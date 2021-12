Diez años justos después de abrirse la primera línea ferroviaria de alta velocidad en Galicia, el pasillo interior Ourense-Santiago-A Coruña, la comunidad estrena ahora una verdadera comunicación por tren de altas prestaciones con Madrid, que aún mejorará sus registros dentro de unos meses cuando entren en escena los Talgo Avril, el único tren con rodadura desplazable del mundo apto para rodar a velocidades comerciales de 330 kilómetros por hora. Mientras no llegue este novedoso material rodante, Ourense quedará a dos horas y cuarto de Madrid, que serán 3 horas y veinte desde Santiago, 3 horas y 51 minutos desde A Coruña, cuatro horas justas desde Pontevedra y 16 minutos más desde Vigo.

Galicia completa así, a falta de algunos flecos -como la construcción de la variante exterior de Ourense o la adecuación del viejo túnel de Padornelo-, una demanda histórica cuyos primeros pasos comenzaron a gestarse de forma oficial hace dos décadas, aunque por entonces con un planteamiento y un diseño que hoy no se podrían tomar en consideración. Desde entonces, han transcurrido 20 años que han conformado una historia del AVE gallego repleta de giros en su concepción y desarrollo y, como toda gran obra, también de plazos anunciados que no se llegaron a cumplir, algunos de ellos más voluntariosos que realistas.

Galicia comenzó a asomarse al AVE o a algo parecido en el año 2001. Hoy no pasaría el filtro más elemental de alta velocidad, pero fue el germen de lo que ahora se ha conseguido y que ha tenido un coste, según el Ministerio de Transportes, de 9.000 millones de euros. Cierto también que el resultado final no se parece en nada al diseño inicial tras los múltiples cambios, no exentos de aplazamientos constantes, registrados en dos décadas.

La primera aproximación algo seria se produjo en el año 2000, cuando la Xunta reclamó en firme un tren de alta velocidad con Madrid. La autovía A-52 entre Vigo y la capital española se acababa de abrir al tráfico en su totalidad en diciembre de 1998 y la A-6 entraba en su recta final -se concluiría en 2002-, por lo que entonces tocaba reclamar también una renovación del ferrocarril, cuyas infraestructuras se habían quedado ancladas a mitad del siglo pasado.

En abril de 2001 se firmó un protocolo entre el presidente de la Xunta de la época, Manuel Fraga, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, para modernizar el tren gallego en el marco del Plan de Infraestructuras Ferroviarias.

Se empleó el término alta velocidad por primera vez y su conclusión se fijó para el año 2007, aunque de alta velocidad había muy poca: se renovaba todo el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña y aunque se apostaba por un auténtico AVE entre Ourense y Santiago, para la salida hacia la Meseta, la verdadera clave de bóveda de las comunicaciones, únicamente se preveía aprovechar la vieja vía existente por Lubián (Zamora), lo que limitaba la velocidad máxima a 140 kilómetros por hora dado. El trazado no daba para más. Así que la alta velocidad pura solo podía funcionar en el tramo entre Santiago y Ourense, una isla dentro del mapa ferroviario de Galicia.

Pero se produjo el accidente del Prestige y el Gobierno ideó el Plan Galicia para compensar a la comunidad por los daños ocasionados por la marea negra del petrolero, partido en dos y hundido frente a la costa gallega. En el Consejo de Ministros celebrado en A Coruña en 2003 se dio un revolcón al diseño ferroviario, que ya en origen era obsoleto, al plantear el desdoblamiento del tramo Lubián-Ourense para mejorar las velocidades y rebajar a tres horas la duración de los viajes con Madrid. Con este cambio, el nuevo plazo oficial comprometido por el Gobierno de Aznar se fue hasta 2009 (año de finalización del Plan Galicia), si bien poco después la fecha ya se alargó a 2010.

En 2004 el Partido Popular perdió las elecciones generales y el PSOE accedió a Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Álvarez Cascos dejó licitado, al abandonar el Ministerio de Fomento, todo el AVE Santiago-Ourense, pero la conexión con la Meseta era un poco más que un dibujo sobre el mapa.

El relevo lo tomó la socialista Magdalena Álvarez y con ella el tramo Lubián-Ourense tampoco avanzó. Su principal mérito fue corregir el proyecto de Cascos al “descubrir” que la entrada en Galicia del AVE se iba a realizar por el túnel ya existente de Padornelo en vía única, lo cual significaba un auténtico cuello de botella que iba a estrangular todo el tráfico ferroviario, puesto que a un lado y al otro del túnel había proyectada doble vía. Magdalena Álvarez lo cambió, pero poco más hizo, salvo continuar con las obras del AVE Ourense-Santiago y el Eje Atlántico.

