“A ser optimista se aprende”

Curro Cañete: "El miedo puede impedirte hacer tu propia vida" Leer más

– “No tengas miedo a nada” parece un mensaje muy oportuno y difícil de cumplir en tiempos de pandemia, ¿la situación sociosanitaria actual tiene que ver algo con este libro?

– Lo que vivo y experimento me inspira para mis siguientes libros. Lo hemos pasado muy mal, muchas personas han sufrido mucho, el miedo se ha quedado pegado en el cuerpo, hay mucha ansiedad y lo que quiero es contribuir a que la gente recupere sus sueños, su entusiasmo, su alegría y pueda volver a enfocarse en todo lo que quiere.

“No tengas miedo a nada”, mi nuevo libro, en el top ventas de libros de no ficción en España. Gracias gracias gracias gracias pic.twitter.com/R4BA7VpDcG — Curro Cañete (@CurroCanete) 24 de enero de 2022

– ¿Realmente es posible no tener miedo a nada?

– No es lo mismo vivir con miedo que tener momentos de temor en los que te haces consciente de que algo te está asustando. Creo que podemos aprender a vivir con confianza, a confiar en el proceso de la vida, en saber que cada cosa que sucede es por una razón. De esa manera los temores se reducen muchísimo, puede que no del todo pero posible sí es. Hay montones de personas en el mundo que viven sin miedo. Basta con ir a la India a hablar con un yogui y te darás cuenta.

Es difícil explicar en palabras cuánto nos gusta "No tengas miedo a nada". 😍



Aquí, su autor, @CurroCanete, nos echa una mano, dándonos algunas claves sobre su nuevo libro. ⬇️💙



¡Contadnos si lo habéis empezado ya en comentarios!@edit_planeta — Planetadelibros.com (@Planetadelibros) 11 de febrero de 2022

– Recomienda herramientas para que ese temor no nos bloquee, ¿hay una varita mágica?

– Yo creo en el trabajo, en que la magia la hace la perseverancia, el enfocarnos en lo que queremos y llevar ahí nuestra atención. Entonces llegará un día y verás que el sueño se hace realidad, ese día es de mucha felicidad. Luego continúa el camino hacia nuestro propósito de vida, el que cada uno tenga.

– ¿Trabajar en la superación de esa emoción puede requerir un esfuerzo sobreañadido en esta sociedad de las prisas?

– Que sea difícil no quiere decir que no podamos ir en esa dirección de vivir cada vez con más paz interior; independientemente de las circunstancias que haya, al final la última palabra sobre tu felicidad la tienes tú. Cada persona puede tomar decisiones sobre su vida y es bueno saber lo que queremos para poder más o menos vivir tranquilos, no digo que no vayas a tener un día negro, pero no vivirás continuamente con estrés y ansiedad.

– Usted mismo confiesa que cayó en un pozo tenebroso tras el primer confinamiento en verano de 2020, ¿cree que eso le convierte en alguien más válido para aconsejar a los demás o, por el contrario, puede poner en cuestionamiento la eficacia de su método?

– Si alguien piensa que con lo que enseño en mis libros dejo de ser un ser humano, está equivocado y tiene que buscar a otro. No conozco a nadie que no atraviese dificultades, desde luego no es mi caso, y mucho menos cuando he tenido la mente traumatizada de la que he tenido que sanarme con mucho trabajo y lo que espero es no tener que caer más en ese estado tenebroso; para eso explico las cosas que a mí me ayudan a mantenerme a salvo.

– Los expertos en inteligencia emocional dicen que tenemos que aprender a gestionar nuestros sentimientos negativos, que no son malos y que nos ayudan como persona, ¿está de acuerdo?

– Estoy de acuerdo en que todas las emociones dan mensajes para tu vida, para que vuelvas a reconectarte con tu fuerza, y en que la tristeza es buena en momentos. Lo malo es cuando esas emociones se convierten en directoras de tu vida. Desde Platón ya nos decían que cultivemos las emociones positivas como el amor, la alegría, el entusiasmo y la pasión porque nos van a ayudar a ser felices.

– ¿Cuál es el peor de los miedos, el más paralizante?

– ¡Hay tantos! El más paralizante puede ser el miedo a no ser amado, a ser castigado. Tenemos que aprender que el proceso de la vida se basa en equivocarse y aprender.

– Sus libros destilan optimismo, ¿es de los que siempre ha visto el vaso miedo lleno o eso se aprende?

– A ser optimista se aprende. Yo no lo he sido por naturaleza, he tenido que trabajarme mi optimismo y sigo haciéndolo, entendiendo que yo soy mi proyecto más importante.

– ¿Ser coach de famosos puede resultar contraproducente para aconsejar a lectores anónimos?

– La manera de ayudar a un adolescente, a un futbolista de primera división, a un ama de casa o a un alto ejecutivo es la misma. Todos somos seres humanos y tenemos las mismas necesidades, independientemente de la edad, raza, religión, creencia o clase social.

– Después de cuatro libros aún le quedan consejos para dar en un quinto?

– Lo del miedo al folio en blanco no va conmigo. Mi vida sigue con nuevas experiencias de las que surgen nuevas preguntas. El camino del autoconocimiento es infinito, así que no se me van a acabar las ideas o, al menos eso espero, porque quiero seguir haciendo mi propósito de vida durante muchos años. Ya tenido temas pensados para el próximo libro, no sé si serán las relaciones de pareja o los traumas. También quiero hacer un viaje a la India, así que la vida me va a ir diciendo cuál será mi próximo libro.