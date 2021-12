“Al miedo hay que afrontarlo; huir nunca funciona”

Cada uno de sus libros acostumbra a convertirse en un best-seller, y eso es lo más probable que ocurra con Sin miedo (Grijalbo) que presentará el próximo viernes, 17 de noviembre, en el MARCO de Vigo, y que será el acto de cierre de la programación de este año del Club FARO.

—¿Tener miedo es el origen o la consecuencia de padecer algunos de los trastornos mentales de los que usted trata en este libro?

—Existen dos tipos de miedos: a cosas externas, como a los gatos. Y a cosas internas. Este segundo tipo de miedo es el peor. Porque si le coges miedo a que el corazón vaya deprisa o a que te suba la tensión, no puedes escapar de ti mismo. Además, ese miedo se retroalimenta. Cuando el corazón empieza a ir rápido, te entra miedo. Y eso acelera, a su vez, el corazón. Es un círculo vicioso tremendo. Todo el mundo puede caer en el “miedo al miedo”. Es una trampa mental.

—Ha dicho usted que este libro va dirigido “a todas aquellas personas que tienen un problema serio con sus emociones cuando estas se han desbocado, se han vuelto locas”. Llegado este extremo, a una persona que “se ha desbocado” ¿no le iría mejor acudir directamente a un psicoterapeuta en vez creer que se va a curar solamente leyendo un libro?

—Miles de personas se han curado a ellas mismas. En mi canal de Youtube he colgado veinte testimonios así. Pero, claro, necesitarás un método claro y comprobado. De hecho, aunque tengas un terapeuta, al final, el trabajo de superar el miedo solo lo puedes hacer tú. Nadie más te salvará.

—Me consta que usted no es partidario de la medicación sistemática para estos trastornos mentales, pero habrá momentos llamémosle extremos en los que sí ha recomendado a un paciente para que se le recete algún medicamento. ¿A qué estado hay que llegar para que usted haga esto? ¿O no lo ha hecho nunca?

—Los psicólogos no podemos recetar. Pero es cierto que hay personas que se benefician de un antidepresivo porque les rebaja la sintomatología. Y eso está bien. Pero si puedes hacerlo sin nada, mucho mejor porque comprenderás mejor el proceso de cambio. Pero hay que alertar contra los tranquilizantes. En Estados Unidos, Reino Unido o Alemania están fuera de las guías médicas para estos problemas. Los ansiolíticos son una forma de evitación y eso impide el aprendizaje. En España se recetan con demasiada facilidad para estos problemas.

"Los ansiolíticos son una forma de evitación y eso impide el aprendizaje. En España se recetan con demasiada facilidad"

—Los expertos confirman que la pandemia del Covid ha reactivados los trastornos mentales: ¿Qué ha sido lo peor: el miedo a contraer la enfermedad o las consecuencias del confinamiento, de los perimetrajes, de la falta de contacto con familiares y amigos, de las calles vacías, etc.?

—Para los fuertes a nivel emocional, la pandemia no ha sido nada. Para los que no lo eran, ha supuesto un mazazo. Conclusión: hay que trabajar en la inteligencia emocional antes de que lleguen las adversidades. Porque éstas, sin duda, llegarán.

—Se habla mucho de los denominados trastornos postraumáticos pero ¿acaso la mayoría de ellos no estaban ya ahí, en la mente, antes de haber sufrido algún tipo de incidente traumático?

—Hay gente que va a la guerra y vuelve sin ningún problema. Otros, lo hacen traumados. ¿Cuál es la diferencia? Que los primeros estaban inmunizados contra “el miedo al miedo”. Esta inmunización se puede adquirir en la infancia por una educación acertada. O mediante aprendizajes como varios años de meditación o la psicología conductual. Todos podemos hacerlo.

—¿Qué papel juega el lenguaje que utiliza con sus pacientes en las terapias? ¿Es el que usted emplea normalmente o lo “adapta” a los pacientes?

—En terapia puedes emplear un lenguaje sugestivo del tipo hipnótico. Y eso ayuda mucho. Mis libros contienen ese lenguaje. También podemos aprender a hablarnos a nosotros mismos así. Pero eso es para alcanzar el “sobresaliente” o acelerar el cambio. No es necesario.

—Cuando se habla de relajación, casi todo el mundo entiende que se trata de “aprender a respirar”. También se le añade aprender a “visibilizar” ¿Relajarse es solo respirar bien y visibilizar las situaciones de la vida positivamente o hay algo más?

—Mi método de cuatro pasos no tiene nada que ver con relajarse porque una vez realizado, ya no hay miedo. No hay que relajarse porque ya estás relajado. Por la misma razón, tampoco visualizamos. Lo que hacemos es “afrontar”, “aceptar”, “flotar” y “dejar pasar el tiempo”. Eso cura de manera definitiva.

—El hecho de que una persona sea pesimista ¿dificulta en mayor grado su curación?

—Es importante tener fe en el sistema porque éste requiere afrontar el miedo, todos los días, y de una manera intensa. Bajar al infierno voluntariamente y quedarte mucho tiempo allí. Esta fe está basada en dos pilares. Uno, que cientos de miles lo han hecho antes. Dos, que no tienes otra salida. Huir no funciona.

—En países como Estados Unidos decir que se acude regularmente al psicólogo o al psiquiatra se ha normalizado. ¿En nuestro país todavía pervive, en general, el estigma hacia el enfermo mental, incluso al que acude periódicamente a la consulta de un psicólogo aunque su vida sea de lo más normal?

—Ir al psicólogo es de personas inteligentes. Yo trabajo con grandes ejecutivos, artistas, empresarios... personas muy dotadas y preparadas. Y son los que precisamente tienen más claro que la inteligencia emocional es un pasaporte para el éxito.

—Sostenía un profesor mío que, así como las personas que estudian Sociología lo hacen para conocer mejor la sociedad en que viven, los que optan por la Psicología lo hacen para conocerse mejor a sí mismos. ¿Por qué optó usted por la Psicología?

—Yo decidí que sería psicólogo a los 14 años. Un verano que leí dos libros: “El origen de las especies” y “La interpretación de los sueños”. Tanto Darwin como Freud me fascinaron pero me decanté por la Psicología porque su objeto de estudio era la persona. Pero también me encantaban las matemáticas, la física, la literatura y mil cosas más. A mí apasiona casi todo. Podría trabajar de cualquier cosa.