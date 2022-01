Los “Rosebud” de don Camilo viven en Iria Flavia

En “Ciudadano Kane”, Orson Welles envolvió toda la trama de su guion en torno a la última palabra que su personaje Charles Foster Kane, trasunto del magnate de la prensa William Randolph Hearts, pronunció antes de morir: Rosebud. ¿Rosebud? ¿Qué es Rosebud? ¿Quién es o fue Rosebud?, se escucha inquerir por todos los rincones.

Marina Castaño, la segunda esposa de Camilo José Cela, aún ratifica, cuando se le pregunta, que las últimas palabras pronunciadas por su marido antes de dejar este mundo fueron, exactamente, “¡Viva Iria Flavia!”. Verdad o mentira, es una bella manera de presentar a este Camilo José Cela que a la hora de escoger un lugar donde radicar su legado material lo tuvo bien claro: tenía que ser en Iria Flavia, el lugar que le vio nacer, el pueblo de sus padres y abuelos, su cuna, su pequeña gran patria.

Para quien haya leído “La Rosa” nada de esto debería extrañar. Allí dejó escrito: “Ahora que, de mayor, y académico, y escritor conocido, y no sé cuantas zarandajas más… vuelvo a mi idea de la niñez y me duelo de haber perdido lo que tuve y de no estar vinculado, con hondas raíces, a la tierra”. Y es que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Cuando el propio Cela hizo pública su elección fue tajante y lo manifestó públicamente: “Considero mi deber la devolución a mi país de todo lo mucho que mi país me dio. Entiendo la función social de la propiedad y creo en las bibliotecas, en las aulas y en la cultura, ese motor de los pueblos que separa la prosperidad de la miseria. Para ello, para devolver a Galicia lo que no tengo sino prestado, estoy tratando de poner en funcionamiento la Fundación que lleva mi nombre en Iria Flavia”.

No hay, pues, misterio por resolver en el caso Cela. La Fundación que lleva su nombre en Iria Flavia es una creación suya puesta en marcha ya en vida que, quién sabe, tal vez se empezó a gestar cuando a aquel chaval que tanto admiraba a su abuelo ferroviario John Trulock, se le ocurrió guardar para sí un trozo de castaña que le había regalado y que, pásmense, envuelta cual joya en un diminuto estuche, el visitante puede encontrarse nada más entrar en la primera de las salas de la Fundación. “Sí, el coleccionismo fue, sin duda,una de sus grandes pasiones, por no decir su gran pasión - apunta el historiador Francisco Singul- y eso es sin duda lo que convierte su legado en, cuando poco, insólito. Tenía un afán coleccionista por guardar todos los objetos y documentos, importantes o no, que pasaran por su manos.Quiso documentar bien su vida y su obra, y a pesar de que llegaron a ofrecerle cantidades económicas muy tentadoras, nunca se desprendió de ninguno de sus manuscritos que, al menos para mí, son uno de los grandes atractivos del patrimonio de la Fundación”.

"A pesar de que le ofrecieron tentadoras cantidades económicas por sus manuscritos, se negó siempre a venderlos, nunca se desprendió de ellos”

El pasado 17 de enero se cumplía el vigésimo aniversario del fallecimiento del único Nobel gallego de la historia de la literatura y, como era costumbre en vida, también ha dado que hablar de su obra y su figura después de su muerte. En cuanto a lo primero, la pregunta es obvia: ¿Por qué ha dejado de interesar CJC? y, sobre todo, ¿por qué ha dejado de leerse su obra? El periodista Miguel González Somovilla, que acaba de editar cuatro novelas de Wenceslao Fernández Florez (otro escritor que en vida gozó del éxito de contar con miles de lectores, pero que luego cayó en olvido), resaltaba, en este sentido, y salvando las obvias distancias de altura literaria entre uno y otro, que temía que a Cela le estuviese empezando a pasar lo mismo.

