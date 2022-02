Unha da comparsa: “Falemos galego”

Un dos fenómenos inmerecidamente menos estudados do Entroido é o das comparsas. Non me refiro, claro está, a esas modernas agrupacións que imitan ás do carnaval brasileiro, senón a aqueloutras pandillas de homes e, cada vez máis, mulleres, que se xuntan para cantar nos bares, nas tabernas, nas rúas e onde faga falla, pezas que contan sucedidos político-sociais das súas vilas, e mesmo do país e do mundo, cunhas letras retranqueiras, satíricas e inxeniosas que fan disfrutar e rir ao público que as escoita. Hoxe xa é normal que as comparsas graven, e ata filmen, as súas cancións para poder conservalas, pero non sempre foi así en Galicia. Ou, polo menos, e agás rarezas, a finais dos anos 60 do século pasado non era así. A vida destas simpáticas pezas duraba o que dura o carnaval e, despois, viña o esquecemento, por moi ben interpretadas que estiveran, e abofé que alí abondaban, e abondan, espléndidos cantores e cantoras. Mais houbo casos singulares que se perpetuaron para sempre,e voume permitir o luxo hoxe, cando xa se empezan a respirar airiños de Entroido, de tratar dun deles que xurdiu en Bueu, e que é coñecido en Galicia enteira e parte do extranxeiro.

Bueu llevará el Entroido a las parroquias pero suspende los Entierros y el festival En 1979, e tralo éxito do seu álbum de debut, o grupo A Roda publicaba o seu segundo disco longo, titulado como unha das pezas que formaban parte del: “Falemos galego”. Nos créditos, nin nas letras nin na música figuraba o nome do seu autor, atríbuíndeselle a autoría a unha inconcreta orixe popular pero, en Bueu, sabiamos moi ben que procedía do repertorio da nosa histórica comparsa As Pirilleiras. A canción tivo tal sona naquelas carnestolendas que os mozos da vila chamados a filas entonábanna mentres estaban a facer o servizo militar, sempre por mar, en Ferrol, onde ao cantautor Suso Vaamonde seica gustoulle tanto que, con pequenas modificación letrísticas, incorporouna ao seu repertorio e nomeadamente ao de A Roda. Quen coñece algo das comparsas de Entroido, sabe ben que a autoría dos versos é un deses segredos sacros que non se confesan nin baixo tortura medieval, malia que os rumores corran por tódalas esquinas, e por iso ainda terían que pasar bastantes anos ata que se descubríse ao verdadeiro autor de “Falemos galego”, o veciño bueuense José Diz, quen nunha entrevista publicada en FARO DE VIGO confesaba: “Non lembro ben cando foi que a escribín, debeu ser entre 1968 e 1970. Foi despois de que o grupo Nuevas Amistades, con xente de Moaña, Cangas e Bueu, triunfase nun festival en Baleares”. A letra fai referencia a ese fito e ademáis pretende ser unha homenaxe a aquel conxunto do Morrazo e a Os Tamara, pero a súa mensaxe, en mans de Vaamonde e os seus amigos, extendeuse tamén aos membros do colectivo Voces Ceibes, xérmolo da Nova Canción Galega. Un himno nacido do Entroido de Bueu E, lembren e decátense: Diz escribiu, e As Pirlleiras cantaron, aquela letriña en plena ditadura, desafiando á autoridade, como disque manda don Carnal, vaia!