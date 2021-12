No camiño do vento, con Sesé Mateo na memoria

Sesé Mateo naceu o 26 de decembro de 1965, en Chapela. Se as cousas fosen doutro xeito, estaría a piques de cumprir 56 anos. A pouca memoria que fagan, recordarán un episodio radical de violencia machista que pon a carne de galiña: o 20 de febreiro de 2017, a exparella de Sesé plantoulle lume á casa con ela dentro. Joshua, o seu fillo maior, tivo que tragar as bágoas, sacar adiante ao seu irmán pequeno e reconstruír as súas vidas desde as cinsas. Daquel incendio sobreviviu un caderno con poemas de Sesé que, grazas ao esforzo incansable de moitas mans amigas, acabou vendo a luz no ano 2019, no emocionante volume titulado No camiño do vento. Este libro remata con este retrato de Sesé Mateo:

“Para todas as que a coñecemos ela sempre foi unha muller intelixente, incribelmente forte á vez que sensíbel, cun humor negro que podía quitarche un sorriso no teu peor día: unha persoa vitalista e namorada da vida, apaixonada e sempre coa necesidade de mellorar aprendendo. Lectora e escritora, comprometida, divertida e lúcida. Inasequíbel ao desalento e sempre radical na procura da verdade. A pesar do intento de acabar con ela, aquí a tes, neste libro”. "Tras o asasinato de sesé, joshua foi sacudido pola urxencia da situación: tivo que procurar unha nova casa, facerse cargo do seu irmán de nove anos, pelexar contra a burocracia..." Tras o asasinato de Sesé, Joshua A. Mateo foi sacudido pola urxencia da situación: tivo que procurar unha nova casa, pelexar contra a burocracia, facerse cargo do seu irmán de nove anos, sortear todas as trabas dun sistema con protocolos insuficientes para unha situación coma á que eles se enfrontaban. Lembro escoitar varias intervencións de Joshua nestes últimos anos e pensar: “este rapaz ten arrestos». Pero xusto debaixo desa capa de valentía, latexaba a fraxilidade de quen sufriu máis do tolerable. A súa loita a prol dos dereitos das nenas e nenos orfos, vítimas da violencia machista, e a súa entrega á erradicación da violencia contra as mulleres, foi recoñecida o pasado mes de novembro cunha Menina na categoría de resiliencia, galardón concedido polo Ministerio de Igualdade. El Ministerio de Igualdad premia el trabajo de Joshua Mateo contra la violencia machista Tan só uns días despois, o Auditorio da Xunqueira acollía a gala de entrega do I Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no tratamento da Violencia Machista, convocado polo Concello de Redondela. O escenario vestiuse de violeta para entregarlle este galardón a Patricia Costa pola súa reportaxe: “Viogén, ¿qué está fallando?”, emitida no programa Tolerancia Cero, de Radio 5 RNE. Foi un acto presidido pola emoción. A poeta Silvia Penas púxolle voz aos poemas de Sesé, o dúo Zeltia Irevire encheu a sala de música, escoitamos as palabras de Eliana Martíns e todas queriamos abrazar á familia de Sesé Mateo, malia que o pudor e os protocolos actuais non nos permitisen expresarnos como quixéramos. Acubillámonos nas palabras de Sesé Mateo e puxemos a mirada no futuro a través de Joshua, que representa a esperanza, a humanidade, o compromiso. Mais tamén é un activista da xenerosidade, unha rara avis coa que te cruzas poucas veces na vida. E cando sucede, axiña detectas que tes diante un corazón enorme. Talvez por iso a súa nai escribiu: “a piques está de estoupar un corazón, coma un cristal vivinte no lume da conciencia”. “Este premio da visibilidad a la gran labor realizada por Joshua Mateo”