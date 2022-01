Tanxugueiras no están solas

A lo largo de los años y ya en Galicia, ambas fueron creando sus propias piezas, recogidas en el mencionado trabajo discográfico con el que tienen pendientes actuaciones en Holanda y Alemania, aplazadas por el Covid. Sus influencias les llegaron de grupos como Fuxan os ventos, Xocaloma, Berrogüetto o Ana Kiro. “E doutros grupos máis actuais xa que as compoñentes do grupo somos de dúas xeracións diferentes”, comentan en alusión a que en las actuaciones le acompaña como percusionista la hija de Merchi. El dúo abandera como una de sus principales peculiaridades la polifonía, pues ambas integrantes son tituladas en música y “gozamos moito de potenciar o noso instrumento: a voz”, explican.

Lulavai

La Escola de Música Tradicional, ETRAD fue el lugar donde se conocieron en 2005 Lorena Reinaldo, Paula Oanes, Josefa Fernández y Elena Paz, integrantes desde el 2008 del cuarteto femenino Lulavai, donde arpas celtas y voces se funden para interpretar con un sonido dulce y original temas tradicionales gallegos y de composición propia.

“Xa de novas sentimos curiosidade pola música folc e tradicional. Participamos en distintas formacións con amigos que compartían o noso gusto por este tipo de música. Viñamos dunha formación clásica, máis académica, e enseguida atrapounos este xeito de tocar en grupo de forma máis divertida e informal”, explican sus componentes, exintegrantes de la orquesta folk Son de Seu, dirigida por el arpista Rodrigo Romaní. Con esa formación tuvieron la ocasión de compartir buenas experiencias, viajes y conciertos. Y también profundizaron en su amistad e inquietudes comunes, las cuales les llevaron a la necesidad de crear su propia música y composiciones.

La presencia cada vez mayor de las mujeres en la música gallega tradicional “simplemente ven a normalizar unha realidade que xa non debería sorprender dende o triunfo das primeiras gaiteiras (como Susana Seivane ou Cristina Pato, entre outras”, tal y como comentan las Lulavai. “Seguramente a nosa tradición relacionaba máis á muller co baile, co canto e co acompañamento de pandeireta e outras percusións”, reflexionan.

La proyección que está teniendo Tanxugueiras a nivel nacional e internacional supone, para las integrantes de Lulavai, “un agasallo para todos os artistas galegos, xa que esperta un interese por coñecer a nosa música tradicional e seguramente por descubrir outros grupos da nosa terra. Mulleres que abren camiños!”.

Tremelique

Las Pandereiteiras Tremelique de O Rosal llevan desde 2015 transmitiendo parte del legado musical de tradición oral de Galicia interpretando piezas cantadas con acompañamiento de percusión en las que mezclan lo tradicional con lo actual, dando un estilo personal a su repertorio. Cuatro de las integrantes de este sexteto ya estaban arraigadas a la música clásica desde niñas y habían pasado por diferente agrupaciones musicales, incluso tres había aprendido a tocar la gaita gallega. Tras finalizar sus estudios de educación musical y formarse en canto tradicional y pandereta, una de sus componentes, Berta Castro, comenzó a dar clases en diferentes asociaciones de Tomiño, Vigo y A Guarda. Fue en esta última localidad donde conoció a las otras cinco integrantes del grupo (Tania, Rebeca, Miriam, Elena y Lorena), que pasaron de ser alumnas a compañeras de un proyecto musical común.

Los factores que influyeron para que Tremelique saliera adelante fueron “la ilusión, el amor y gusto por lo que estábamos iniciando y el empeño puesto”, dicen. Sus referentes eran las asociaciones, grupos y, sobre todo, los recopiladores que “con sus magníficos trabajos de campo ayudaron a que la motivación siguiera en pie”, explican. Y el papel actual de los grupos femeninos es, para ellas, fundamental para poner en valor el papel de la mujer a lo largo de la historia”. “Gracias a ellas la música tradicional llegó viva hasta nuestros días y es ahora cuando nosotras tenemos que tomar el testigo recopilando y transmitiendo ese maravilloso patrimonio de tradición oral que nos han dejado nuestras abuelas, bisabuelas, etc.”.

