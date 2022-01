La artista que desafió los límites

La vida de Ángela de la Cruz (A Coruña, 1965), una de las artistas españolas vivas más reconocidas internacionalmente y única española que fue candidata al prestigioso Premio Turner, es realmente extraordinaria. La gallega ha desafiado las convenciones, las modas, la enfermedad, los límites y a su propia suerte y plasmado su arrolladora personalidad y sus experiencias vitales en obras que se exhiben en museos de todo el mundo.

Ángela hizo las maletas con 22 años y se mudó de su A Coruña natal a Londres en busca de un movimiento cultural y una independencia que no encontraba en su ciudad. Allí sigue viviendo y trabajando y desde allí contesta a las preguntas para este reportaje con la ayuda de una de sus asistentes. Ellos son sus manos y muchas veces su voz desde que en 2006 sufrió un grave derrame cerebral que le dejó importantes secuelas.

Pero hay que remontarse al pasado para entender a esta artista rompedora y acercarnos a ella lo que nos permita, ya que rechaza responder algunas de las cuestiones más personales.

¿Quién soy? “Una minimalista emocional”

Ángela era una niña con una enorme curiosidad por la cultura y, en lugar de cromos o muñecas, ella coleccionaba recortes de periódicos y revistas con sus temas favoritos. Ese interés no fue especialmente promovido por sus padres, un podólogo y una economista que tuvieron cinco hijos, de los que Ángela es la segunda. “Aunque a ellos les gustaba el arte no solían llevarnos a ver exposiciones ni museos”, cuenta. Sin embargo, algo latía en su genética que les provocaba un interés innato hacia lo artístico. “Mi hermana Lourdes también pinta y casi todos en la familia son creativos a su manera”, comenta la protagonista.

La pequeña Ángela se pasaba horas encerrada a su habitación dibujando, leyendo y escuchando música, “pero no porque fuera muy creativa, sino para escapar de mi enorme familia y crear mi propio mundo”, asegura. En aquel momento, recuerda que tenía como referente a Marie Curie: “Quería ser una mujer tan inteligente y sensible como ella”.

Los padres de Ángela eran muy diferentes entre sí: “Mi padre tenía un lado un poco excéntrico y mi madre era siempre muy realista”, describe la artista. A Ángela nunca le gustó someterse a ninguna autoridad y su rebeldía le acarreó problemas en casa y en la escuela. “Los colegios a los que fui eran muy estrictos y yo sentía que necesitaba espacio. Hoy es diferente porque la gente es más diversa, pero en mi época todo era muy rígido y me castigaban a menudo”, recuerda.

“Me impactó mucho, estaba impresionada por músicos como Antón Reixa y Os Resentidos”

En ese ambiente, era normal que un movimiento vanguardista y fresco como la Movida Viguesa le atrajera enormemente durante su adolescencia. “Me impactó mucho, estaba impresionada por músicos como Antón Reixa y Os Resentidos”, dice.

Aunque el arte ya le interesaba, cuando llegó el momento de elegir carrera Ángela optó por estudiar Filosofía y Letras en la Universidade de Santiago. “Disfrutaba mucho leyendo y tenía curiosidad por muchas cosas. Además, ¡los chicos que estudiaban Filosofía eran los más guapos!”, bromea. Sin embargo, admite que estos estudios no le aportaron nada. “Todo el mundo era muy serio y yo estaba mucho más interesada en la cultura contemporánea y en el mundo de la noche”, admite.

Así, al poco tiempo de terminar la carrera decidió viajar a Londres en busca de esa vida cultural y de la formación artística que tanto anhelaba. Recuerda con entusiasmo su primera impresión al aterrizar en la capital británica. “Me encantó, incluso más de lo que me imaginaba, y me sigue fascinando a día de hoy”, asegura.

“En Londres crecí en todos los aspectos; encontré a gente que me ayudó a desarrollarme y convertirme en la artista y la persona que soy ahora”

Durante la primera semana conoció a Gerry, “el amor de mi vida”, y fue trazando junto a él el camino que realmente deseaba. “En Londres crecí en todos los aspectos; encontré a gente que me ayudó a desarrollarme y convertirme en la artista y la persona que soy ahora”, agradece.

Enlazó numerosos trabajos precarios para financiarse sus estudios de arte y empezó a conocer a las personas que le guiarían en sus primeros pasos. “Asistía a muchas clases y escribía y leía continuamente. Aprovechaba a tope mi tiempo libre para empaparme de la cultura que bullía por toda la ciudad: desde música clásica a conciertos punk, teatro, por supuesto museos… Todos mis profesores me influyeron de alguna manera, pero también era bastante independiente”, advierte.

