Cunqueiro (e 2)

Chove tras os vidros da fiestra que segue pechada, mentres soan a voz e a guitarra de César Morán do disco-libro Haberá primavera. Catorce poemas de Álvaro Cunqueiro convertidos en cancións grazas ao talento deste músico galego. Estas cancións permítenme entrar nuha faceta moi olvidada do escritor de Mondoñedo: a súa poesía.

Tan absorbido andaba eu na prosa de don Álvaro que, cando descubrín a súa poesía, a miña mente pintouse de azul: azul-ceo, azul-mar, azul-vida, azul-misterio, azul-pobo.

Sen esquecer o dramaturgo -Señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca-, nin o Cunqueiro viaxeiro, e, dende logo, o Cunqueiro gastrónomo cos seus libros de cociña, debo recoñer que fiquei enfeitizado diante da súa obra poética. Pareceume luminosa, abraiante. Notei que abría camiños para percorrer.

E camiñando polos seus poemas non tardei en gozar duns versos vangardistas con imaxes atrevidas, formas de lírica tradicional, neotrobadorismo, alusións mitolóxicas, literarias, históricas, non exentas dun sentido lúdico (o lúdico en Cunqueiro é unha constante), pero por veces amarga, ademais doutros riscos que se atopan nos seus cinco libros de poemas: Mar ao norde, Cantiga nova que se chama riveira, Poemas do si e non, Dona do corpo delgado e o curioso Herba de aquí e acolá. Son estes poemarios o resultado lírico dun autor que gusta do pracer da palabra, que sabe recrear maxistralmente a linguaxe e amosa un sentir veraz e fondamente humano.

Dos seus poemas chegou a dicir: “Eu ollaba así o mundo, as estrelas, os merlos, as noites e os menceres, e o meu propìo corazón. Na suma de poesía galega dende os trovadores antigos deica aos poetas de hoxe, ben pouca cousa son estes libros meus. Pro non poido nin debo escondelos sob o celemín”.

"Darei mil voltas, detereime en moitos outros poetas que amo na nosa e outras linguas, pero a miúdo volverei ao verso cunqueirano"

Humilde, o poeta, di “ben pouca cousa son”. De ningún modo. A min engaioláronme. Entrei na poesía de Cunqueiro, percorrín os camiños trazados pola súa mestría e non saín. Aquí sigo e non penso abandonar o sendeiro. Darei mil voltas, detereime en moitos outros poetas que amo na nosa e noutras linguas pero a miúdo volverei ao verso cunqueiriano porque me chama en voz baixa de moitos xeitos. Eu nunca saberei dicir non á súa voz poética tan intensa como cálida e suave.

Imposible non emocionarse cun poema como o que se pode ler deseguido, por certo, musicado maxistralmente por Amancio Prada:

“A dama que ía no branco cabalo / levaba un pano de seda bordado./ Na verde fror /as letras van de amor!/ O cabaleiro do cabalo negro/ levaba unha fita colléndolle o pelo./ Na verde fror/ as letras van de amor!/ No meio do río cambiaron as vistas,/ el para o pano i ela prá fita. /Na verde fror/ as letras van de amor! / As vistas lles viron no río cambiar / e o pano e a fita por se namorar./ Na verde fror/ as letras van de amor:/ Con amor vivirás!

Esta alfaia poética pertence ao libro Dona do corpo delgado, polo que eu sinto especial predilección. Un poemario escrito por Cunqueiro froito da soidade e dun período difícil pero extraordinariamente creativo da súa vida.

Sentado onda a fiestra regresa á miña mente a figura impoñente de don Álvaro paseando pola rúa do Príncipe, moi traxeado, con algún periódico baixo o brazo, coa mirada alta saudando persoas que o coñecían e coas que se detiña a falar. A súa persoa sempre me causou unha forte impresión mesturada coa admiración que eu lle profesaba xa daquela. Por iso, non puiden máis que sentirme emocionado o día en que este home bo, gran conversador, me recibiu no seu domicilio en Marqués de Valladares en Vigo. Nunca esquecerei a súa paciencia, os seus consellos, a súa amabilidade, o seu interese cara á miña persoa, tras ler uns cadernos que meu pai lle levara para saber a súa opinión sobre a miña escrita.

Imposible non ter presentes unhas palabras que me deixaron fonda pegada referíndose ás miñas intencións de ser escritor:

“O oficio non é doado e hai que adestrarse todos os días.

Digo todo isto pensando que ten vocación de escritor e que dalgunha maneira quere selo e non contentarse con ser escritor de ocasión. Que ten dotes é innegable”

“Que ten dotes é innegable”, frase marabillosa e decisiva que me deu azos. Unha frase que reforzou as miñas ilusións. E fíxenlle caso, claro. Con maior ou menor fortuna desenvolvo o oficio de escritor. E débollo, en gran medida, a este home que encheu de maxia a literatura galega. E non só galega, pois recordo unhas palabras que a biógrafa e colaboradora de Borges, María Esther Vázquez, me dixo cando rematei unha breve conferencia sobre o mestre nun acto do PEN Club de Galicia hai certo tempo: “Cunqueiro é un auténtico precursor do realismo máxico”. Sabias palabras que comparto completamente.