El año 2010 seguía siendo el plazo de referencia para concluir las obras, pero era una fecha totalmente inabordable. Primero, porque apenas se habían iniciado las obras. Y segundo, porque se optó por una planificación inaudita en España que no aportaba confianza, pues primero se iba construir una vía y, al acabar esta, comenzar con la segunda. Así que la ministra, muy reacia a comprometer fechas, avanzó que los trabajos se terminarían en 2012.

En mayo de 2009 el gallego José Blanco llegó al Ministerio de Fomento y supuso un revulsivo para el AVE. Cambió 64 kilómetros del tramo Lubián-Ourense para convertir en trazado, ahora sí, de auténtica velocidad uno que estaba diseñado para 200 kilómetros por hora, aprobó el doble túnel de Padornelo, impulsó los proyectos más complejos, los licitó y firmó el Pacto del Obradoiro con Feijóo ya en la presidencia de la Xunta para establecer un nuevo plazo oficial, el año 2015. Su diseño de AVE es el que se ha consolidado y el que ha llegado a nuestros días.

Justo antes de abandonar el cargo, en diciembre de 2011 porque el PP volvía a Moncloa, inauguró la línea Santiago-Ourense, la única de auténtica alta velocidad de Galicia, que teñía prolongación hasta A Coruña, ya que en la parte coruñesa el Eje Atlántico había completado su modernización. Eso sí, todo el trazado estaba, y está, en ancho ibérico, mientras que la red de alta velocidad del resto de España funciona con ancho internacional.

El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que lidiar con la crisis económica. Con Ana Pastor de ministra se anunció que el AVE llegaría a finales de 2017 y, más tarde, el plazo se fue a 2018. Durante su mandato se paralizaron durante un año hasta 17 contratos. Pero en abril de 2015 inauguró la línea completa del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña, al concluirse la modernización del corredor en la provincia de Pontevedra. Esto permitió usar trenes más modernos y acortar los trayectos entre Vigo y Madrid, si bien tenían que pasar forzosamente por Santiago.

El siguiente ministro de Fomento del PP, Íñigo de la Serna, desveló en 2017 que había heredado cinco tramos del AVE con 17 contratos completamente paralizados ya que ante las dificultades técnicas sobrevenidas, las empresas adjudicatarias habían solicitado reformas en los proyectos con incremento de presupuesto a las que el Gobierno no pudo responder por estar en funciones como consecuencia de la situación de bloqueo de la política nacional. Fue ahí cuando llevó hasta finales de 2019 la conclusión de las obras, una vez relanzados de nuevo eso 17 contratos.

De vuelta el PSOE al Gobierno central y con José Luis Ábalos como ministro, el plazo se amplió un año y luego ya fue cosa de meses, porque antes de autorizar la circulación comercial se deben hacer severas pruebas de seguridad y fiabilidad, sobre todo a partir del accidente del Alvia en la línea entre Santiago y Ourense en 2013. De hecho, desde que se acabaron las obras, a finales del pasado año, han pasado doce meses antes de autorizarse el primer servicio de pasajeros. Antes de esto, se fueron poniendo en servicio otros tramos de la línea, primero hasta Zamora y en octubre del pasado año los 110 kilómetros que separan Zamora de Pedralba de la Pradería.

El servicio de AVE es ya una realidad, pero las obras todavía no han concluido del todo. Queda por construir el acceso a Ourense desde Taboadela y adaptar el histórico túnel de Padornelo a la alta velocidad, por lo que en una primera fase, los trenes circularán por los 17 kilómetros de la vieja línea para acceder a Ourense y en vía única otros 30 kilómetros en el límite con Zamora mientras se adecua el tramo de Padornelo para que pase de red convencional a alta velocidad. Sobre estas dos actuaciones pendientes no hay fechas, pero sí sobre cuándo entrarán en servicios los Talgo Abril. Será a mediados de 2022 y permitirán acortar en 20 minutos todos los trayectos con Madrid. Son trenes de última generación, AVEs auténticos con capacidad para circular a 330 km/h y con cambio automático de ancho de ejes, lo que les permitirá cubrir toda la línea desde Madrid a Vigo o A Coruña, ya que hasta Taboadela la vía es de ancho internacional mientras que toda la red interior de Galicia está construida en ancho ibérico, lo que es una anomalía dentro de la red de alta velocidad, que se mueve en ancho internacional.