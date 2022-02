Cando fun a Medellín (1)

Mentres soa a Suite n.º 1 para violoncello de J.S. Bach, decido abrir a fiestra e gozar do tempo primaveral que nos agasallou o mes de xaneiro e co que principia febreiro. Asomado á fiestra escoito procedente dunha vivenda próxima a popular, La camisa negra, do colombiano Juanes. E nunha transposición máxica pasei da seriedade do chelo de Fournier á lixeireza do tema do cantante de Medellín. Escoitala permitiume rememorar a feliz estadía na capital do departamento de Antioquia en Colombia.

Ai, Medellín! Prometinche que sempre sería embaixador da cidade e case catorce anos despois continúo loando ese lugar controvertido pero marabilloso. Si, Medellín, “a máis educada”.

Cando recibín a invitación do Ministerio de Cultura para participar no Festival de Poesía de Medellín e da Fundación Sierra i Fabra para encontrarme con ensinantes, alumnado e institucións educativas, sinceramente dubidei. Pola cabeza pasaron eses clixés (certos, sen dúbida) de cidade violenta, golpeada polo narcotráfico, dunha pobreza extrema e con tantas bandas criminais que concentraban as súas operacións en lugares de todo o país. Jordi Sierra i Fabra, amigo íntimo e persoa namorada de Colombia, animoume a que aceptase o convite.

Tras uns días de serias dúbidas, ese carácter de impoñerme retos que me leva acompañando toda a miña vida impulsoume a viaxar a Medellín. Non as tiña todas comigo, pero un día de xullo de 2007 subín ao avión rumbo a Colombia.

Agora, catorce anos despois, sinto moi viva unha das experiencias máis gratas e fondas que vivín na miña vida.

Medellín estaba nun proceso de modernización extraordinario impulsado por Sergio Fajardo alcalde da cidade de 2004-2007 que, cun goberno variado de coalición, construíu os alicerces dunha cidade en desenvolvemento. Cansos os seus habitantes dos profundos conflitos sociais provocados polo cartel de Medellín, o pobo comezou a sorrir grazas aos proxectos de inclusión social que protagonizaban grandes infraestruturas, como os parques-bibliotecas en áreas urbanas conflitivas, os transportes colectivos, os eventos culturais e artísticos, a construción de bibliotecas e centros educativos. Ou sexa, todo un proxecto de renovación do espazo público e un intento de rexenerar unha cidade que estaba atemorizada.

Fun feliz en Medellín. Sentín alí o agarimo das súas xentes. Non cansaban de dicirche: “Gracias por venir”. A sociedade desprendía unha enerxía e unhas ganas de vivir, non doada de expresar. Emoción. Decisión acertada.

O Festival de Poesía de Medellín é un evento singular, dinamizador dunha cidade arelante de zume poético e degoiros de liberdade. Hai que vivilo para entendelo, porque durante dez días Medellín xira completamente arredor da palabra poética dun xeito dificilmente comprensible noutras latitudes. Dende 1991, poetas de 175 países interviron nun acontecemento sen par, deixando no ceo versos que acariñan e confortan. Os cidadáns son conscientes do valor da poesía na vida dos pobos e o Festival converteuse nun proceso non só poético, senón tamén cultural e espiritual para a transformación das conciencias individual e colectiva, capaz de xerar un impacto social de amplo espectro.

Non podemos esquecer que neste 2022 o Festival celebrará a súa 32ª edición e, a través de múltiples actos, reflexionarase sobre a urxencia de acadar a paz mundial e a paz coa natureza.

Eu participei na 18ª edición e fiquei asombrado do valor que as persoas daban á poesía. Entre o 14 e o 22 de xullo de 2007 reunímonos en Medellín 85 poetas de 60 países que recitamos nas nosas linguas de orixe. Actividades variadas como lecturas individuais e colectivas de poemas, conversas co público, obradoiros, exposicións artísticas, ciclos de cine e vídeo, concertos… Todo libre e gratuíto para unha comunidade que respiraba versos. Impresionoume ver teatros, auditorios, xardíns, prazas ao aire libre, salas ateigadas de persoas sentindo a poesía e que acudían aos actos cun interese e unha felicidade que é case imposible explicar. Eu recitei en galego e en castelán os meus poemas no Parque Zoolóxico de Santafé, no Xardín Botánico, nalgunha rúa e en Tutucán, un fermoso lugar que reproduce unha antiga e pequena vila antioqueña. O remate final tivo lugar no Teatro ao aire libre Carlos Vieco no Cerro Nutibara. Imposible transmitir como milleiros de persoas aguantaron baixo unha chuvia pertinaz as palabras nacidas nos cinco continentes e nos diferentes idiomas. Foi un espectáculo inenarrable. O público vibraba con cada xesto, con cada verso que aboiaba no aire. Cando lin os meus poemas, nuns dos momentos máis emocionantes da miña vida, saudei o auditorio coas seguintes palabras: “Boa tarde dende Galicia. Medellín consigue atrapar con sus ojos de emoción. Ya se os ve el nuevo rostro, vuestro verdadero rostro. Y yo voy a ser en Galicia embajador de vuestros sueños”. E deseguido lin dous poemas de Na fogueira dos versos. Os aplausos aínda resoan nos meus oídos porque se pousaron para sempre no meu corazón. Seguirei nun próximo artigo. Medellín e as súas xentes ben o merecen.