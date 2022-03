“O nacionalismo gobernará pronto Galicia”

Dende pequenos partidos e coalicións, sempre de esquerdas, e sempre nacionalistas, a maioría dos cales fundou e/ou liderou el mesmo, Camilo Nogueira Román (Vigo, 1936) desempeñou un papel fundamental no proceso de Transición á democracia en Galicia e, nomeadamente, na consecución do actual Estatuto de Autonomía, aprobado no referendo celebrado en 1981. Quizais sexa arriscado decilo, pero a Nogueira deberían corresponderlle uns méritos que semellan os de Manuel Fraga, pois se a éste se lle atribúe que a ultradereita franquista se integrase nunha forza democrática, aceptando a Constitución de 1978, ao entrevistado de hoxe non estaría de máis agradecerlle o labor que fixo por incorporar ao nacionalismo de esquerdas máis radical ao xogo democrático, o que implicou a aceptación do propio Estatuto e mesmo da Carta do 78. Hoxe, xa retirado da política activa, aínda que militante de base do BNG, rememoramos algúns episodios da súa traxectoria e, como non, falamos de política… “na medida do posible” (unha frase, por certo, moi pronunciada polo noso protagonista ao longo dos seus discursos políticos).

–No seu DNI pon que naceu Vde. en 1936. Vaia ano! Supoño que non se lembrará da guerra, pero si dos anos da súa infancia. –Pois si. Eu nacín xusto no ano do comezo da Guerra Civil no Calvario, xa daquela un barrio de Vigo, que fora anteriormente un concello cunha tradición importante obreira e agrarista. Vivía co meu pai, o escultor e ebanista cun taller ao que lle afectou moito a guerra, e coa miña, nai ao coidado da casa. Tamén conviviamos coa miña avoa que vendía galiñas nas feiras e quedara viúva na Guerra de Filipinas. E eramos tres irmáns: Marisa, Paz e máis eu. –Cando empezou a notar que tiña iso que chaman conciencia política? –Debeu ser cáseque xa de neno. O meu pai fora membro do Partido Galeguista e estivera agochado nos primeiros momentos da guerra. Outros membros da familia foran concelleiros en Lavadores, a pequena República Roxa. Aínda que había moito medo, quedou un pouso. Despois, cando estudei na universidade comecei a frecuentar grupos con inquedanzas políticas antifranquistas. –Quen foi primeiro: o Camilo Nogueira de esquerdas ou o Camilo Nogueira nacionalista galego? –Creo que un e outro non son incompatíbeis. Precisamente nas miñas orixes familiares están o galeguismo e a conciencia obreira e do movemento agrarista contra os foros. "Durante a folga xeral en Vigo de 1972, fun detido e torturado mentres a miña miuller petaba nas portas para que me liberasen a mín e ao seu irman, que tamén estaba preso comigo” –Este ano cúmprense 50 da histórica folga xeral de Vigo, que Vde. viviu dende a primeira línea. Que lembranzas lle veñen a cabeza? –Aquela foi unha folga para mellorar as condicións de vida da clase obreira e de resistencia democrática ao franquismo. Eu formei parte dela nas reivindicacións dos traballadores que paralizaron Vigo e fun detido e despedido do meu posto de traballo en Citroën. A nivel personal, paseino mal na comisaría, onde fun torturado xunto co meu cuñado Xaquín mentres a miña muller, Paz López Facal, petaba en todas as portas para conseguir que nos liberaran. –O centro dereita galego adoita autoatribuírse a consecución do actual Estatuto de Autonomía, pero o partido que daquela presidía Vde, Esquerda Galega, xogou tamén un importante papel, mentres o por aquel entón Bloque Nacional Popular Galego se desmarcaba (ou o desmarcaron). Dóelle que aínda agora se minimice o seu papel? –Direille, por unha banda, que non son quen para considerar o papel da dereita. E dito isto, a acción de Esquerda Galega foi decisiva para conseguir un nivel de autogoberno equiparable ao das nacionalidades históricas de Cataluña e Euskadi. –Hai xente que aínda segue botando de menos unha forza política como Esquerda Galega. Cre que o BNG de hoxe cubre ese baleiro? –Esquerda Galega foi unha forza decisiva en facer un nacionalismo moderno e cunha estratexia clara de estirar as marxes constitucionais para avanzar no autogoberno. O BNG, anos despois, asumiu