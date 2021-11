El último neandertal

Cuando yo era pequeño, de vez en cuando llamaban al telefonillo y era el lechero, con sus recipientes metálicos. Se escuchaba en la calle el chiflo del afilador, convocando mágicamente a los cuchillos. Había gitanos con cabra y organillo. Ya eran oficios en su ocaso. Yo vivía en Serafín Avendaño, entre la chimenea de una fábrica desmantelada y el descampado de Rosalía. Me asomaba a la Skol y bebía Mirinda. Mi abuela me mandaba con 17 pesetas justas a comprar vinagre al colmado del barrio. Ya no quedan lecheros itinerantes, cabras bailarinas ni colmados; los niños no juegan en descampados ni suena el tirurirurí de repente, en una mañana de verano.

Todo pasa y todo se pierde, igual que ha nacido, en la sucesión de las edades. Es un proceso inexorable, aunque intentemos oponernos. Yo seguí fiel a mi videoclub hasta su último día; a sus pasillos y carátulas. Comenzaron a vender también golosinas y después, vaporizadores, en el vano intento de resistir. Apenas prolongaron su agonía. Somos caducifolios. Nada nos protegerá cuando irrumpa el frío.

Este proceso natural de cambio se ha acelerado. Las modas surgen y se extinguen en un parpadeo. Los trabajos se inventan y se desvanecen. El Foro Económico Mundial calcula que en cinco años la automatización hará desaparecer 85 millones de empleos y creará otros 97 millones. Ya escasean los cajeros de los bancos y pronto le tocará a los chóferes y teleoperadores. Nadie debe creerse a salvo en su torre de marfil. Peligran los abogados, los analistas financieros e incluso los médicos. También, por supuesto, los periodistas.

No todos sabremos reciclarnos. Nos quedaremos en la cuneta del progreso, entre la furia ludita y la nostalgia, pensando que lo nuestro era mejor que esto igual que lo pensaron nuestros padres. Nunca lo es. Jamás fuimos más felices. Solo más jóvenes.

Los neandertales poseían inteligencia y bondad. Confeccionaban utensilios y crearon su propio universo simbólico. Podrían haberse convertido en el homínido dominante. Desaparecieron hace 40.000 años. Unos grados de temperatura decidieron su destino. Sucumbieron a los eventos climáticos y a la competencia. Siempre me he imaginado al último neandertal en lo más profundo de su cueva o azotado por el viento en alguna cima, con los ojos melancólicos bajo la frente prominente, masticando su amargura contra los sapiens. Así me he imaginado también a mí, sujetando el último periódico.

Hoy, sin embargo, sabemos que su extinción no consistió en un simple agotamiento. Se mezclaron con nosotros. Poseemos entre un 1 y un 4 por ciento de ADN neandertal en nuestro genoma. De alguna manera se han guarecido en nuestro interior. Todo pasa y todo permanece, igual que muere. Mientras alguien quiera contarles a otros una historia real, se llame como se llame, también yo seguiré existiendo; el último neandertal en su montaña y el último quiosco en su esquina.