Alarmistas

Hace poco más de dos meses, el 6 de octubre, un medio de comunicación vasco titulaba a toda plana: “Euskadi sale de la pandemia”. Como bien sabe el lector, el País Vasco es actualmente una de las comunidades con mayor incidencia de COVID-19 y peor situación hospitalaria. Si Euskadi salió de la pandemia, la pandemia se resistió a salir de Euskadi. Más recientemente, el 19 de noviembre, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó ante la Comisión Constitucional del Senado que España estaba afrontando la “recta final de la lucha contra el COVID”.

Cuando muchos se las prometían muy felices se levantó la sexta ola, impulsada de nuevo por la variante delta, y llegó el susto de la ómicron, cuya dimensión tardaremos un tiempo en conocer, pero que amenaza con hacerse dominante a principios de 2022. Gracias a las vacunas nadie teme que volvamos a las cifras de decesos de las primeras olas, pero todo parece indicar que este coronavirus va a seguir haciéndonos la puñeta más de lo que todos deseamos y muchos proclamaban con excesivo triunfalismo.

La irrupción de ómicron nos ha devuelto sensaciones desagradables del principio de todo esto: anuncios alarmantes, caída de bolsas y declaraciones optimistas que aseguran que no será para tanto. Una vuelta al wishful thinking de aquellos que nos aseguraron en enero y febrero de 2020 que el SARS-CoV-2 era “más que un catarro, pero menos que una gripe” y que se extendía “más el alarmismo que los datos”. La posibilidad de que ómicron produzca una enfermedad más leve solo es eso, una posibilidad pendiente de confirmación científica. Quienes aducen que no ha causado muertes en Europa deben recordar que entre la primera detección de un caso de coronavirus en España, el 31 de enero de 2020, y la confirmación de la primera muerte, el 4 de marzo, transcurrió más de un mes. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido. Hay que esperar.

Ni periodistas ni políticos deben infundir pánico, pero tampoco dorar la píldora. Dulcificar u ocultar los mensajes negativos supone autocensurarse y hacerse trampas al solitario. Quienes sostienen que las malas noticias venden más olvidan la fatiga pandémica que nos afecta a todos y hace que los malos datos generen un comprensible rechazo entre la población.

En información sanitaria solo hay algo peor que alarmar sin motivo: dar falsas esperanzas. Es lo que se fomentó con las vacunas, que reducen significativamente la enfermedad grave y la muerte pero no atajan del todo los contagios. Esa posibilidad no se explicó bien en su momento y ahora muchos ciudadanos se sienten engañados y creen, erróneamente, que vacunarse no sirve para nada. Es un terrible error ocultar información por temor a un pánico que nunca se producirá. No contar toda la verdad a la opinión pública tiene graves consecuencias, sobre todo en pandemia.