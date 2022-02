Madame X y el doctor

Mi abuela se me murió en las manos como un pajarillo de invierno. Suspiró que se iba y ya no estaba. Sí todavía aquel cuerpo menudo de algodón y porcelana, acurrucado en mí, pero no ella. Su amor, sus refunfuños y sus recetas se habían perdido en un segundo. Casi noventa años, borrados como quien pulsa una tecla.

Yo conocía la vida; o al menos había vislumbrado su néctar y su dolor en mi adolescencia. Así conocí la muerte, su extrañeza. No como hecho irrebatible, que pronto nos acompaña, sino ese instante preciso en que nos reclama la nada, saldado el breve préstamo. La última vibración eléctrica del cerebro; los 21 gramos del alma, emprendiendo el vuelo. Ha de ser como el destello verde que en ocasiones se observa al amanecer o en el ocaso, cuando el paisaje no pertenece ni a la oscuridad ni a la luz. Un fantasma es un ser que se ha extraviado en esa umbría. Se desorientó en la transición y se repite como un eco de sí mismo. Hay muertos que se creen vivos, aunque no constituyan más que un ruido o un jirón. Afirmo lo que desmiento. Como ateo que rechaza toda trascendencia, yo ignoraría haber muerto si la hubiese. En esa tibieza gris, los espectros se cruzan. Hay vivos que se creen muertos. Jules Cotard conocía la vida y conocía la muerte. Había practicado autopsias en La Salpetriere y había observado, como cirujano militar, los cuerpos destrozados a bala, bayoneta y metralla en la guerra franco-prusiana. Sabía distinguir perfectamente esos dos territorios en su cesura. Hasta aquel día de 1880 en que Madame X, como la nombró en su memoria, entró en su consulta. Para aquel entonces Cotard se había especializado en neurología y psiquiatría. Ninguno de sus estudios le había preparado para esta paciente. Madame X no solo negaba la existencia de Dios y del diablo. Se negaba a sí misma. –Doctor, estoy muerta. Madame X, de 43 años, aseguraba carecer de vísceras, músculos o nervios. Constituida exclusivamente de huesos y piel, le repugnaba comer, así que falleció efectivamente al poco tiempo. El Doctor Cotard formularía sobre su caso el síndrome que lleva su nombre. Poco se sabe de él. Los que padecen este delirio nihilista, por causas diversas, se refutan completos o a partes de sí. A veces refutan el mundo. Es un diagnóstico tan poético como clínico. Nos rodean los muertos que se creen vivos; al menos a través de lo que recordamos de ellos. Los contenemos. Mi padre me abriga cada día en el chaquetón del Celta que le heredé y mi abuela me regaña desde el destello distante de su mirada azul. Sin duda nos rodean los vivos que se creen muertos. Podemos ser nosotros mismos, en nuestras rutinas, como fantasmas que han de aparecerse a la hora señalada sobre el pretil del castillo y pronunciar su letanía. El confinamiento nos ha preparado para el ataúd o la fragua. Morirse es de cuarentena prolongada. La eternidad se paladea en cada instante que nos resta. No se necesitan grandes aventuras o realizaciones personales. Basta con una sonrisa compartida o con un goce íntimo. Hay que vivir en vida y morirse en la muerte sereno como mi padre. La había eludido de joven, cuando se cayó de una grúa, y cada día de sus cuarenta años de prórroga se sintió tan colmado, en nuestra pequeñez, que habría entrado en la consulta de Jules Cotard a ufanarse: –Doctor, estoy vivo.