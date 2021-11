“Todo lo que sabes” de Georgie Dann

Tras enterarme, a principios de este mes, del fallecimiento de Georgie Dann, anduve dándole vueltas sobre la canción que podría ubicar en este espacio para homenajear a quien, me parece a mí y a unos cuantos más, era un músico que iba mucho más allá del inventor de canciones del verano (lo cual, dicho sea de paso, es todo un mérito) que todos conocemos.

No la encontré, seguramente por las prisas, y eso que creía recordar que, allá por mi infancia, cuando la televisión en blanco y negro con dos canales llegó a casa, tenía un magnífico concepto de Dann que no relacionaba con sus éxitos de la calor: no, no eran “Casatchok” (1969), ni “La rana” (1974), ni siquiera la más tardía “El Bimbó” (1975) esas canciones que semejaban bailar en mi memoria sino otras que no he sido capaz de localizar. Y es que hay ocasiones en que la memoria también falla, y seguramente estoy ante una de ellas.

El caso es que lo que yo no quería era traer aquí ninguna de las citadas, como tampoco “Mi cafetal”, “Carnaval, carnaval”, “El negro no puede…”, “El chiringuito”, “La barbacoa”….en fin, qué voy a cantarles que ustedes no sepan.

Pero no cejé en el empeño, y por eso hoy me consta que mis recuerdos debieron haberse confundido, porque resulta que la primera canción que se hizo famosa en España de este músico inolvidable fue una titulada “Tout ce que tu sais” (“Todo lo que sabes”) que interpretó a dúo con la diva gala Frida Boccara, durante el Festival de la Canción del Mediterráneo en su edición de… ¡cielos, 1964! Es decir, cuando el que aquí suscribe no había cumplido siquiera un año de edad.

Pese a clasificarse en sexto lugar de aquel certamen, la canción tuvo un gran éxito y sirvió para que Georgie decidiese quedarse a vivir en España y, digamos que traicionando un poquillo su etapa artística anterior, dedicarse a componer e interpretar piezas de estilo facilón, que contrastaban con su trayectoria hasta ese momento. Una trayectoria en la que hay que remontarse a aquel Georges Mayer Dahan, su verdadera identidad, que cursó estudios de música durante nueve años en el Conservatorio de París, gracias a lo cual adquirió una sólida formación como instrumentista (acordeón, clarinete, saxo y guitarra) y que comenzó su carrera primero formando parte de varios grupos de pop franceses, después liderándolos y, más tarde, intentando triunfar, sin conseguirlo, como solista de la chanson.

“Tout ce que tu sais” es un tema muy simpático, influenciado por el doo wop estadounidense, con un ritmo nieto de rock and roll e hijo del rockabilly, rama de un duduá pasado por el pop. Escúchenlo. Al menos, así se acordarán del bueno de Georgie Dann de otra manera.