“Descubrí un lenguaje diferente con el que podía expresar mis sentimientos: el lenguaje del minimalismo”

La coruñesa iba trazando su camino artístico, pero la muerte de su padre, a mediados de los años 90, dio un vuelco a su proceso creativo que fue el inicio del estilo por el que se convertiría en una de las artistas más aclamadas del momento. “Su muerte tuvo un gran impacto en mí; sentí como si hubiera perdido mi médula espinal y traté de transformar esa sensación en algo creativo, aunque realmente creo que es algo que sucede a casi todos los artistas”, considera. Su primera reacción fue destrozar el marco que tenía ante ella, un gesto que supuso una liberación, una negación a los espacios limitados y rígidos, un rechazo a la autoridad. Era el inicio de una forma nueva de crear y de exhibir sus trabajos; una forma de arte sin barreras que se extiende más allá de las limitaciones de la “pintura” y la “escultura”. “Descubrí un lenguaje diferente con el que podía expresar mis sentimientos: el lenguaje del minimalismo”, define. Desde ese momento, los lienzos torcidos, los bastidores deformados y la autodestrucción de la pintura han sido habituales en su trabajo.

Sin embargo, aún había un dificilísimo escollo que iba a poner la vida de Ángela de la Cruz al límite: un derrame cerebral que sufrió en 2006 y que la dejaría primero en coma y durante dos años postrada en una cama de hospital. Acababa de saber que estaba embarazada y, a pesar del peligro que suponía, decidió seguir adelante con su embarazo, del que nacería su gran obra: su hija Ángela. Pero de este complicadísimo momento de su vida prefiere no hablar.

Tras una larga y dura recuperación, y a pesar de las secuelas de movimiento y de dicción que le dejó el derrame, Ángela mantuvo su creatividad intacta y regresó a su estudio por la puerta grande: la primera exposición individual que realizó -“After”, en el Camden Arts Centre- le valió la nominación al Premio Turner en 2010, el más importante de las artes británicas, convirtiéndose en la primera candidata española. “Ser seleccionada para el Premio Turner supuso llegar a mucha más gente y las ventas se incrementaron, lo que realmente me permitió continuar con mi carrera. Cada venta significa otra nueva obra que puedo realizar”, destaca.

Desde que regresó al trabajo, Ángela mantiene una estricta disciplina. “Voy al estudio todos los días y cuento con un fantástico equipo de artistas que son capaces de entender mis ideas y facilitar el desarrollo de mi trabajo. Es un proceso lento con mucha experimentación, un poco como andar en una cuerda de equilibrismo”, describe.

"El mundo del arte es complicado para las mujeres; tenemos mucha menos presencia y seguimos cobrando menos”

Ángela ha tenido que lidiar no solo con sus limitaciones físicas en un mundo tan complicado como el arte, sino también con la realidad de su género. “Ser mujer es complicado en todas las carreras y, por supuesto, también en el Arte, donde las mujeres estamos mucho menos presentes y seguimos cobrando menos. A menudo dicen de mí, como un halago, que pinto como un hombre. O incluso me he encontrado con hombres más mayores que me decían que ellos habían realizado trabajos similares a los míos. Este tipo de comentarios me indignan, pero trato de enfrentarme a ellos con humor, aunque soy muy consciente de la realidad”, advierte la artista.

En España, Ángela también ha encontrado el abrazo del público y de la crítica y en el año 2017 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. “¡Mi madre estaba feliz de verme en los periódicos locales y en la televisión”, cuenta con el humor que la caracteriza.

Ángela y su equipo siguen experimentando con técnicas y materiales y en estos momentos ultiman los detalles de su próxima exposición, que se inaugura el 17 de febrero en la Galería Helga de Alvear de Madrid.

Entre sus planes se encuentra también volver a Galicia, una intención que el COVID ha ido aplazando en los últimos años. “Hasta que llegó la pandemia iba a Galicia cada año o, como mucho, cada dos. Ahora ya llevo tres sin poder hacerlo, pero espero que el próximo agosto por fin podamos ir y ver a toda la familia”, concluye.

Las pioneras: Frida Kahlo, el sufrimiento hecho arte

Frida Kahlo (Coyoacán, México, 1907-1954) nació en el seno de una familia de artistas y acabaría convirtiéndose en una de las pintoras más famosas de la historia y un referente social y cultural de México. Creó una pintura absolutamente personal, ingenua y metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida.

A los dieciocho años sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis y que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar, tomándose ella misma como modelo, y en poco tiempo desarrolló un vocabulario simbólico propio.

En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera y ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores del periodo posrevolucionario,

En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran “surrealistas”, aunque Kahlo lo negaba ya que ella “no pintaba sueños, sino su propia vida”.