Galicia emprenderá o vindeiro martes a súa viaxe máis ilusionante, esa que leva preparando tantos anos, agardando varias décadas. O 21 de decembro de 2021 os galegos subirán, por fin, ao AVE entre Ourense e Madrid.

Cando celebramos os 40 anos da nosa Autonomía, do Estatuto que enfía os anos máis prósperos de Galicia, frutifica, como un novo gran logro do autogoberno, o gran acontecemento histórico da chegada do tren de alta velocidade á nosa Comunidade.

Os galegos que sementaron o país que hoxe somos, loitaron por dotar Galicia de ferramentas de progreso e de concordia a partir das súas propia fortalezas: a terra, a lingua e a tenacidade dun pobo capaz de rexurdir mesmo nas circunstancias máis adversas. Eles están, tamén, nas orixes desta nova conquista colectiva.

Somos herdeiros daquel Castelao que en 1933 clamaba no Congreso dos Deputados en Madrid por unhas comunicacións ferroviarias axeitadas para unir Galicia co resto de España e de Europa, co fin de poder exercer con eficacia o papel o papel de fachada atlántica que corresponde a este territorio. En todos estes anos mantendo viva esa demanda, custodiando o seu legado, os galegos só estabamos a expresar un desexo de achegarnos, de estar máis preto.

Porque tamén somos un pobo aberto e integrador, que asume con normalidade e sen conflitos nin complexos a suma de elementos que conforman a súa identidade. O noso maior orgullo será poder contar mañá coa presenza da Súa Maxestade O Rei Felipe VI na conmemoración de tan memorable acontecemento para Galicia e para España, que será desde agora, unha nación máis cohesionada e vertebrada.

Fomos constantes na defensa do AVE e intentamos ser, ademais leais con aqueles responsables públicos aos que lles correspondeu impulsar unha infraestrutura tan custosa como tecnicamente complexa.

É obrigado o recoñecemento aos diferentes presidentes do Goberno de España implicados no seu desenvolvemento: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy e Pedro Sánchez; así como aos distintos ministros de Fomento e de Transporte que se implicaron nas sucesivas fases da alta velocidade a Galicia. Non podemos esquecer que o do AVE é un camiño longo e foi construído entre moitos.

Corresponde agradecer, sobre todo, a valentía daqueles que decidiron manter activa a aposta por esta liña de alta velocidade nos peores anos da crise económica, desoíndo as voces dos que, desde posicións rupturistas e insolidarias, cuestionaban este investimento e reclamaban que se lle puxese freo. A todos, tamén a estes últimos, convidámolos a subir ao AVE, vir a Galicia e comprender que o esforzo pagou a pena.

Culmina aquí a execución dunha das obras de enxeñería máis difíciles das executadas na Península Ibérica: unha longa sucesión de túneles e viadutos materializada grazas ao traballo titánico de traballadores públicos e privados, que acreditaron aquí unha gran profesionalidade e capacidade. Moitos xa eran galegos, outros atoparon entre nós o seu fogar grazas a estes anos de traballo.

Coas súas mans fixeron realidade o soño dun país, Galicia, que é hoxe moi diferente ao que debuxou Castelao e o que aprobou o Estatuto. Nestas 4 décadas de Autonomía obtivemos o mellor de nós. Agora tamén queremos, pero, ademais, sabemos que podemos.

É evidente que non somos os primeiros, pero si que temos a ocasión de estar entre os que mellor aproveiten o AVE. En todo este tempo non só demandamos e agardamos, tamén nos preparamos para recibilo.

Temos un transporte público por estrada renovado e modernizado, somos a única Autonomía que ofrece desprazamentos gratuítos para menores de 21 anos e construímos unhas estacións de autobuses intermodais adaptadas para achegar ao conxunto da poboación á nova realidade ferroviaria.

Este tren é para nós un transporte rápido, a través de Castela e León, ata capital de España: un salto desde a periferia a un centro desde o que proxectarnos cara ao resto da nación e achegarnos a Europa. Unha viaxe de 2 horas e 15 minutos desde Ourense ata Madrid é unha revolución que pode mudalo todo e que fai xustiza co interior da nosa Comunidade autónoma.

Sen embargo, agora xa non somos ese pobo que ten que marchar lonxe na procura dun futuro. O AVE abre as nosas portas como unha terra de oportunidades. Ofrécese algo máis que unha viaxe a Madrid, nace un novo camiño a Galicia.

A experiencia doutros territorios demostra as relacións directas entre a atracción de visitantes e a calidade dos servizos ferroviarios. Ourense, como primeira cidade con parada do AVE, converterase dentro de dous dias no gran centro nodal do turismo da nosa Comunidade. Será a da Ponte unha estación de chegada.

A Galicia que rexurde agora da pandemia da covid-19 ten o deber de sacar o máximo rédito do histórico dobre Ano Santo que se estenderá ao longo do ano 2022. O tren de alta velocidade pode ser o noso mellor aliado.

Para iso cómpre continuar o traballo e poñer en servizo canto antes os trens de alta velocidade de rodadura desprazable, capaces de transitar desde Madrid non só ata Ourense, senón tamén ata o conxunto das cidades galegas, ofrecendo os tempos de viaxe comprometidos, ademais de prezos e frecuencias capaces de configurar unha alternativa sólida e atractiva fronte ao avió

A AVE está composto polas vías e as travesas, pola catenaria e polo material rodante. Necesitamos que circulen polo noso territorio os trens capaces de situar a duración da viaxe a Madrid en 2 horas e 50 minutos desde Santiago; 3 horas e 10 minutos desde Pontevedra; 3 horas e 20 minutos desde Vigo; 3 horas e 15 minutos desde A Coruña; 4 horas e 45 minutos desde Ferrol; e 3 horas e 49 minutos desde Lugo. Cando contemos con eses trens, estaremos ante a chegada do AVE a Galicia. De momento, celebramos a chegada do AVE a Ourense.

É igualmente irrenunciable avanzar cara a execución das obras necesarias para completar e actualizar a rede ferroviaria interior, comezando por despexar as incertezas sobre a alta velocidade a Vigo, por planificar con rigor a conexión a Lugo e Portugal ou por actuar para evitar que Ferrol quede á marxe da modernización ferroviaria.

A incorporación de Galicia e do Noroeste peninsular ao Corredor Atlántico abre unhas posibilidades de financiamento para a renovación da rede ferroviaria que non podemos nin debemos desaproveitar.

Quedan etapas neste Camiño. Pero o tren de alta velocidade acadará o vindeiro martes unha meta histórica ao pasar pola Gudiña e cruzar a porta de Galicia e chegar ata a cidade de Ourense. Desde ese día, os galegos poderemos viaxar en AVE a Madrid. E moitos españois poderán coller este novo camiño a Galicia. Animámoslles a facelo. Agardámolos.