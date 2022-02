Una arqueóloga con alma divulgadora

A Elisa se le pone aún la piel de gallina al recordar aquel día en unas obras cerca de la Iglesia Santa María la Mayor en Pontevedra, donde estaba trabajando, cuando la pala de un obrero hizo un sonido “especial” y ella no dudó de que había tocado algo importante. Empezaron, con sumo cuidado, a retirar la tierra y poco a poco apareció el lienzo de la sillería que pertenecía al antiguo Pazo Fortaleza de las Torres Arzobispales del siglo XII que, hasta aquel momento, y a pesar de que se habían hecho anteriores sondeos, no habían querido mostrar su rostro. La sorpresa continuó cuando asomaron una serie de bolas de piedra que fueron utilizadas en su día como proyectiles de catapulta. El recuerdo de aquel hallazgo, que ofrecía una nueva visión de la Pontevedra medieval, aún emociona a la arqueóloga Elisa Pereira (Vigo, 1970), una de las mayores expertas en el patrimonio de Vigo y defensora a ultranza de la cultura y tradiciones gallegas y, sobre todo, de su divulgación.

Elisa procede de una familia obrera. Su padre era camionero y su madre trabajaba como cocinera en el bar familiar que ya regentaban sus abuelos en la zona de Tomás Alonso. La curiosidad por el pasado lo tenía esta viguesa ya de muy pequeña. Al contrario que otros niños, a ella le encantaba estar con personas mayores y escuchar durante horas lo que contaban sobre cómo era la vida antes.

Durante su etapa escolar -estudió en el colegio “Chouzo” y después en el Instituto Coia 2- Elisa se dio cuenta de lo diferentes que podían llegar a ser los profesores y lo mucho que eso influía en el aprendizaje de los alumnos.

Con el ánimo de convertirse en una de aquellas profesoras que ella tanto admiró, Elisa estudió Magisterio en Vigo. Fue al terminar la diplomatura cuando, precisamente uno de esos buenos docentes que marcaron su trayectoria, “me animó a seguir estudiando y matricularme en Historia, en la especialidad de Arqueología”.

La carrera le gustó a la viguesa, pero echó mucho de menos que hubiera una parte práctica, tan necesaria para conocer de verdad el oficio. “Y la pena es que no ha evolucionado mucho en ese sentido”, advierte.

Al acabar sus estudios, Elisa comenzó a trabajar como becaria en el Museo Quiñones de León, en Castrelos, donde se inició en la catalogación de piezas, la realización de unidades didácticas y el montaje de exposiciones. “Aprendí mucho, pero al estar siempre trabajando con becas no cotizaba y, al final, un grupo de trabajadores de allí nos decidimos a montar una empresa de divulgación cultural”, relata.

La divulgación apasiona a la arqueóloga; el reto de “presentar unos conocimientos y que la gente los entienda y los disfrute”. Así, desde la empresa organizaron interesantes exposiciones, visitas guiadas, gestión de centros y colaboraciones en yacimientos. Este proyecto duró unos años pero finalmente Elisa, a causa de una diferencia de opiniones con los otros socios, decidió desvincularse de la empresa y trabajar como arqueóloga autónoma, que es lo que continúa haciendo en el momento actual.

La experta ha participado en numerosas obras en Vigo y en otros puntos de Galicia. Asegura seguir disfrutando mucho de su trabajo, aunque siente que “pocas veces es justamente valorado”. “Algunos creen que la labor del arqueólogo es estar mirando cómo trabajan los demás”, lamenta. Nada más lejos de la realidad. Cuando se inician las obras, y durante todos los días en que hay movimiento de tierras, los arqueólogos tienen que permanecer al pie del cañón durante todo el tiempo en el que los obreros estén trabajando, atentos a lo que pueda aparecer. Mucha paciencia, los sentidos muy abiertos y un poco de suerte son los ingredientes clave en esos momentos. “A veces solo encontramos algo aislado; lo fotografías, haces un seguimiento riguroso, pero no ocurre nada más. Otras veces resulta que ese primer hallazgo forma parte de una estructura mayor. Entonces, das aviso a Patrimonio y hay que parar las obras. Luego el trabajo continúa en casa, ya que hay que redactar las memorias”, resume Pereira.

