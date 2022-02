¿Existen 7 formas de amor?

Con la resaca de San Valentín a cuestas, esa fiesta que casi nadie parece celebrar, pero de la que todo el mundo habla, nos adentramos en lo que la ciencia define y estructura en cuanto a esta emoción tan chachi llamada amor.

Definir el amor es algo que se ha intentado hacer durante siglos. Sin ir más lejos, hace casi unos 2100 años, un poeta llamado Ovidio hablaba así del tema: “Amor es un no sé qué, que viene por no sé dónde, se engendra yo no sé cómo, conténtase no sé con qué, se siente yo no sé cuándo y mata no sé por qué”. En este mar de dudas nos hallamos casi desde que el mundo es mundo. La explicación bioquímica del amor es superinteresante y profundizaremos en ella en otra ocasión, pero hoy voy a hablaros de las 7 formas de amor, que se basan en la famosa teoría triangular del amor de R. Sternberg. Esta teoría parte de una tríada: intimidad, pasión y compromiso. A este psicólogo americano le deben gustar mucho los tríos, porque también tiene una teoría triádica sobre la inteligencia… Pero, bromas aparte, sobre estos estudios se forma la base de las intervenciones de la terapia de pareja. Stenberg obtiene estas siete formas de amor combinando esas tres ideas principales de todas las formas posibles:

Intimidad: ¡Cuidado: no confundir con intimidad sexual! Esta intimidad se refiere a los sentimientos de confianza, proximidad, conexión, felicidad; para que nos hagamos una idea, es como una amistad muy profunda.

Pasión: ¡Aquí, sí! ¡Sexo! Pero, además, autoestima, deseo sexual y romántico, satisfacción general y bienestar placentero.

Compromiso: Es la voluntad de estar en la relación en las buenas y en las malas. Cada persona tiene una idea de cómo se exterioriza este compromiso; puede ser desde compartir hipoteca y contrato matrimonial hasta colgar una foto juntos/as en redes sociales o ir de la mano por la calle.

Y ahora sí, con las bases establecidas según Sternberg, os presentamos las 7 formas de amor:

1. Amor de cariño: Este tipo de amor se basa solo en la intimidad, pero carece de pasión y compromiso. Es una gran y poderosa relación de amistad.

2. Encaprichamiento: Este tipo solo tiene un componente: pasión. Lo llamamos vulgarmente encoñamiento, aparece de repente y puede desaparecer con la misma velocidad. A veces incluso podemos sentir encaprichamiento por alguien que no conocemos: a mí me pasó con 15 años con un miembro de una boy band que se llamaba New Kids on the Block, creo que mi madre lo sentía por Camilo Sesto, y mi prima por Rosalía.

3. Amor vacío: Solo contiene compromiso. Esto es propio de los matrimonios concertados: la pareja se compromete, o la comprometen, por conveniencia, y no ha establecido previamente sentimientos de intimidad ni pasión.

4. Amor romántico: Esto es lo que llamamos enamoramiento. Es típico de los romances de verano y también al inicio de la relación, cuando vas a tope de pasión, atracción física y también intimidad emocional que hace que sientas que esa persona es perfecta para ti. El amor romántico no dura mucho y te pone una buena venda en los ojos en cuestión de ver los defectos de la otra parte, pero hay que reconocer que es divertido ese ratillo que dura. Cuidado con mitificar este estado: nos puede llevar a tener unas expectativas demasiado altas sobre lo que es una relación, olvidarnos de la autoestima y hacernos sufrir.

5. Amor de compañía: El mix de este tipo de amor son la intimidad y el compromiso. La mayoría de las parejas que vemos en consulta sexológica tienen este tipo de amor: tienen un alto grado de confianza y proximidad, tienen un compromiso fuerte, pero la pasión con los años se ha ido perdiendo, así que piden ayuda para mejorar esa faceta. Lo bueno es que, desde esta base, ¡se puede!

6. Amor fatuo: Es un amor con pasión y compromiso, pero con cero intimidad. Estos días he visto la serie sobre la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee (que también merece un artículo), y esta pareja en su inicio era un ejemplo de amor fatuo, ya que se casaron a los 4 días de conocerse. Probablemente tenían altos índices de pasión, sexo desenfrenado y planes de futuro, pero no se conocían lo suficiente como para que hubiese verdadera intimidad entre ellos.

7. Amor completo: Lo que el autor define como amor ideal tiene un poco de pasión, compromiso e intimidad. El porcentaje de cada cosa es lo que hace diferentes a las relaciones y a las personas, y es fascinante comprobar cómo lo que para unos es suficiente y agradable, para otros es frustrante y molesto. Pero parece que la alquimia perfecta es esta combinación de tres factores.

Como digo, no creo que exista una forma perfecta de amar o de llevar una relación, pero sí será aquella donde tú sientas comodidad y relax. Partiendo de esa base, ¡construyamos amor!

Como siempre, te leemos y escuchamos en nuestra web: www.saludplacer.com.¡Hasta pronto, placeres!