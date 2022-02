La Iglesia, el túnel y la bolita del trilero

Que todo se puede perder es una verdad como un templo. La calma, la paciencia, el tiempo… Por perder, hasta se puede perder la memoria. Todo es tan accesible al despiste que, puestos a perder, en Vigo incluso hemos extraviado una iglesia. O, vaya, por lo menos nadie parece saber dónde fue vista por última vez...

Resulta que en su momento perdimos la antigua capilla de la Misericordia. Con sus santos y sus demonios, con sus pecados, sus cristos y hasta sus hostias como panes... Y, como en una mala historia de suspense barato, de la iglesia nada más nos hemos encontrado con una cierta sensación incómoda. Como si alguien hubiera querido tomarnos el pelo.

Porque después de varias semanas mareándonos con los famosos restos hallados bajo la curva de Elduayen, ahora tenemos un más que oportuno informe de Patrimonio explicándonos que el pésimo estado de conservación del yacimiento lo convierte en un conjunto de magro valor arqueológico. Con el debido respeto, me gustaría recordar que, con muy poco más, en Barcelona, sin ir más lejos, se realizó un fantástico trabajo de musealización con los restos de la antigua ciudad hallados bajo el mercado del Born, desde 2014 uno de los espacios más apreciados tanto por los barceloneses como por los turistas que se dejan caer por el barrio.

Pero lo que más perplejidad me ha causado en esta historia nuestra ha sido todo ese teatrillo creado alrededor de una posibilidad que, según se nos ha contado, llegó a tomarse muy en serio: Si por lo menos se tratase de los restos de la capilla de la Misericordia...

A ver, vayamos por partes. Sí, la antigua capilla de la Misericordia –en su momento el segundo templo más importante de los que la ciudad llegó a tener intramuros– también se vio afectado por las obras para la construcción de la “Nueva Travesía de Vigo” –la misma calle que hoy conocemos como Elduayen–, en este caso optándose por su demolición. Pero lo que absolutamente toda persona con un mínimo de interés en el estudio de la historia local sabe es que la capilla no estaba ahí, donde se han encontrado los restos, sino justamente al lado. O, mejor dicho, justamente antes. Basta un vistazo rápido a la cartografía anterior para comprobar y comprender que la misteriosa iglesia estaba exactamente al lado del yacimiento de la discordia: entre la actual plaza de Argüelles y la manzana comprendida entre las calles Sombrereiros y (¡oh, sorpresa!) Misericordia. O, dicho de otra manera: resulta que los esquivos restos religiosos con cuyo posible descubrimiento nos han estado mareando ya habían recibido la incómoda visita de la excavadora justo unos metros antes.

Así pues, lo que hace que todo esto resulte incómodamente insultante es esta otra cuestión: es posible que usted, su vecino o su prima la de Cuenca no estuvieran al tanto de este dato geográfico. Pero si lo sé yo, que soy un mindundi, ¿en serio pretenden que nos creamos que en el Campo de Granada no lo sabían? Obviamente sí, de modo que ¿a qué demonios ha venido semejante paripé?

Porque, puestos a no entender nada –pero dando por bueno el argumentario aplicado estos días–, lo lógico sería hacerse unas cuantas preguntas más:

Si resulta que ahora tratamos con tanta consideración cualquier hipótesis patrimonial (incluso aquéllas que sabemos que no se sostienen), ¿a qué viene tanta preocupación precisamente aquí? O, dicho de otra forma: ¿y antes? Porque, si las obras no empezaron ayer, y ya llevamos unos cuantos metros recorridos, una pregunta lleva a otra: ¿qué ha ocurrido con todo el espacio anterior? ¿Acaso no se encontró ningún otro resto de relevancia entre el túnel de Los Caños y la curva de Elduayen? ¿Acaso no apareció nada bajo la Puerta del Sol? Porque la misma cartografía de la que antes les hablaba se aburre de señalar espacios de interés. Como, por ejemplo, la propia puerta del Sol. Y no, no me refiero a la plaza, sino a la puerta de la muralla en sí, un elemento que, desde luego, en el hipotético caso de haberse encontrado sí habría tenido una importancia no solo arqueológica sino incluso simbólica de valor incalculable para la ciudad... ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué decisión se tomó? ¿O acaso ahí no se encontró nada? ¿Nada de nada? Caramba, ya sería mala suerte, eh...

Todo esto de Elduayen ha sido tan extraño que, más bien, ha parecido cosa de trileros. Mire la pelotita, dónde está la pelotita... Pero sobre todo no mire en ninguna otra dirección. Esa incómoda sensación de engaño... Miren, si por las viejas casas de la antigua calle Sombrereiros montamos semejante circo, no me quiero ni imaginar lo que sucederá cuando las obras lleguen al Paseo de Alfonso. Porque ya siento ser yo quien les haga semejante spoiler, pero lo cierto es que ahí se van a encontrar con algo más gordo: no solo les aguardan nuevamente las murallas, sino esta vez también el puñetero baluarte de la Falperra al completo. Quién sabe, tal vez para entonces alguien considere la posibilidad de haber descubierto Camelot...