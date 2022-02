Naufragios: el tributo gallego a los mares

Imposible valorar el saldo trágico de muertes que Galicia ha entregado a los mares en tan larga historia pesquera como la nuestra. El Villa de Pitanxo no es más que el último eslabón de una cadena de naufragios que han sembrado de apellidos gallegos las más distantes costas y océanos. Al leer estos días tan triste noticia me acordé de las varias memorias que me ha tocado hacer de nuestros hombres de la mar y, entre ellas, la de Juan José Louro Lojo, hijo de torrero, nacido bajo la luz del faro de Lariño o Punta Insua en una familia con 12 hermanos más que recibió de Franco el premio de Promoción Familiar. En el verano de 1954, a punto de cumplir los 21 años, embarcó en un bacaladero rumbo a los Grandes Bancos de Terranova y durante al menos 8 años hizo unas 15 campañas de pesca en esas aguas.

El peaje más terrible de la mar en 44 años El Villa de Pitanxo que naufragó estos días era de 2004 y la vida en bacaladeros es quizá la más dura para un marino, pero imaginémonos cuanto más en aquellas lejanas épocas en que las condiciones a bordo eran escasas para una tripulación de cerca de 70 hombres que habían de trabajar día y noche, con bajas temperaturas, nieblas frecuentes, o soportando “ a la capa” las depresiones constantes o el paso de los ciclones. Si a todo ello se unía la falta total de comunicación directa con las familias, y los largos períodos de permanencia en las bancos antes de acceder a puerto de otro país para repostar de víveres, combustible, agua, etc, el sacrificio era enorme. Aquellos barcos tenían que hacer frente tanto a complicadas maniobras de pesca como a capear sobre las enormes olas que les azotaban con frecuencia, a pesar de que les faltaban, al menos en los primeros años de su estancia en Terranova y Groenlandia, los equipos esenciales para unas navegaciones más seguras. Pero aún hoy, decenas de años más tarde y con esos equipos, el mar sigue mostrando su letal poderío. Louro Lojo, que fue también profesor de Astronomía Náutica en la Escuela Náutico Pesquera de Vigo, escribió en 2015 un libro que os encantará a los que vivisteis o sentís curiosidad por la lucha de los hombres en las aguas más peligrosas. Se titula Terranova en el recuerdo. Memorias de un pescador de bacalao 1954-1962 del que podéis hallar ejemplares en el Apostolado del Mar de Vigo, cuya venta ayudará a los fines de esta institución. En el libro vuelve su mirada nostálgica a las emociones vividas entre los hielos de Terranova y Groenlandia, “mudos testigos de accidentes, abordajes y naufragios”. Pasados los años 60 cambiarán muchas cosas pero debieron ser muy duros aquellos anteriores en esos barcos infradotados en que las abundantes nieblas y los frecuentes icebergs que bajaban de Groenlandia hasta Labrador y los grandes bancos, les obligaban a redoblar precauciones. Así se faena en aguas de Terranova: tiempo muy malo en alta mar y temperaturas "terribles" Cuenta Lojo que en los grandes arrastreros –al menos, en Terranova– los lances son continuos desde la llegada a los bancos de pesca hasta el momento del regreso a tierra y, en consecuencia, tantos cientos de maniobras realizadas durante tantos meses, acompañadas de los inevitables balances y cabezadas del barco, ocasionan –cuando menos– grandes sustos, que se multiplican cuando la mar está agitada. La mar fue testigo a lo largo de los siglos de los más desgarradores accidentes, y lo fue también Louro (como su hermano Pepe en otros barcos) cuando recuerda de su tiempo la desaparición en pleno Atlántico, sin la menor información previa de peligro, del Castillo Monjuich, o la no menos extraña pérdida del carguero Valle de Mena, el Tifón, el Isturiz… o, en años posteriores a sus andanzas, el formidable arrastrero portugués Vasco D`orey, el Santa Mónica en 1.967, el “Monte Galiñeiro” en 2009... A la mar le debemos respeto y, cuando muestra su bravura, solo cabe oponerle conocimientos y prudencia.