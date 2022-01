ACERCAR: Las claves del éxito en las relaciones de pareja

A lo largo de nuestra vida sufrimos pensamientos y circunstancias emocionales que hacen que las montañas rusas nos den la risa. A veces, ni con todas las herramientas del mundo somos capaces de ver con claridad lo que pasa en nuestras vidas. Yo misma estuve en esa tesitura durante mucho tiempo; y es que, cuando el resto de tu vida va objetivamente bien y tienes una pareja que es buena gente y con la que estás cómoda, ¿para qué plantearte nada más? No obstante, hay señales que indican que quizá sin esa pareja tendrías menos desazones y te haría falta ponerle muchas menos tiritas a tu vida. La cuestión es que nos cuesta romper cuando estamos en una relación, por muchos motivos, pero el principal es básicamente socioemocional: quedarnos solas o solos. Eso mete mucho miedo, y descomponer toda tu estructura (aunque sea anodina y falta de sal) nos da una pereza terrible. Estoy planteando una circunstancia en la que no hay problemas graves de base, pero hay señales aquí y allá que pueden indicarnos que es hora de romper la relación. Os explico:

Uno de los motivos principales de aferrarnos a las relaciones de forma casi obsesiva es la dependencia emocional. Las personas que la padecen son excesivamente vulnerables y piensan que su vida no es plena cuando no tienen a alguien a su lado, por lo que el simple hecho de imaginarse solteros o solteras les provoca un gran vacío emocional. En muchas ocasiones, esto deriva en problemas graves de salud mental como depresión, ansiedad o trastornos obsesivos, entre otros.

El refuerzo del yo es muy útil para partir de base a una relación saludable e interdependiente, donde todas las partes de la relación tienen el control. Si la balanza se orienta solo a un lado, se pierde el yo y se diluye en el nosotros/as.

Me gusta usar la palabra ACERCAR como una sigla para definir los mínimos necesarios para mantener una relación sana. Cuando no percibimos estos mínimos, sentimos que algo pasa, e igual es hora de revisar si hay que dejarlo o trabajar en alguno de estos aspectos.

APOYO: Cuando preguntas a la gente los motivos de querer tener una relación, el apoyo mutuo es una de las primeras cosas que aparecen. Ojo, he dicho mutuo: ha de ser bidireccional y todas las partes de la pareja tienen que sentirlo así.

COMUNICACIÓN CÁLIDA: No es suficiente hablar mucho (ni siquiera es necesario), pero sí tenemos que expresarnos con libertad con nuestra pareja y hacerlo de la forma más cálida posible, ya que, a veces, con quien más confianza tenemos es quien recibe nuestros gritos, broncas y malas formas. Trata a las personas que más quieres con toda la calidez de la que seas capaz, y expresa lo que piensas y sientes con libertad.

EXPECTATIVAS: Lo que pensamos que va a aportarnos la pareja: las películas, pajas mentales o como quieras llamarlo. Esas ideas empiezan a dibujarse en las primeras etapas de las relaciones. Como son expectativas que a veces no consensuamos con la otra parte, nos pueden generar malestar y frustración al no verlas cumplidas. Expectativas comunes básicas, como si tener o no tener hijos o cuándo hacerlo, deben hablarse y acordarse para una buena percepción de bienestar en pareja.

RESPETO: Fundamental, lógico y básico, pero muchas veces inexistente. Se falta al respeto en pequeños o grandes gestos, soltando un “tú calla, que de esto no sabes”, fiscalizando el tiempo de ocio de la otra parte, etc.

CONFIANZA: La confianza no aparece espontáneamente, sino que se construye. Es uno de los factores a los que nos referimos cuando decimos que hay que regar la planta todos los días; no tiene que ver con la conexión ni la compatibilidad, se trabaja y se va ganando poco a poco.

AMOR Y ADMIRACIÓN: El amor es una emoción que viene y va con más o menos intensidad. Pero admirar a tu pareja es una motivación brutal para seguir con ella y hacerlo con felicidad y bienestar.

RELAX: La relación ha de ser relajada y basada en la libertad. Si estar en pareja te provoca tensión, malestar, nervios o ansiedad, has de revisar que está pasando. El relax tiene que estar presente cuando estamos con esa persona y también cuando no estamos con ella; por ejemplo, si mi novia se va de vacaciones con sus amigas.

Como habéis podido ver, el tener o no relaciones sexuales no aparece en esta lista. Es algo importante, obviamente, pero no trascendente. Si tenéis un buen ACERCAR, un bache en la vida sexual de la pareja se puede solucionar, ¡y para eso estamos!