Francisco Singul, sin embargo, cree que estas etapas de olvido postmortem forman parte de la literatura y de las artes en general: “Es un hecho que mucha gente ha dejado de leerlo, y en ello estriban varias razones. Por una parte porque, sobre todo tras ganar el Nobel, se prestó a una sobreexposicion meditática. Pero es que la propia historia de la cultura ha estado siempre salpicada de olvidos y rescates. La obra de Johann Sebastian Bach (1685-1750), hoy considerado por algunos como el “padre de la música”, padeció un olvido del que no fue rescatado hasta bien entrado el siglo XIX. Y es que, lo verdaderamente valioso, a la larga siempre se revaloriza. De hecho, yo estoy seguro de que dentro de unos años se redescubrirá a Cela, porque Cela fue, es y será un clásico. Y después, bueno, hay que reconocer que aunque fue un autor muy leído, e incluso famoso, las nuevas generaciones tienen muy pocas noticias de él; la mayoría de los jóvenes de hoy lo desconocen y desconocen la importancia de su obra”.

Entre las razones de ese olvido, habrá que apuntar que, para su desgracia, a Cela le han sobrevivido muchos de sus enemigos: “Es innegable que don Camilo, como personaje público -considera Covadonga Rodríguez, subdirectora de la Fundación- fue muy controvertido, un tipo de esos sin términos medios, al que amas o al que odias. Pero precisamente el objetivo esencial que tenemos en la Fundación es poner en valor su obra, su legado, difundir sus facetas menos conocidas, la del Cela pintor, la del editor, la del animador cultural, la de actor, la de amigo de escritores exiliados... Entre quienes visitan esta Fundacion percibimos que hay gente que entra con una imagen preconcebida y sale con otra muy distinta. Porque una vez que se recorre el Museo, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que, a su altura literaria, en Cela hay que sumar todo lo que hizo por la cultura gallega y española”.

“He de reconocer - señala Singul- que el Cela que yo conocí siempre me pareció una persona educadísima. ¿Que si se se inventó un personaje para vender mejor sus libros? Todo el mundo quiere vender. Y es lícito. Santiago Segura, si ir más lejos, no duda en ataviarse con sus camisetas de Torrente cada vez que aparece en televisión”.

El legado de Camilo José Cela que se custodia en la Fundación es único en la historia de la literatura. A los borradores y manuscritos de sus obras se suma un ingente epistolario, su biblioteca de trabajo, toda la bibliografía publicada sobre él, sus documentos, la inmensa mayoría de las informaciones y comentarios aparecidos en la prensa desde los años cuarenta, todas las ediciones y traducciones de su obra y el archivo completo de la revista Papeles de Son Armadans, que fundó y dirigió desde 1956 hasta 1979. A lo que hay que añadir numerosas obras de arte, colecciones y objetos, que Cela reunió a lo largo de su vida, así como las referencias personales que incluyen los títulos académicos y honoríficos que le fueron concedidos

Aunque no está expuesta a la vista del público, la Fundación alberga una pinacoteca de 529 obras originales, entre cuyos autores destacan Picasso, Miró, Ulbricht, Zabaleta, Vicente y el propio Nobel. La colección se completa con 322 grabados, 98 láminas y 518 carteles, además 385 caricaturas y viñetas.

Desde hace unos años, la Fundación está siendo gestionada directamente por la Xunta de Galicia, consecuencia ello de un proceso judicial por presunta malversación de fondos que, aunque todos los acusados resultaron absueltos, acabó con la expulsión de Marina Castaño del Patronato, hoy presidido por el propio conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y en el que no figura ninguna represesentacion directa de la familia de Cela. Ni siquiera su hijo, Camilo José Cela Conde, quien recurrió el testamento de su padre, en el que fue desheredado, y ante cuya denuncia el Tribunal Supremo resolvió reconocer su derecho a percibir dos terceras partes de la herencia, unos 5,2 millones de euros.

“Ciudadano Kane” finaliza con la inolvidable secuencia de una hoguera a la que la cámara se acerca hasta enfocar nítidamente, en un primer plano en llamas, una plaquita que lleva inscrito el nombre Rosebud y proporciona señas de identidad al trineo con el que de niño jugaba el protagonista: sí, Rosebud era el símbolo de su infancia, el juguete preferido de su patria y su más profundo recuerdo. Eso lo sabemos los espectadores, pero nadie más. Así lo quiso Welles. Pero si el “Ciudadano Cela” tuvo un Rosebud, seguro que se puede encontrar en Iria Flavia.

