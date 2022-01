“El ‘español’ más importante de la historia fue un judío: Santiago”

Con más de setenta libros publicados, el sacerdote jesuita y catedrático de la Universidad de Deusto Fernando García de Cortázar (Bilbao, 1942) ha sabido nuestro pasado en obras que se han convertido en best sellers sin por ello traicionar el rigor histórico. La más reviente, “

"Paisajes de la historia de España” (Espasa), evoca los sucesos que han tenido lugar en medio centenar de lugares, desde Ampuria a Ermua, para explicar pieza por pieza el puzzle de la historia de España desde los primeros asentamientos fenicios hasta la actualidad.

"El paisaje es historia, conserva las huellas del pasado, evoca las sombras de otro tiempo. Así lo veían los escritores del 98 —Azorín, Machado, Unamuno... —, y con esa idea he escrito 'Paisajes de la historia de España'", Fernando García de Cortázar. https://t.co/bw7KmudxyT pic.twitter.com/2sl7wxJL3T — Editorial Espasa (@editorialespasa) 5 de diciembre de 2021

– Comienza su libro con Ampurias y acaba con Ermua para resumir en 43 lugares y 450 páginas dos mil años de historia, una ardua tarea ¿por qué se decidió a escribir este libro y escoger esos lugares en concreto y no otros?

– El paisaje es historia, conserva las huellas del pasado, evoca la crónica de un país, de una nación, nos habla de lo que hemos amado y odiado, de lo que hemos creado y destruido, de lo que hemos soñado y lo que se ha desvanecido. Con “Paisajes de la historia de España”, he querido contar nuestra historia a través de medio centenar de lugares que contienen la memoria de una época o de un momento histórico que ha marcado el rumbo de nuestra historia durante siglos.

– ¿Qué lugares destacaría por su belleza y peso en la historia?

– Ampurias, Mérida, Santiago, Córdoba, Salamanca, Sevilla … Todos y cada uno de los lugares que recorro en el libro aúnan belleza y peso histórico. Pero si tuviera que elegir uno, de majestuosa perfección, me quedo con el Pórtico de la Gloria, la puerta más hermosa del mundo, el gran icono de España. Una especie de Divina Comedia en piedra, que compendiaba todo el saber teológico de su tiempo con la enigmática sonrisa del profeta Daniel, la Mona Lisa de la Edad Media.

– ¿Y cuál de ellos es imprescindible para comprender la España actual?

– Hay unos cuantos, pero diré dos: Cádiz, que es la cuna de la España contemporánea. Allí, en plena invasión napoleónica, coinciden los principios revolucionarios basados en la soberanía nacional y los ciudadanos dispuestos a llevarlos a la práctica. Sin las Cortes de 1810 es imposible entender la España contemporánea. Y el Parador de Gredos, cuyos muros no han olvidado el día que llegaron los padres de la Constitución de 1978 en busca de paz y silencio para afinar el texto que presentarían a las Cortes.

"España no es una abstracción ni un mero trámite legal cumplimentado en 1978, es el fruto de una larga tradición, de un prolongado hermanamiento..."

– Afirma que esta obra es un ejercicio contra los intentos de fomentar la desmemoria, ¿cuáles son esos intentos?

– Hoy la irrelevancia del discurso separatista ha llegado a cobrar una fuerza innegable. Y como cualquier secesionismo, lo hace afirmándose sobre la negación de la realidad histórica y presente de España. No es la primera vez que ese nacionalismo separatista, flanqueado por un rancio populismo, proclama que España es una falsedad, pero sí que consigue cierta audiencia, además de la parálisis inquietante, cuando no la complicidad, del Gobierno. Con Paisajes de la Historia de España he querido recordar, una vez más, que España no es una abstracción ni un mero trámite legal cumplimentado en 1978, es el fruto de una larga tradición, de un prolongado hermanamiento, de un deseo claramente expresado de continuar la vida en común… el producto de un enriquecedor proceso de mestizaje y de un ímpetu cultural desarrollado a lo largo de los siglos.

– ¿Qué opina de la Ley de Memoria Democrática?

– La historia debe cumplir una misión esencial: iluminar el pasado, sustituir los mitos, leyendas y falsedades por conocimiento verdadero. El problema no es que se reescriba, que se hace continuamente; el problema es que esa reescritura se aleje de la verdad de los hechos para potenciar una versión determinada de nuestro pasado. En España existe ese problema. Tenemos la rémora del nacionalismo separatista y a la vez un Gobierno que habita en las coordenadas morales de los líderes totalitarios que sirvieron de inspiración a Orwell para escribir su novela 1984, empeñado en reescribir el pasado y manipular el presente a su conveniencia, cuando no en borrarlo directamente. ¡Pobres españoles! Atrapados sin remedio bajo los sermones enfermizos de una ley de la memoria aberrante, hija de su obsesión patológica con Franco y sus fechorías de hace más de medio siglo. Paradoja escarnecedora, el gobierno mientras agita la memoria del franquismo, nos exige amnesia respecto de los crímenes y atrocidades de ETA.

– Dedica un capítulo al Valle de los Caídos, ¿qué haría con él?

– Hay lugares que son la crónica, el recuerdo de una época: a veces es un tiempo de luces, como el aula de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, y otras de sombras, como el franquismo. El Valle de los Caídos es el símbolo de una época de nacionalcatolicismo. Creo que hay que conservarlo. No vamos a tirar el Coliseo porque allí los romanos celebraban matanzas espeluznantes ni las pirámides debido a que fueron construidas con el derramamiento de tanta sangre. A mí me parece bien que se mantenga la abadía, como centro religioso cultural, lo mismo que ocurre en célebres lugares de Europa, pero ya sin esa dependencia de los presupuestos del Estado. Y por supuesto, aunque no sabría muy bien cómo, quitaría al monumento cualquier elemento de exaltación del régimen franquista, régimen que ahora está suscitando una división artificial entre los españoles, que se habían reconciliado com la Transición.

