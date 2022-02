Salvadores de la patria sin patria que les salve a ellos

Aquel miedo al futuro que ya es pasado Leer más

Me acordé de todo eso leyendo hace unos días las condenas a 28 años de cárcel a los líderes de Resistencia Galega Antón García Matos y Asunción Losada, con una foto que retrataba su soledad en un banco de la Audiencia Nacional donde estaban siendo juzgados y donde aceptaron, por restar años a la pena, su pertenencia a “grupo armado que buscaba la independencia de Galicia justificando el uso de la violencia contra personas y bienes”.

Me pregunté cómo se podían sentir de frustradas unas personas que ven que su vida no ha servido para nada, que han tenido que pasar la mitad de ella huidos, perdida su familia, su carrera o actividad laboral... Me pregunté si era posible, a no ser con la capacidad cognitiva reducida, creer que hay una coyuntura propicia al uso de la violencia como medio para alterar la estructura y distribución de poder. Sin embargo, me pareció cosa demasiado simple, a la hora de intentar identificar un perfil del terrorista, referirse solo a las fuentes de la psicopatología y más concretamente a los trastornos de personalidad.

¿Hay solo trastornados entre los que aceptan toda una imaginería patriótica, ese universo imaginario cerrado en sí mismo, sectario y autosuficiente del separatismo? ¿Qué estarán sintiendo Antón y Asunción con los años que le quedan por delante entre rejas al ver que afuera no existe apoyo social alguno a su causa y que sus acciones no han hecho más que reforzar las medidas coercitivas del poder, sus aparatos represivos? Estas decisiones de pertenencia a grupo armado cobran en Galicia mayor dureza porque no cuentan con el medio ambiente propicio que disfrutaron en ETA entre los años 70, 80, 90... En muchos municipios vascos los etarrras disponían de un prestigio social, con un pueblo cómplice que colaboraba y otro que miraba hacia otro lado, hasta el punto de recibirlos como héroes o recordarlos en fachadas si fallecían. Nada de ese caldo de cultivo existió nunca en Galicia.

Si se leen las decenas de entrevistas que el politólogo Fernando Reinares hizo a miembros de ETA en su libro 'Patriotas de la muerte' uno queda aterrorizado de la precariedad de ideas políticas, imprecisión de los fines y ausencia de propuestas alternativas que tienen la casi totalidad de los terroristas que dan sus opiniones. Y el hecho es que cuesta muy caro tratar de imponer al conjunto de la sociedad gallega un esquema político casi étnico y excluyente inspirado en un nacionalismo de pasamontañas. Un tercer acusado en el juicio, García Nogales, negó la calificación de terrorista contraponiéndola a la idea de su amor por Galicia, un país según él en extinción (pero que nunca le pidió ser salvado). Yo no sé si Matos, Losada o Nogales pertenecen a una camada de psicópatas con trastornos de la personalidad o fueron alguna vez jóvenes con ideales que creyeron en su causa salvadora. Pero me temo que no deben sentirse muy contentos habiendo entregado todo, para nada.