Ser mujer, advierte, no ha sido nunca un handicap para hacer valer su criterio en esas situaciones en que es necesario paralizar las obras.

“A ningún constructor le agrada que le paren el trabajo y yo procuro ser flexible, pero cuando llega el momento de imponerme, no tengo problema en hacerlo. Forma parte de mi responsabilidad”

Pero para Elisa, lo más interesante de los hallazgos no es el objeto en sí, “sino todo lo que hay detrás de él, las personas que vivieron en esa época, lo que ocurrió… Eso es la arqueología, contextualizar los descubrimientos, profundizar en las formas de vida de los que nos antecedieron. No se trata simplemente de colocar esos objetos en un museo”, apunta. Sin embargo, advierte que no siempre es posible llegar a conclusiones definitivas: “Por ejemplo, hay dibujos en algunos petroglifos prehistóricos que nunca sabremos lo que significan”.

Los descubrimientos arqueológicos, advierte, “muchas veces son una lotería”. Cuando se derribó el restaurante El Castillo, en O Castro, sí esperaban devolver a la muralla de Vigo parte de su esplendor. “Siempre es emocionante descubrir el pasado de nuestra ciudad, ese momento en que asoma un trozo del dintel de la muralla entre la tierra”, rememora.

Además, Elisa compagina el trabajo en las excavaciones con la docencia. Desde hace más de diez años imparte clases de Historia en el programa de Mayores de 55 años de la Universidade de Vigo. Y siempre intenta que sus clases sean lo más prácticas posibles. “La Historia y el Arte se aprenden mejor visitando museos, restos arqueológicos, iglesias…”, asegura.

La arqueóloga viguesa, que también gestionó el Centro de Artesanía Tradicional, es una apasionada de los oficios tradicionales. “Siento mucha pena al ver el vacío generacional que existe en Galicia; que los jóvenes no conozcan estos oficios y que se pierda además todo el vocabulario que los rodea, que es de una riqueza impresionante”, destaca.

Con ese ánimo por divulgar y por proteger nuestro pasado, Pereira escribió el libro etnográfico “A pantasma de Brandemirán”, con ilustraciones de Evaristo Pereira, “una forma de acercar a niños y mayores oficios como el de los ferreiros y las tecedeiras o el muiñeiro”.

Elisa es, además, vicepresidenta del Instituto de Estudios Vigueses, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la investigación y en la divulgación de todo lo que tiene que ver con Vigo y su comarca. “Todos trabajamos de manera altruista y somos como una gran familia”, afirma. “El Instituto cuenta con gente muy formada y todo aquel que quiere saber sobre Vigo tiene que acudir aquí. Sin embargo, y a pesar de ser la institución de este tipo que más publica de toda España, apenas contamos con apoyo institucional”, lamenta.

"No puedo entender que no se aprecie la valiosísima experiencia y sabiduría de las personas mayores”

La arqueóloga está soltera y vive con sus padres, “ahora es cuando más me necesitan”, asegura. Y es que, el respeto y admiración que sentía de niña por los mayores ha seguido creciendo: “No puedo entender que se haga sentir a estas personas que no sirven para nada, que no se aprecie su valiosísima experiencia y sabiduría, y que en tantas ocasiones se les abandone y mueran en soledad”, concluye.

Las pioneras encarnación cabré, la exploradora profesional

Encarnación Cabré (Madrid, 1911-2005) fue la primera mujer que se dedicó a la arqueología en España. Acompañó desde muy joven a su padre, Juan Cabré, uno de los pioneros de esta disciplina. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y antes de finalizar sus estudios participó en el IV Congreso Internacional de Arqueología, celebrado en Barcelona en 1929. Fue profesora de la Complutense y del Instituto Escuela de Madrid y formó parte de las Misiones Pedagógicas que puso en marcha la Segunda República.

Durante la Guerra Civil, Encarna se afanó para salvar el patrimonio artístico y finalizó su tesis doctoral con una beca en el Centro de Estudios Históricos.

Entre sus aportaciones más destacadas se encuentran sus estudios de la Colección Cerralbo, sus trabajos sobre las excavaciones de la necrópolis del Altillo de Cerropozo y los de arte rupestre de la cueva de Los Casares.