Acerca de la proyección actual de Tanxugueiras y su candidatura a representar a España en Eurovisión, las integrantes de Tremelique lo consideran “algo enorme” por la labor de divulgación de “nuestros idiomas, raíces y música más allá de Galicia”, así como una “señal de que se están haciendo las cosas bien por recuperar, transmitir y poner en valor la tradición musical de Galicia”. “Hasta ahora la mayoría de las canciones que se identifican con España tienen aires del Sur, y ya era hora de mostrar al mundo otros modelos de la gran variedad musical de nuestro país”.

Caamaño&Ameixeiras

Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) forman desde 2018 el dúo ligado a la música y baile de raíz Caamaño&Ameixeiras. que acaban de editar su disco “Aire”. Ligadas a la música tradicional desde su infancia formándose en asociaciones culturales de música y baile tradicionales - “Nuestro país está lleno de ellas y creemos que son importantísimas, ya que hacen un increíble trabajo de conexión desde la infancia a nuestra música, cada vez de manera más inclusiva y rompiendo los roles de género”, apuntan-, ambas nacieron en familias muy melómanas y crecieron escuchando en su casas Berrogüetto, Luar na Lubre, Fía na Roca... “Siempre disfrutamos de la música folk, no sólo como disciplina artística, sino también como refugio, como tribu y como manera de compartir música y alegría con amigas y amigos”, explican.

La conexión musical y personal entre ambas traspasa el escenario en sus conciertos. También son factores de su éxito “la enorme inversión de tiempo y amor que le ponemos”, así como lo fue A Central Folque, donde estudió Antía y en cuyos bailes que organizaba en Santiago se conocieron ambas integrantes del dúo. “Las escuelas tradicionales son importantísimas para mantener viva nuestra música porque te hacen conectar con la parte más social y vivencial de la música, que es lo más bonito”, comentan.

Respecto a la cada vez más notable irrupción de mujeres en el panorama musical gallego, Caamaño y Ameixeiras comentan: “Ya era hora, pues la música tradicional, sobre todo la de pandereteiras, siempre estuvo intrínsecamente ligada a las mujeres”. “Cada vez tenemos más referentes de mujeres liderando proyectos musicales y esto es esencial para seguir avanzando”, sostienen. Aun así “se siguen viendo muchos festivales en los que el 100% de los artistas que se suben al escenario son hombres, así que queda mucho camino por recorrer”.

Adufeiras de Salitre

Adufeiras de Salitre son un combo heterogéneo de mujeres procedentes de grupos musicales vinculados al contexto tradicional y/o folk y colaboradoras en el tejido asociativo gallego como docentes de canto y percusión de mano.

Sus caminos se encontraron en las aulas que Xabier Díaz impartió en varios puntos de Galicia y, como resultado de las sinergias surgidas apareció su primer disco, “The tambourine man”.

“Formamos parte dunha longa nómina de artistas que, cadaquén co seu gran de area, contribúe á progresiva normalización da música tradicional. Nese sentido, pensamos que o traballo previo doutras formacións abriu camiño para que grupos como o noso puidesen ter o seu espazo. Desde a humildade, agardamos ter contribuído nesa tarefa colectiva”, afirman.

Respecto al protagonismo de formaciones femeninas en el panorama musical gallego expresan: “É unha realidade obxectiva que non pode entenderse o canto e a percusión tradicional sen ter en conta a súa relación coas mulleres. Foron elas as que, maioritariamente, gardaron na súa memoria non só as melodías e os ritmos senón tamén unha enorme riqueza poética asociada aos seus cantos. Cabería entón preguntarnos cales foron os motivos que fixeron que ese relativo éxito de solistas ou formacións non se tivese producido antes. Queremos pensar que a sensibilización social coas desigualdades de xénero tamén está a ter o seu impacto na profesionalización da música tradicional”.

A banda da loba

Cinco mujeres con trayectorias musicales individuales se unieron en 2017 para formar A Banda da Loba, un grupo que hace “música caleidoscópica, liberada de corsés estilísticos, que bebe de diferentes augas e evoluciona por diferentes camiños en cada canción” y que de tener que etiquetarse en algún estilo sería en el pop, tal y como sostienen ellas mismas.