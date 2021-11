Arte serrano

Reconquistado por los cristianos en el siglo XI, Sernancelhe había estado anteriormente ocupado por los romanos y por los árabes, que dejaron por aquí vestigios de su presencia. De su dilatado esplendor queda su numeroso patrimonio, visible en iglesias, monasterios o casas blasonadas que asoman tras el Monte Castelo como eterno guardián de los contornos. Además de su monumentalidad, este concello del distrito de Viseu guarda un fértil paisaje de sierra y valle en el que los castaños son una de sus enseñas.

En el centro de la villa, la iglesia del siglo XII dedicada a São João Baptista está considerada un ejemplar de arte románico de los más hermosos del país. Rematada en la centuria siguiente, experimentaría reformas en el siglo XVII, sin que esas intervenciones apagasen los trazos románicos originales. De armónicas proporciones, en el exterior destaca la portada con tres arquivoltas, con tímpano de líneas onduladas y motivos vegetales y geométricos.

En el interior, son los frescos “quinhentistas”, el altar mayor renacentista y los altares de talla barroca los que brillan con luz propia. El templo está encuadrado en el corazón de la plaza por otros elementos patrimoniales de gran relieve, como el pelourinho –picota–, la casa dos Condes da Lapa, el Solar dos Carvalhos –erigido por Paulo De Carvalho, tío del Marqués de Pombal– la Casa da Comenda de Malta y el edificio de la Câmara y Cadeia, del siglo XVI.

En la fachada de su iglesia de São João Baptista Sernancelhe tiene la representación artística más antigua de Santiago conservada en Portugal, por eso el centro histórico de la villa es paso obligado de los peregrinos que recorren el Caminho de Torres, ideado en homenaje a Diego Torres Villarroel, escritor salmantino que realizó este itinerario en 1737. La ruta une Salamanca con Compostela a través de casi 567 kilómetros y 23 etapas. La vía entra en el concello a través del Ponte do Abade, con paso por los “soutos” de Seara, Vila da Ponte y Penso.

El término tiene otras paradas inexcusables como el santuario mariano de Nossa Senhora da Lapa, donde cuenta la tradición que una pastorcilla encontró la imagen de la Virgen en una gruta. La posada anexa al templo fue antiguamente un colegio jesuita en el que estudiaron personajes como Aquilino Ribeiro, uno de los nombres ilustres de las letras lusas. Muy cerca está Quintela, tierra natal de la pastorcilla Joana, que cuenta con una iglesia bajo la advocación de San Juan y la Capela da Irmandade das Almas. Son estas las Terras do Demo de las que hablaba Aquilino Ribeiro, donde se viste “roupa grossa no Inverno e no Verão”.

La ruta: Caminho de Torres

Duración: 4 h. 15 min. Dificultad: fácil/media Ruta: señalizada Coordenadas: 40° 54’ 01” N / 7° 29’ 40” O Desnivel medio: 480 metros Longitud: 19,5 kilómetros

Qué ver: Lamosa Molinos de viento

En las alturas serranas de Lamosa se encuentra un molino de viento de los varios que hubo antaño. Hoy acoge un Centro de Interpretación de la Red Natura 2000, que pone a disposición de los visitantes todo tipo de información de la zona.

Visita obligada: Fonte Arcada Atalaya de siglos

Sobre un paraje de gran belleza se alza la torre de Fonte Arcada, en una zona por la que discurre el río Távora. Se trata de una estructura de arquitectura militar con robusta sillería de granito cuyo origen se remonta, como mínimo, al siglo XV.