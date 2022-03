Gallegos de western: ¡dispara , chiño, dispara!

En contraposición a la popularidad y prestigio del que goza el arquitecto Xosé Bar Boo, la figura de su hermano menor, Luis (Vigo, 1927-Madrid, 2001), es casi absolutamente desconocida. No es que estemos ante una gran estrella del cine, pero sí ante un rostro que, a más de uno, le “sonará” de algo y ¡ojo! estamos hablando de ámbitos internacionales. A Luis (que para su nombre artístico decidió unificar sus dos apellidos en uno: Barboo) se le puede distinguir, por ejemplo, en su breve aparición como uno de los villanos de “Por un puñado de dólares” -uno de los filmes emblemáticos del denominado Spaghetti Western- así como en otras obras del género como “Sugar Colt”, “¿Quién grita venganza?”, “Arizona vuelve”, “Un dólar para Sartana” o “El hombre que mató a Billy el Niño”. Su aspecto fiero, una mirada dura y una cicatriz que le surcaba la cara (que, por cierto, recuerda en algunas caracterizaciones a la de Charlton Heston), lo hacían ideal para dar vida a pistoleros sanguinarios de esos que tanto abundaron en el Far West.

Su repertorio, no obstante, no se ciñó solo al de pistolero ni al género que nos ocupa; también son de reseñar otras interpretaciones dentro del reparto de famosas películas (rodó más de cien), entre las que destacan “Conan el bárbaro” y “El viento y el león”, así como en series de televisión tales que “Curro Jiménez” o “Los ladrones van a la oficina”, por no hablar de su etapa de “cine de terror” como actor fetiche de su amigo, el director también gallego, Jesús (Jess) Franco.

Otro “pistolero” gallego cuyo rostro les resultará familiar, pero que seguramente no han llegado a identificar antes de leer estas líneas, fue José Jaspe Rivas (A Coruña, -Becerril de la Sierra, 1974). Rivas debutó en el teatro cuando era niño y luego actuó en películas después de la Guerra Civil Española, pero durante el apogeo de los spaghettiwesterns se convirtió en un personaje muy requerido como actor de reparto. Usualmente interpretó a generales, bandidos, pandilleros y esbirros mexicanos con el mismo entusiasmo tanto en papeles dramáticos como cómicos.

José apareció en más de 20 Euro-westerns, desde “El sobrino de Buffalo Bill” (1944) hasta “Un hombre llamado Noon” (1973), pasando por “Los cuatro implacables”, “Comanche Blanco”, “Cowards Do not Pray”, “Llega Sartana” o “Viva la muerte tuya”, todas estas en su etapa italiana (de 1953 a 1963). Más allá de ello, debemos destacar que su filmografía completa asciende a más de 120 títulos.

Aunque nacido en Asturias, Frank Braña (Pola de Allande, 1934 -Majadahonda, 2012) se crió y estuvo toda su vida vinculado a Galicia, concretamente a A Fonsagrada (Lugo). De él solía decirse que era el actor que más veces había muerto en la pantalla. Braña fue un habitual del cine de acción y los spaguettiwesterns, y tuvo más de 170 películas en su haber si bien, paradojicamente, su nombre casi nunca aparecía en los títulos de crédito. “Era, por así decir -señala el periodista L. Muñiz- un especialista en peleas y borracheras de salón pero, sobre todo, en morirse”. Su gran estatura y sus ojos azules le abrieron las puertas del spaguettiwestern y, como carta de presentación, baste decir que intervino en las tres películas con las que Sergio Leone echó a andar el género: “La muerte tenía un precio” (donde hizo de indio), “Por un puñado de dólares” y “El bueno, el feo y el malo”, así como en la obra con la que el célebre director italiano dio por finiquitada su etapa spaguetti: “Hasta que llegó su hora”. Se codeó, así pues, aunque desde el “anonimato”, con actores como Clint Eastwood, Charlton Heston, William Holden, Claudia Cardinale, Henry Fonda o Charles Bronson, y fue requerido por Nicholas Ray para la superproducción “Rey de reyes” rodada en España bajo los auspicios del poderoso productor Samuel Bronston, en la que desarrolló su primer papel como especialista para escenas de acción. Su última aparición en el cine tuvo lugar en “Tiovivo c.1950” de José Luis Garci.