moitas das formulacións iniciais de EG aínda que queda moito por facer. E nesta altura, o BNG ten con Ana Pontón unha candidata moi valiosa. Camilo Nogueira: "Non creo que ningún partido da esquerda poida por si só protagonizar o futuro de Galicia" –Durante uns anos Bloque e Esquerda Galega tamén conviviron con outra forza nacionalista galega de esquerdas, o Partido Socialista Galego. Como eran as súas relacións con Xosé Manuel Beiras, que lideraba aquel PSG? –Sempre foron cordiais. De feito, Beiras mesmo asistiu á inauguración do Parlamento Galego no 1981 convidado por min. –O caso é que Esqueda Galega chegou a ser a forza maioritaria do nacionalismo galego. Cales foron as razóns da súa caída? –Esquerda Galega pode que fora unha forza política que deu debates antes de que a sociedade estivera madura para acompañalos. Falabamos de ecoloxía, promovimos a paralización do verquido de residuos na foxa atlántica, estábamos en conexión con debates internacionais, no pacifismo, no feminismo… –Daquela houbo quen considerou un erro que se presentara Vde. as eleccións municipais de Vigo, porque disque estar de concelleiro “queimouno” moito máis do que seguramente pensaba. Visto con distancia, foi un erro? –A ver. Cando nos presentamos as elección municipais de Vigo acadamos cinco conselleiros, un bo resultado, eu diría que un magnífico resultado. Agora ben, visto coa distancia do tempo, como dis, quizais eu debín manter unha presenza no ámbito nacional galego desde Santiago. –Hai analistas, e xente en xeral, que, tanto dende a dereita como da esquerda, consideran que a actual clase política fáltalle altura de miras en comparación coa clase política que conducíu a Transición. Que lle parece esta comparación? –No que a miña xeración se refire, pode que, efectivamente, vir dunhas condicións moi duras, a resistencia ao franquismo, fixera ter conciencia da necesidade de chegar a acordos para avanzar na democracia ou no autogoberno. –Malia comprometerse en corpo e alma coa política, o certo e que Vde mantívose no seu traballo profesional ata os 61 anos de idade. Cre que á maioría dos políticos actuais fáltanlles experiencia laboral fóra da política? –Que queres que che diga. Eu sempre considerei que manter o meu traballo conectábame coa realidade e dábame independencia política. –Se bota unha ollada arredor. Non lle parece que, xa non só os políticos, senón tamén a sociedade de hoxe, é máis intolerante que a da Transición? –Calquera tempo pasado non é mellor. Tamén na Transición había discursos moi duros e extremos, mais tamén é certo que a polarización actual tampouco é nada boa. La política gallega homenajea a Camilo Nogueira –Por que en Galicia non chegou a asentarse unha forza de centro dereita ao estilo PNV ou o no seu momento Convergencia i Unió? –Xa chegará… –E por que a estas alturas existe unha forza de ultradereita chamada Vox que está en plena emerxencia? –Falemos de Galicia, que é o que me interesa. E, afortunadamente, en Galicia Vox non ten representación. –Vde. é un declarado europeísta. Como compaxina o europeísmo co nacionalismo? –Son europeísta porque entendo que formamos parte duns valores democráticos e de benestar e que o recoñecemento nacional de Galicia non é incompatible coa pertenza a esa tradición. –De verdade que cre que a única alternativa que hai para a solución do conflicto catalán é a celebración dun referendo de autodeterminación? –Creo que os pobos deben decidir libre e democraticamente o seu futuro. Facelo votando pacíficamente é a mellor solución posible. –E para declarar a independencia de Cataluña, sería unha excusa lexitimamente aceptable que os soberanistas gañaran cun poñamos que 51% dos votos? –As forzas nacionalistas catalás defenden que esa decisión sexa inclusiva e que a acompañe unha maioría social significativa. O diálogo co Estado debería consistir, como se fixo en Canadá, en concretar os termos desa decisión. –Núñez Feijóo está a piques de deixar a presidencia da Xunta e o BNG é a principal forza da oposición. Danse xa as circunstancias ideais para que por primeira vez o nacionalismo gañe as eleccións en Galicia? –Confío en que o nacionalismo poida gobernar Galiza pronto.