Cartas y olvidos

En una reciente entrevista, el escritor Arturo Pérez Reverte declaraba: “No perduraré. Cuando muera, nadie me recordará”. No hace tantos años que los escritores permanecían en la memoria de la sociedad durante mucho tiempo y sus obras continuaban leyéndose años después de su desaparición física, aún sin haber sido galardonados con premios como el Nobel. Ahora ser escritor ya no es garantía de inmortalidad, y cada vez menos. A Francisco Umbral, probablemente el autor español más popular de su época, apenas ya se le recuerda y sus obras se leen cada vez menos. Con Camilo José Cela puede ocurrir otro tanto, vistas las escasas conmemoraciones que se han ocupado de recordarnos los veinte años que acaban de cumplirse de su fallecimiento. Es posible que la imagen negativa de Cela, emanada de sus enfrentamientos con periodistas y allegados, su personalidad irascible y destemplada en ocasiones, y su adscripción ideológica a los aledaños del franquismo en sus comienzos haya contribuido a instalar en ese olvido una obra que en su tiempo fue de las más creativas y vanguardistas y que mantiene vigentes algunos de sus mejores valores. Es curioso que el episodio más destacado en esta fecha haya sido el de la carta que su viuda Marina Castaño ha hecho pública, llena de denuncias de traiciones de amigos y allegados, más cercana al morbo que al homenaje y al recuerdo.

Hablando de cartas, la correspondencia que Camilo José Cela ha mantenido a lo largo de su vida, en su mayor parte inédita, conforma un corpus documental que podría aportar una riqueza impagable a la historiografía de la vida intelectual española del siglo XX. Según algunas fuentes, son más de 95.000 cartas de unos 14.000 autores con los que Cela intercambiaba correspondencia, que están prácticamente inéditas. Para mantener la memoria del escritor gallego sería de interés que se conociera al menos parte de esa ingente producción epistolar. Sobre todo cuando se sabe que se conservan no sólo las cartas que muchas personalidades de todos los ámbitos mantuvieron con el escritor sino también las contestaciones de éste a sus interlocutores, de las que acostumbraba a guardar copia. Ese valor documental está explícito en un libro publicado por Destino en 2009 con el título de “Correspondencia con el exilio”, que reúne las cartas que Cela intercambió con trece escritores españoles exiliados tras la guerra civil, con quienes tuvo la elogiable y valerosa iniciativa de divulgar su obra en la revista “Papeles de Son Armadans”, una publicación que acogió en sus páginas a grandes escritores, poetas y ensayistas durante la dictadura. Para muchos de los escritores exiliados esa revista fue su único contacto con la sociedad española de la posguerra. Francisco Ayala, Américo Castro, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Fernando Arrabal, María Zambrano, León Felipe, Luis Cernuda, Ramón J. Sender… dejaron en las páginas de los “Papeles…” un valioso testimonio de la España del exilio. Además estas 800 cartas proporcionan algunas claves sobre el trabajo editorial de C. J. Cela y de sus relaciones con la política y la cultura del momento.

La Biblioteca Virtual del Instituto Miguel de Cervantes y la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela de Iria Flavia atesoran, accesible a través de su página web, una parte importante de la correspondencia manuscrita de Cela, en sus versiones en PDF, de autores como María Zambrano, Max Aub, Alberti, Manuel Altolaguirre, Cernuda, Guillén… quienes les hacen llegar a veces incluso textos mecanografiados de borradores de obras de teatro (Max Aub), índices de ensayos como “Poesía y Literatura” de Luis Cernuda, reproducciones de tarjetas de visita o textos censurados como el “Homenaje a los que nos han seguido”.

Poco a poco se van teniendo noticias de la correspondencia inédita de Cela. Recientemente el “Diario de Ibiza” ha publicado dos cartas del escritor ibicenco Cosme Vidal Llàser al autor de “La colmena” y en otro periódico se han divulgado las del profesor y crítico catalán Antonio Vilanova.

En otro sentido, se han dado a conocer las que Juan Aparicio, director general de Prensa durante el franquismo, intercambió con Cela sobre la revista “Papeles de Son Armadans”, donadas por la familia de Aparicio al archivo privado de García de los Reyes. Y últimamente también se ha aireado una carta de 1938 dirigida al Comisario de Investigación y Vigilancia en la que un Cela de 21 años ofrece sus servicios sobre “personas y conductas… de determinados individuos”.

Sería conveniente, por tanto, que la correspondencia de Cela fuera divulgada en publicaciones contextualizadas para evitar futuras manipulaciones y contrasentidos.