– ¿Y de la historia que se enseña actualmente en los colegios?

– La historia tiene cada vez menos peso en los planes educativos. Y es una desgracia, porque constituye una vacuna contra la ignorancia, un antídoto contra las distorsiones de la ideología y de la propaganda. La historia nos enseña, además, que la identidad es un proceso: España, como Francia o Gran Bretaña, es lo que ha sido a través de su historia. Por eso suelo decir que desconocerla es como carecer de derechos civiles. Y por eso, el proyecto que suprime del temario de Historia de España todo lo anterior a 1812 es una auténtica barbaridad, porque priva a los españoles de lo que vengo en llamar el patriotismo cultural.

– Reivindica un patriotismo cultural español, ¿a qué se refiere y por qué cree que hay que reivindicarlo? ¿es posible conjugar ese patriotismo español con patriotismos regionales o son conceptos excluyentes?

– Cuando hablo de fomentar el patriotismo cultural estoy hablando de cimentar la adhesión sentimental a la nación mediante la historia y el incalculable tesoro de nuestras expresiones artísticas y literarias, que confirman la existencia de una personalidad más allá de cualquier esfuerzo político por impugnarla, más allá de toda indolencia cívica para preservarla. Mi patria no se reduce a un himno o a una bandera sino que es la lengua, el legado universal de España, las grandes creaciones del alma de nuestros más eminentes antepasados. Se puede y debe conjugar ese patriotismo con identidades regionales y adscripciones locales pero hay que reconocer que se han cometido auténticos disparates trazando fronteras entre los españoles magnificando supuestos sentimientos telúricos o engrandeciendo los esmirriados sucesos que ocurren cerca de la taberna, el campo de futbol o el campanario de la aldea.

– Haga un esfuerzo de selección ¿Cuál es el paisaje más singular y trascendente de cuantos pueblan su libro?

– Todo lo que gira en torno Santiago. Sin duda alguna el “español” más importante es un judío: Santiago .Ya no importa que en la catedral reposen o no los restos del apóstol, puesto que su nombre recorre buena parte de la historia de España. Desde la Edad Media hasta la batalla del Ebro y la versión franquista de la guerra fría, pasando por la conquista de América y la guerra de la Independencia. Y el Camino Jacobeo que termina en la catedral compostelana no sólo es una calzada importantísima de peregrinación, sino también de expresión cultural, literaria y artística con las lenguas romances y el románico y el gótico en su horizonte. También una ruta mercantil de primer orden. Con razón afirmó Goethe que Europa había nacido de la peregrinación a Santiago.

– ¿Considera que España debe pedir perdón a Latinoamérica por su conquista?

– Me parece absurdo. ¿Se imagina a los franceses de hoy llorando la destrucción de la Galia romana por parte de francos y godos? ¿O pasando factura a los italianos de hoy por la brutal represión que sufrieron los galos? Decir, como llegó a decir Lopez Obrador, que la población indígena de América sigue sufriendo las consecuencias de la conquista española es tan disparatado como que un soriano culpe, ¡en pleno siglo XXI! , a los romanos de todos sus males. Ni la historia de España se detuvo en el preciso momento en que Escipión destruyó Numancia ni la de América en las jornadas bélicas de Cortés o Pizarro. Y una pregunta que estaría bien que alguien respondiera: ¿Qué hizo la América criolla de la independencia por los auténticos herederos de las civilizaciones precolombinas? Presiento un silencio sepulcral. Ciertamente, es descorazonador seguir viendo ejemplos de tan escandalosa hipocresía. Mucho mejor que organizar frívolas fiestas de perdón por los atropellos del pasado es mejorar el conocimiento de este sin las manipulaciones ni los anteojos del presente.

– ¿La historia la escriben los ganadores?

– No siempre. Muchas veces la escriben los vencidos, cuyas interpretaciones sobre su propio dolor y sobre su derrota suelen calar más hondo en el imaginario popular que las versiones de los propios historiadores. Julio César, por ejemplo, ganó la guerra civil que echó abajo la República romana, pero Lucano canta la causa del perdedor Catón ,el estoico que se suicida.

– ¿Hay dos Españas?

– Hay que tener cuidado con los tópicos. Si hoy existen dos Españas no son las de derechas y de izquierdas, sino la de los políticos y líderes de opinión empeñados en mantener viva esa imagen y la de los ciudadanos que cumplen con su deber, trabajan y no miran al pasado con mirada sectaria y que jamás adquieren verdadera dimensión en los medios de comunicación.

– Incluye referencias literarias y medio centenar de ilustraciones , ¿qué autores resultan imprescindibles para usted o le conmueven más?

– Soy un apasionado lector de nuestros clásicos del Siglo de Oro. España no ha dejado huella más perdurable en el mundo, más viva, más luminosa, que las obras de Cervantes, Teresa de Jesús, Lope de Vega, Gracián… cumbres de una lengua de asombros y descubrimientos, de celebración pero también de crítica, una lengua que un día es la de San Juan de la Cruz y al siguiente de Quevedo, que un siglo sirve para dar rienda suelta al pesimismo de Larra y al otro vuela junto al jinete de Lorca que nunca llegará a Córdoba; lengua, no del imperio, sino de la imaginación, del amor, de la justicia; curva airosa Perez Galdós a Vargas Llosa, pasando por Sor Juana Inés de la Cruz, Ruben Darío, César Vallejo, Octavio Paz…