el PSOE opinaban lo mismo que yo. ¡Qué casualidad que Carmen Calvo y otras que compartían esa visión desaparecieran!.

“El otro día leí que la palabra transfobia era el mejor truco que se había sacado de la chistera para desarticular el feminismo y dije: “justo, esto es”

– ¿ En qué momento de su vida se encuentra siendo mujer con 55 años?

– Simplemente con ver lo que ha pasado en el PP, que se han quitado del medio a Soraya, Cifuentes y Cayetana -que puede tener unas ideas que no concuerdan con las mías pero la he conocido y tiene una cabeza privilegiada-, y en el PSOE con Carmen Calvo sabrás que en cualquier organización hacen lo que sea para impedir que una mujer llegue al poder, hasta suicidarse (mira la que ha liado Ayuso; la llamaban tonta, ahora dicen que no es ella, que detrás está Miguel Ángel Rodríguez). En mi caso, a cualquier escritora de mi edad a la que preguntes, te va a decir que es un horror, salvo dos o tres. Lo mismo que yo te van a decir las que llevan toda una vida trabajando en una tienda o una fábrica, que las van a echar en unos minutos antes de que se derogue la reforma laboral y si tiene 50 años ya se puede ir olvidando de trabajar en otro sitio aunque tenga un curriculum impresionante. Entonces esas señoras nos convertimos en autónomas o pequeñas empresarias y, venga, nos suben la cuota. Lo suyo sería transmitir una pequeña esperanza, pero la cosa está peor que en los 90, hay un repunte brutal del machismo, una misoginia nunca vista y muchos caballos de Troya dentro del feminismo hasta el punto que lo han hecho desaparecer. En ese sentido hay que dejar claro que feminismo solo hay uno, que es un movimiento político con unas directrices claras que viene del siglo XVIII y que quieren desactivarlo porque se basa en la cooperación y la solidaridad, lo que va en contra de la sociedad del hiperconsumo y del individualismo. El otro día leí que la palabra transfobia era el mejor truco que se había sacado de la chistera el patriarcado para desarticular el feminismo y dije: “justo, esto es”. Y hay que dejar claro que no me estoy metiendo con los transexuales, estoy diciendo que cuidado con esas leyes que parece que son lobos con piel de cordero y que nada tienen que ver con el feminismo.