Madera de boj: punto y final en la Costa da Morte La última novela publicada en vida por Camilo José Cela fue la que aquel lejano día de 1947 prometiera dedicar al mar de Galicia. “Madera de boj” se le atascó durante años y sólo pudo terminarla con mucho esfuerzo y la determinación de hacer un alto en la vorágine por la que se vio abducido tras la concesión del Nobel en 1989. La había comenzado cinco años antes en Muxía, en la Costa da Morte, en un momento en que estaba “buscándole la clave al país”, según cuenta en la misma novela (p. 217). Acumuló desde entonces una ingente cantidad de documentación sobre los naufragios sucedidos en la comarca, mientras asimilaba un léxico y un vocabulario propios de aquella geografía y estudiaba los dichos, las costumbres y las tradiciones de aquellas tierras. Con todo eso Cela elaboró un lenguaje deslumbrante en el que introduce términos y giros del gallego, en la línea de Valle-Inclán, para contar una historia sin principio ni final, sin nudo y sin desenlace, sin personajes principales, en la que un coro de voces mezcla los recuerdos del pasado con hechos actuales, la realidad con el ensueño y la ficción, la mitología con la historia, en una estructura en la que el clasicismo y la vanguardia se dan también la mano. Los protagonistas son los barcos que se han hundido en la Costa da Morte desde 1898, de los que Cela lleva un minucioso registro de nombres, modelos, circunstancias. Y también las creencias y las supersticiones, las meigas y las leyendas galaicas, los remedios caseros contra los males del cuerpo y del alma, los refranes y las coplas, la tradición, que el novelista relaciona con vivencias personales. Con la estructura de “Madera de boj”, circular como la vida y como las mareas, Cela cierra el itinerario iniciado con “La rosa”, un itinerario asimismo circular, pues se trata, también aquí, de un viaje en busca del alma del país, en el que aparecen viejos compañeros de colegio, amigos de juventud, camaradas de la guerra, personajes fascinantes. El círculo se cierra definitivamente con la muerte porque “la novela es un reflejo de la vida y la vida no tiene más desenlace que la muerte” (p.296). La muerte, ese otro naufragio.

“La mitad de los bienes de la fundación los legó mi madre” Camilo José Cela Conde - Escritor. Hijo de CJC

Camilo José Cela Conde prefiere ignorar el contenido, y hasta la existencia, de la carta de Marina Castaño que, entre otras cosas, le atribuye a él haberse apropiado de cuadros cedidos por su padre a la Fundación y reprocha a ésta no haberse acordado nunca de su madre, Charo Conde, la primera esposa del Nobel, ni de él mismo, ni siquiera ahora. Agradece, -eso sí, con matices- que la Xunta de Galicia organice a lo largo del año diversos actos conmemorativos del vigésimo aniversario del fallecimiento del escritor de Iria Flavia.

–Aunque la Xunta de Galicia ha puesto en marcha un programa de actos a celebrar durante el año, los admiradores incondicionales de CJC denuncian que desde ciertos círculos hay gente empeñada en “olvidarse” de Cela y su obra. ¿Coincide con esta apreciación? ¿Aprecia usted que la figura de su padre, todo un Nobel, no está siendo tratada como merece dada la importancia de su obra?

–Siendo hijo de Camilo José Cela, va a ser difícil que pueda escapar a la tentación de creer que nunca se hace lo suficiente por mantener su figura y apreciar su obra. Pero entiendo que es ley de vida el que los clásicos —y estoy seguro que mi padre lo es ya— pasen a ser recordados y leídos de otra forma. No obstante, parece que una institución como la Xunta debería volcarse en el único premio Nobel gallego. Y no sé si será por cuestiones políticas; en todo caso, seguro que extraliterarias, pero da la impresión de que no se trata a Cela como merece la importancia de su obra. Siempre anda por detrás, por más que no se diga en voz alta, ese sambenito de que escribió su obra principal en castellano... Aunque también hay que reconocer que la Xunta ha puesto en marcha el programa de actos al que usted se refiere para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte de mi padre y el octogésimo de la primera edición de La familia de Pascual Duarte. Que yo sepa, ni en Baleares, donde tantos años vivió, ni desde ningún ministerio de Madrid se ha hecho nada semejante. Tampoco parece que las principales instituciones culturales de España se hayan acordado mucho de él en este año de aniversarios. La Biblioteca Nacional, sí, pero el ministerio de Cultura o el Cervantes...

