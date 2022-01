Somos mayores, ¿somos conservadores?

Qué acoso el femenino! Mi mujer me pone a amorosamente a dieta. Mi hija está en el amoroso empeño de que, si envejece mi cuerpo, no lo haga mi mente. No sé si será cierta o simplemente es resultona esa frase según la cual quien no es de izquierdas a los 20 no tiene corazón pero el que a los 40 lo sigue siéndo no tiene cerebro. Desde luego, mi hija quiere rescatar la imagen de aquel padre que recuerda de niña, salido de la Universidad con una tesis sobre la contracultura escrita en los años 70 que no dejaba títere con cabeza y alertaba con Marcusse por medio ya hace casi medio siglo de lo que hoy podría también repetirse: una vida tecnohumana deshumanizada. Ella reclama esa memoria paterna,y no se cansa de enviarme referencias de toda una literatura ensayística a la contra del sistema con la esperanza de que recupere mi actitud combatiente de antaño, algo así como darme lubricante contra la oxidación de mi aparato crítico, contra el deterioro o involución de mi aparato cognitivo.

La ciencia ha discutido si existe una predisposición que nos pueda definir políticamente según vamos cumpliendo años y la única conclusión tajante es la plasticidad del cerebro. Nuestras circunstancias vitales a lo largo del tiempo moldean este órgano dirigiendo nuestro pensamiento y, casi siempre, moderando la forma de expresar nuestro discurso, pero no los valores. Lo cierto es que intelectuales nonagenarios y críticos con el poder como Noam Chomsky se cuentan con los dedos de la mano. ¿Vamos haciéndonos más conservadores con el paso de los años? Somos mayores, pero no idiotas. Sabemos por experiencia que no hay imbecilidad que no cuente con entusiastas seguidores como la de los antivacunas y sus gloriosos chips pero también debemos reconocer que la cercanía de la jubilación nos suele situar en un “dolce far niente” peligroso porque cada vez que se baja el compromiso y la denuncia pública la corrupción avanza y crea fundamentos para una posible regresión democrática.

En esencia, sin darse cuenta, mi hija mantiene a su manera actual un papel como el que yo representaba en mi juventud y me lo recrea, refriega, recupera, recuerda ante mi laxitud de hoy. “Papá, esto degenera hacia una sociedad deshumanizada y tecnocrática y no es una licencia literaria, hay seres humanos en juego”, me escribe. Y yo, que quisiera vivir el idilio de una tercera edad dorada, relajada y ausente de luchas que me atosiguen o angustien, por culpa de ella me acuerdo de que hay un discurso oficial engañoso con la sociedad, de que un nuevo mundo de totalitarismo digital y control total se cierne sobre nosotros, de que hay un aborregamiento general que nos retrotrae al mito de la caverna de Platón, una metáfora filosófica que ilustra hasta qué punto vivimos en una sociedad donde lo que percibimos es simple ficción, de que hay un patrón que todos seguimos y por el que, si nos salimos de lo dictado, empiezan a criticarnos.

Se puede poner en cuestión la política de vacunación o la misma vacunación incluso? Claro que se puede. ¿Acaso el sistema actual, en contraste con el que se fue generando en la posguerra mundial, no está creando una inaceptable desigualdad social que aumenta la precariedad de muchos por un lado y la riqueza de unos pocos por otro? Claro. ¿Acaso no hay una regresión autoritaria que se ve en la elección de grandes botarates como dirigentes ? Por supuesto ¿No estamos perdiendo la confianza en las instituciones y eso abre camino a la barbarie? Más claro, agua. Hay un libro por ahí recién horneado, “Pandemia y posverdad”, del filósofo Jordi Pigem, una reflexión crítica sobre el horizonte pospandémico, con cuyo autor no coincido en sus valoraciones sobre la vacunación, pero sí en su denuncia entre otros aspectos del control social a través de los datos y en su afirmación de que, paradójicamente, se está produciendo una personalización de los robots mientras que las personas nos robotizamos. Sea como sea, mi hija me está dificultando ese dulce no hacer nada a que lleva el paso de los años. Acosadoras que son las damas. ¡Ven Me too!