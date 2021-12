“Siempre hubo dinero en el fútbol, pero los partidos se ganan en el campo”

Actual presentador de “La noche” en el canal 24 horas de RTVE, Xabier Fortes (Pontevedra, 1966), periodista de dilatada trayectoria profesional, ha vertido sus (altas) pasiones futboleras en Crónicas cancheras (Ézaro), un libro escrito con la emoción de un hincha, el sentido del humor del que también sabe perder y los conocimientos y las experiencias adquiridas a lo largo de toda una vida de devoción a este deporte.

-Escribe Santiago Segurola en el prólogo que éste es un libro escrito con la pasión y emoción que caracterizan al hincha del fútbol. ¿Le ha costado mucho separar su pasión futbolera de su condición profesional de periodista?

-Yo soy futbolero desde que era muy niño, de manera que el fútbol ha protagonizado gran parte de mis vivencias, de mis relaciones afectivas e incluso del trabajo, pero yo distingo mucho lo personal de lo profesional. En este sentido, no me ha costado nada, al punto de que varios de estos artículos los he escrito más como periodista que como hincha, entendiendo hincha en el buen sentido de la palabra, y no como hooligan o troglodita.

-“El fútbol es una religión”/ “El fútbol no es un asunto de vida o muerte, es mucho más que eso”. ¿De cuál de esta dos frases se siente más cercano?

-Una religión, no, desde luego, aunque entiendo el sentido figurado de la frase. Pero no soy nada devoto y considero que las religiones han sido un desastre para la historia de la humanidad. En cuanto a la otra frase, conozco su origen: la pronunció un entrenador del Liverpool a quien, en una ocasión, se le preguntó “¿Es el fútbol una cuestión de vida o muerte?” y él contestó: “No, es algo mucho más importante que eso”. Pero, para responder a la pregunta, eso sí, con cierta distancia y tomando irónicamente ambas frases, me siento más cercano a la segunda.

-En algunos de sus artículos menciona a José María Garcia. ¿Qué significó para el fútbol, y para el periodismo deportivo español, la figura de García?

-El primero de los artículos del libro es ya una reflexión sobre el “fenómeno del Butano”. El caso es que gustase o no gustase, se estuviese o no se estuviese de acuerdo con él, José María García fue uno de los periodistas más influyentes de este país. Yo comparo a García en lo deportivo, con Pedro J. Ramírez en lo político, ya que ambos coincidieron más o menos en época. García influyó a varias generaciones, entre ellas la mía, que perdíamos horas de sueño para escucharle por la radio en las noches. De alguna manera, nos socializó.

-¿Sería posible un José María García en el periodismo deportivo de hoy?

-Me temo que no. Yo creo que se ha fragmentado todo tanto en televisión, como en radio y en prensa, que aquellas tremendas influencias tan personales, tan directas, como las de García, ya no resultan factibles en la actualidad.

-En no pocas ocasiones, se ha acusado al periodismo deportivo de incitar a la violencia. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tienen los medios de comunicación en la violencia que se genera en torno al fútbol?

-A todo el que hace periodismo deportivo se le supone que lo ha elegido porque le gusta el fútbol, así que no es extraño que haya un elemento pasional. El problema es cuando rebasas todas las barreras y te conviertes en un hooligan. Hoy en día, hay un poco de todo, pero mayormente creo que se ha mejorado; ya no hay un periodismo deportivo tan “testosrónico” como hace unos años, y existen otro tipo de narraciones, con las que yo me identifico, sin que por ello se pierda la pasión. Un hombre como Jorge Valdano, por ejemplo, ha hecho mucho en este ámbito. De todas formas, he de reconocer que hoy todavía existen programas concretos que continúan dedicándose a hacer carnaza del fútbol, lo cual es la antítesis del periodismo y del propio fútbol…y no quiero citar nombres.

-Lo de su devoción por el Pontevedra es fácil de explicar pero ¿por qué la del Barça?

-Es que, antes que del Barça, lo que yo siempre fui, dicho con todos los respetos, es antimadridista. De niño me rebotaba mucho eso de que el Real Madrid siempre ganaba, siempre le apoyaban los medios de comunicación y los árbitros, y como yo estaba en contra de eso me vi en la obligación de buscar un referente para hacerle frente; y, claro, lo encontré en el Barça, y precisamente en aquel Barça al que acababa de llegar Johan Cruyff.

-Esto no va a sentar bien a los madridistas.

-¡No, no tiene por qué! Si yo digo todo esto con muchísimo cariño hacia el Real Madrid. En realidad, lo mío lo que delata es el reconocimiento de la grandeza del adversario.

