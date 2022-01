¡Viva María da Fonte!

La rebelión estalló durante el Gobierno de Costa Cabral, en el año 1848. Cabral había decretado una reorganización fiscal en la que, como siempre, las más perjudicadas eran las clases menos pudientes, particularmente el humilde campesinado del norte del país. Y sin embargo, la chispa que encendió la hoguera no residió en las medidas económicas propiamente dichas, sino en una nueva ley que ordenaba la prohibición de los entierros en las iglesias, y obligaba, en el registro del óbito, a obtener licencia sanitaria, abonar el precio del entierro y realizarlo en los cementerios construidos a campo abierto. En las aldeas minhotas, estas normas, sobre todo la última, fueron recibidas como una afrenta, al considerar que el sepelio de seres queridos en tales recintos era algo así como dejarlos desprotegidos en su camino hacia el otro mundo.

Cuenta Lele Sorribas, periodista española apasionada por Portugal, que el malestar entre la población se precipitó tras el fallecimiento de una tal Custódia Teresa, el 21 de marzo de 1846, en la aldea de Fontarcada, cuyas vecinas no permitieron que los restos fuesen enterrados “a la intemperie”, de modo que ellas mismas trasladaron el cuerpo a la iglesia y lo sepultaron. Como medida ejemplarizante, las autoridades reaccionaron apresando y encarcelando a las cabecillas de los altercados: Joaquina Carneira, Maria Custódia Milagreta, Maria da Mota y Maria Vidas. Días después, un centenar de mujeres de los alrededores, armadas con palos, piedras y hoces, asaltaron la cárcel y liberaron a las presas; estaban lideradas por una labradora llamada Joana Maria.

Y a todo esto hagan ustedes cuentas. Ya hemos citado a cinco marías. La sexta fue Maria Luiza Balaio y era dueña de una taberna situada en el Largo da Fonte, donde, cuando liberadoras y liberadas pasaban por su puerta, las invitó a celebrar la hazaña montando una fiesta por todo lo alto. Y la séptima sería Josefa Caetana, de la aldea de Galegos, detenida y también inmediatamente liberada.

Las movilizaciones se extendieron durante las semanas siguientes por las aldeas del norte portugués. Y no, no crean que esta revuelta acabó del todo mal. En el libro Historia de la Junta de Defensa de Galicia, publicado em 1894, se lee que “aos três dias de começar no Porto a resistência passiva, caiu todo o ministério, venceu o povo e cantava-se em todas as populações o hino popular de Maria da Fonte”.