“¿Que si “¡Viva Iria Flavia!” fueron sus últimas palabras? Conozco lo bastante las prácticas médicas como para saber que hablar de los vivas y los amores en el momento de su muerte es una gilipollez”

–Desde la Xunta se ha anunciado el programa de actos que antes le citaba como una especie de “nueva etapa” de la Fundación Iria Flavia tras las polémicas de las que estuvo rodeada. ¿Se han puesto en contacto con usted para invitarle a participar en esta nueva etapa?

–No, no se han puesto en contacto conmigo; puede que hayan perdido mi teléfono y mi correo electrónico. Se limitaron a convocarme, que no invitarme, a la ofrenda floral del cementerio de Iria Flavia.

–Soy consciente de que las relaciones con su padre no acabaron precisamente bien. Pero, antes de que ello sucediera, ¿hablaron en alguna ocasión entre ustedes del proyecto de la Fundación y de como quería él que la Fundación funcionase?

–Las relaciones con mi padre acabaron siendo muy distantes pero antes de que sucediera eso me consta que tanto él como mi madre tenían a la Fundación de Iria como algo muy querido. Y ya que estamos, habría que acordarse de que la mitad de lo donado por mis padres a la Fundación lo legó mi madre. No es nada fácil encontrar la huella de Charo, y ni siquiera un simple testimonio de agradecimiento, en la Fundación.

–Marina Castaño ha hecho pública una carta en la que, entre otras cosas, y cito textualmente, dice: “Tu legado, por desgracia, está desperdigado. Los cuadros de Picasso, de Miró, de Zabaleta, etc, lucen en despachos oficiales. Bueno, los que quedan, porque ahí metió mano tu pariente cercano. Fíjate qué amargura: lo que tú quisiste guardar allí para siempre se lo está llevando quien tú no querías que lo hiciera”. No hace falta ser muy perspicaz para identificar a ese “pariente cercano” con usted. ¿Qué tiene qué decir ante estos “comentarios”?

–Sería un irresponsable si hablase de un artículo que ni he leído ni voy a leer. Por cierto, ¿dónde se publicó? ¿En el New York Times? Sea como fuere, hay cosas que se califican por sí mismas sin necesidad de que les ayude nadie.

Ni la Xunta ni la fundación se han puesto en contacto conmigo; puede que hayan perdido mi número de teléfono o mi correo...

–Es curiosa la aparente contradicción entre lo que escribió (y cómo lo escribió) CJC en sus libros y su empeño en labrarse una imagen de hombre no precisamente muy refinado ante los medios de comunicación. ¿Esto responde a la clásica dualidad Dr. Jekyll/Mr. Hyde? O, a fin de cuentas, con sus desplantes, lo único que quería CJC era que sus libros se vendiesen?

–Todos los escritores crean personajes y, en primer lugar, el de ellos mismos. El que se autoadjudicó CJC da risa a quienes le conocieron de cerca pero servía para mantener esa imagen de enfant terrible que tanto fascinaba a la prensa.

–En Papeles de Son Armadans (cuyos ejemplares se conservan en la Fundación), CJC rescató a muchos escritores exiliados o que habían sido hasta perseguidos por el franquismo ¿Fue esa su manera de “autorredimirse” de su etapa de censor y su postura complaciente con la dictadura?

–Quienes conocieron a mi padre saben que eso de autorredimirse no entraba en su forma de ser. Ejerció de censor como medio para volver a Madrid tras la guerra civil y, pocos años más tarde, le habían echado de la Asociación de la Prensa —con lo que no podía colaborar en los diarios, su medio de vida— y le habían prohibido tanto la publicación de La colmena como la segunda edición del Pascual Duarte. Eso sucedió muchos años antes de que apareciesen los Papeles de Son Armadans. Desde luego que mi padre no fue un revolucionario que se echase al monte pero eso de postura complaciente con la dictadura... Basta con leer lo que decían de él los ministros y directores generales en la época (1942) en que se publicó La familia de Pascual Duarte.

–Usted cree, en serio, que la última frase que pronunció CJC fue “¡Viva Iria Flavia!”?

–Mi padre murió de insuficiencia respiratoria. O bien estaba intubado y sedado o hicieron una carnicería con él al mantenerle despierto mientras agonizaba ahogándose. Conozco lo bastante las prácticas médicas como para saber que hablar de los vivas y los amores en el momento de su muerte es una gilipollez.