-Dirán que el dinero ya es casi todo en el futbol, pero hace solo tres de temporadas el Leicester ganó la Premier League. ¿Esto quiere decir que hay esperanza, o sea, que un Pontevedra también podría hacerlo?

-Respecto al Pontevedra, con que volviese a Primera División ya me conformaría. En mi opinión, lo más interesante que ha ocurrido en fútbol en los últimos meses ha sido la revuelta de los aficionados ingleses contra la Superliga que propuso Florentino Pérez con la complicidad de los jeques árabes, a los que el fútbol les importa un bledo. Yo me quedo con esa reacción de aficionados incluso favorecidos, como los del Manchester y el Liverpool, que han optado por el fútbol de toda la vida en lugar de acogerse a un círculo cerrado de privilegiados, que es lo que quiere el presidente del Madrid. Por otra parte, el fútbol siempre ha estado rodeado por el dinero y eso es normal, pero eso es una cosa, y otra muy distinta que fondos cataríes ajenos al fútbol se apropien de entidades que concitan las emociones de unas aficiones que sienten y aman unos colores. Si hay algo que ha hecho grande este deporte es que los partidos, y las ligas, y las copas, donde se ganan o se pierden, es sobre el terreno de juego.

-¿Es usted proVAR o antiVAR?

- Fui VAR al principio, pero ahora mismo, en general soy antiVAR porque destruye el ritmo del fútbol y encima comete errores que no tienen justificación, cosa que los árbitros, cuando yerran, sí la tienen. Todos somos humanos y ellos también.

-Si le pusiesen un termómetro para medir sus devociones, entre el Pontevedra, el Barça, o la selección española, ¿en cuál de los casos subiría más la temperatura?

-En el del Pontevedra. Es mi equipo y al que le debo toda mi pasión. Aunque soy muy de la selección, que conste.

-Además de un libro de fútbol, este es también un libro biográfico: habla de su ciudad, de sus familia, de sus amigos…¿Ha sido el fútbol la muleta que necesitaba para contar ciertas cosas que, sin esta excusa, igual no contaría?

-Nunca he tenido problema alguno en contar mi vida y, salvo los asuntos relativos a cuestiones muy íntimas y personales, acostumbro a contar mis vivencias abiertamente, sin necesidad de muletas. Lo que ocurre es que mis vivencias futboleras están tan relacionadas con Pontevedra, con mi familia, con mis amigos… que inevitablemente tenían que salir.

“Mi padre es un ejemplo para mí y para todos mis hermanos, pero la jabata de la familia ha sido mi madre”

-En su familia,con dos escritores (y ahora tres), el primer conocido fue su padre, fundador de la Unión Militar Democrática, que sufrió la represión de franquismo siendo él militar. ¿De qué manera les marcó?

- Comprendo que me preguntes por mi padre y, sí, he de confesar que todo lo que le ocurrió nos marcó muchísimo y que él ha sido todo un espejo para todos. Pero si mi padre es un ejemplo a seguir, también mi madre. Ella se comportó como una jabata durante aquellos días tan duros y mantuvo unida a toda la familia frente a la adversidad y la presión social de quienes, de aquella, nos llegaron a acusar incluso de traidores.

-Su carrera periodística, al margen de sus colaboraciones en prensa, se ha centrado sobre todo en el sector audiovisual. Usted trabajó en TVG y, desde hace unos años RTVE, que son empresas públicas, pero de comunicación, por lo tanto vigiladas por los gobiernos de turno. ¿Ha sentido alguna vez la presión de aliento del político en la nunca?

-Vamos a ver: que los partidos políticos traten de presionar es una verdad como un templo y no hay que sorprenderse, hasta es lógico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si somos capaces de resistir esa presión. En mi caso, te puedo decir que yo, hasta ahora, he conseguido desentenderme de todas esas presiones, que por supuesto que también las he tenido.

- En los Desayunos de RTVE y ahora en La Noche en “24 Horas” ejerce de presentador y moderador. Antes nos enseñaban en la Facultad que esta figuras debían ser neutrales en aras de la objetividad pero, al igual que ocurre en el fútbol cuando un periodista se confiesa hincha de un equipo, ¿cree es hora acabar con esa norma?

-No, no, de ninguna manera. En información política hay que ser muy riguroso, y más si estás trabajando en un medio público. Evidentemente, todos, también los periodistas, tenemos nuestras propias ideas acerca de lo que puede ser mejor para nuestro país, pero eso es una cosa y otra muy distinta que tus propias ideas influyan en tu trabajo. A mí, en el ejercicio de esta profesión, más que de objetividad me gusta hablar de honestidad.