Antonio Casas (A Coruña, 1911 - Madrid, 1982) es un ejemplo de lo injusto que es el cine, y más el español, con los actores mal llamados “secundarios”. Futbolista vocacional (llegó a jugar en Atlético de Madrid) una grave lesión le hizo dejar este deporte para llegar, casi por casualidad, al cine, en el que se labró una reputación gracias a sus buenas interpretaciones. Su debut en el Spaghetti- Western data del año 1964 en “Brandy”, interpretando el papel del Sheriff Clymer. A partir de ahí, trabajó con casi todos los grandes del género, como Tessari, Corbucci y hasta con Leone, participando en una gran escena con Lee Van Cleef en la mítica “El bueno, el feo y el malo”. Entre sus películas de vaqueros también figuran “Minnesota Clay”, “El hijo del pistolero”, “El retorno de Ringo” “Cuatro dólares de venganza”, “Manos torpes”, “El desafío de Pancho villa”, “Los tres superhombres en el Oeste”...

Al margen de este género, su versatilidad sobre las tablas le permitió interpretar obras de teatro de Luigi Pirandello o Agatha Christie, destacando en montajes como “La enemiga”, “Una gallega en Nueva York” o “En la red” de Alfonso Sastre, con dirección de Juan Antonio Bardem,

En el cine se mostró como un sólido actor de reparto a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, con títulos como “Fuenteovejuna”, de Antonio Román; “La leona de Castilla” y “Alba de América”, de Juan de Orduña, o “El ruiseñor de las cumbres” de Antonio del Amo. En 1963 consiguió el Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo por su papel principal en “Nunca pasa nada”, de J. A. Bardem, en el que encarnó a un médico de provincias en la disyuntiva de dejarse seducir por una alegre corista francesa o seguir agonizando en la rutina familiar. Su amplia filmografía incluye los títulos “Fata Morgana”, de Vicente Aranda; “Nueve cartas a Berta” de Basilio Martín Patino; “Tristana” de Luis Buñuel o “Nadie oyó gritar”, de Eloy de la Iglesia, entre muchas otras.

DOS GRANDES

En el ranking de actores españoles de reparto más significativos del Euro- Western, Eduardo Fajardo (Meis, Pontevedra, 1924-México, 2019) ocupa el segundo lugar, solo superado por el inefable Fernando Sancho, zaragozano de nacimiento pero identificado como “el mexicano eterno”.

Fajardo comenzó en el cine como actor de doblaje, y en 1946 pasó a ponerse delante de la cámara, pero a mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado se traslada a México, donde actúa en cine y televisión, hasta que vuelve a España, y comienza una de las carreras mas largas de nuestro cine, con más de 180 títulos.

Eduardo Fajardo, nacido en Meis, se convirtió en uno de los secundarios más clásicos de aquellas películas

En cuanto a su participación en los spaghettis, a Fajardo normalmente le tocó hacer papeles de villano ya desde su primer Eurowestern:“Séptimo de caballería”. Aunque el papel por el que más le recuerdan los amantes del género es por su villano de una de las obras maestras del género, “Django”.Esa interpretación le valió la consolidación como actor de lujo en cualquier reparto y como malvado la mayoría de las veces.

Sobre su etapa como actor en el Spaghetti Western, Fajardo recordaba, en 2012, en entrevista publicada en este mismo suplemento, que “El número de películas del género que se realizaban era tal que en un año se estaban rodando al mismo tiempo hasta once westerns. Toda Almería estaba convertida en un plató.No era difícil coger un autobús que no era el tuyo e ir al rodaje como todos los días, y luego del maquillaje y la espera, te dabas cuenta: ¡Pardiez, pero si este no es mi plató!”

Otro grande del cine español, pese a no ser especialmente conocido por esta faceta, fue Fernando Rey (A Coruña, de 1917-Madrid, 1994), quien también hizo sus pinitos entre balas, caballos y disparos. En el Euro-western, Rey debutó con la primera película del género rodada en España, “Tierra brutal” (1961), pero participó en diez más, siendo su interpretación más elogiada la del pacífico y culto revolucionario de “Los compañeros”, papel que junto con el de sacerdote repitió en la mayoría de sus westerns. Además, intervino en otras tres películas del Oeste rodadas en nuestro país con capital estadounidense: “Villa cabalga” con un gran elenco encabezado por Yul Brynner, Robert Mitchum y Charles Bronson, “Al infierno, gringo” y “La furia de los siete magníficos” con George Kennedy sustituyendo a Yul Brynner en el papel de Chris.